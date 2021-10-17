Турция: Суперлига 2021-2022
Трабзонспор
0:1
Первый тайм: 10'
Стадион: Шенол Гюнеш
Фенербахче
0:1
3' ГолРосси Диего
33
Перес
Бруно
32
Ие
Эдгар
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
20
Густаво
Диас
10
Озил
Месут
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Перес БруноЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Трабзонспор
Фенербахче
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
33 матча
21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.2%
51.5%
33.3%
5 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|5 (2)
|0.63
|Нвакаеме Энтони
|4
|0.5
|Корнелиус Андреас
|3
|0.38
|Гамшик Марек
|1
|0.13
|Жервиньо Куасси
|1
|0.13
|Джанини Жорже
|1 (1)
|0.13
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|2
|0.25
|Озил Месут
|2
|0.25
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.25
|Росси Диего
|1
|0.13
|Бериша Мергим
|1
|0.13
|Новак Филип
|1
|0.13
|Густаво Диас
|1
|0.13
|Зайц Миха
|1
|0.13
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.13
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюркмен Хюсейин
|1
|1
|Vitor Hugo III2
|1
|1
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Ие Эдгар
|2
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Джанини Жорже
|1
|0
|Перес Бруно
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Новак Филип
|2
|0
|Густаво Диас
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
5
50%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
15
12
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
6
40%
1
8%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Касымпаша - Трабзонспор 0:1
Трабзонспор - Галатасарай 2:2 Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Рома - Трабзонспор 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 2:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Мольде - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Мольде 3:3 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Трабзонспор - Бандырмаспор 1:0 Трабзонспор - Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 Генчлербирлиги - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Фенербахче - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1:0
|9
|7
|1
|1
|13 - 6
|22
|2.
|Трабзонспор
|0:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|3.
|Бешикташ
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|5.
|Галатасарай
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|16 - 6
|16
|7.
|Алтай
|9
|5
|0
|4
|15 - 14
|15
|8.
|Аланьяспор
|8
|4
|2
|2
|8 - 11
|14
|9.
|Коньяспор
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|10.
|Адана Демирспор
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|11.
|Кайсериспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Газишехир Газиантеп
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|13.
|Сивасспор
|9
|2
|4
|3
|13 - 11
|10
|14.
|Истанбул Башакшехир
|9
|3
|0
|6
|11 - 12
|9
|15.
|Антальяспор
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Малатьяспор
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Гиресунспор
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|18.
|Гёзтепе
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|19.
|Касымпаша
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|20.
|Ризеспор
|9
|0
|1
|8
|6 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Газишехир Газиантеп
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Фенербахче
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Истанбул Башакшехир
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Коньяспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Хатайспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|10.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|12.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Сивасспор
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|15.
|Трабзонспор
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|Касымпаша
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Малатьяспор
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Гёзтепе
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|20.
|Ризеспор
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:1
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фенербахче
|1:0
|5
|4
|0
|1
|6 - 3
|12
|3.
|Хатайспор
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|5.
|Галатасарай
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|10.
|Адана Демирспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|11.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Кайсериспор
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Гиресунспор
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Антальяспор
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Касымпаша
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Газишехир Газиантеп
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|Ризеспор
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Окака Стефано
|6
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|5
|2
|3
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|1
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Бертолаччи Андреа
|5
|0
|0
|5.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|3
|1
|2.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|4.
|Касымпаша
|Садику Лорет
|4
|0
|5.
|Гёзтепе
|Арсланаджич Дино
|4
|0