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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Трабзонспор
3:1
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
3' Гол
Росси Диего
14' Желтая карточка
Ким Мин-Чжэ
23' Вторая желтая карточка
Ким Мин-Чжэ
1:1
25' Гол
Бакасетас Тасос
37' Желтая карточка
Густаво Диас
61' Желтая карточка
Валенсия Эннер
61' Желтая карточка
Ие Эдгар
85' Желтая карточка
Салаи Аттила
2:1
87' Пенальти
Бакасетас Тасос
87' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
3:1
90' Гол
Сари Юсуф
90'+8
1
Чакыр
Угурджан
33
Перес
Бруно
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
24
Денсвил
Стефано
5
Оздемир
Берат
11
Бакасетас
Тасос
27
Жервиньо
Куасси
10
Эмюр
Абдулкадир
9
Нвакаеме
Энтони
21
Джанини
Жорже
1
Байиндыр
Алтай
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
21
Осайи-Самуэль
Брайт
27
Креспо
Мигель
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
10
Озил
Месут
13
Валенсия
Эннер
9
Росси
Диего
Трабзонспор
4-2-3-1
Фенербахче
3-4-1-2

История личных встреч

Трабзонспор
Фенербахче

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

33 матча

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.2%
51.5%
33.3%
5 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:1
С
3:1
К
1:3
К
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
КТ
1:0
С
0:3
С
0:0
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
3:2
С
1:1
К
3:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 7 (3) 0.78
Нвакаеме Энтони 4 0.44
Корнелиус Андреас 3 0.33
Гамшик Марек 1 0.11
Жервиньо Куасси 1 0.11
Джанини Жорже 1 (1) 0.11
Сари Юсуф 1 0.11
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 2 0.22
Росси Диего 2 0.22
Озил Месут 2 0.22
Кадыоглу Ферди 2 0.22
Бериша Мергим 1 0.11
Новак Филип 1 0.11
Густаво Диас 1 0.11
Зайц Миха 1 0.11
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.11
Кавечи Ирфан 0 0
Сангаре Назим 0 0
Гюлер Арда 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ие Эдгар 3 0
Тюркмен Хюсейин 1 1
Vitor Hugo III2 1 1
Нвакаеме Энтони 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Джанини Жорже 1 0
Перес Бруно 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Оздемир Берат 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким Мин-Чжэ 2 1
Густаво Диас 3 0
Новак Филип 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Азиз Сердар 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Зайц Миха 1 0
Сангаре Назим 1 0
Тиссеран Марсель 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Росси Диего 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Креспо Мигель 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
5
50%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
6
33%
2
15%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
4
40%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Касымпаша - Трабзонспор 0:1
Трабзонспор - Галатасарай 2:2 Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Рома - Трабзонспор 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 2:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Мольде - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Мольде 3:3 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Трабзонспор - Бандырмаспор 1:0 Трабзонспор - Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 Генчлербирлиги - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Фенербахче - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 9 6 3 0 19 - 9 21
2. Фенербахче 9 6 1 2 13 - 9 19
3. Бешикташ 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Фатих Карагюмрюк 9 5 2 2 15 - 11 17
5. Галатасарай 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Хатайспор 8 5 1 2 16 - 6 16
7. Алтай 9 5 0 4 15 - 14 15
8. Аланьяспор 8 4 2 2 8 - 11 14
9. Коньяспор 9 3 5 1 12 - 9 14
10. Адана Демирспор 9 3 3 3 14 - 14 12
11. Кайсериспор 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Газишехир Газиантеп 8 3 2 3 10 - 11 11
13. Сивасспор 9 2 4 3 13 - 11 10
14. Истанбул Башакшехир 9 3 0 6 11 - 12 9
15. Антальяспор 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Малатьяспор 9 3 0 6 9 - 16 9
17. Гиресунспор 9 2 2 5 5 - 9 8
18. Гёзтепе 9 2 2 5 9 - 13 8
19. Касымпаша 9 1 3 5 9 - 14 6
20. Ризеспор 9 0 1 8 6 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Фатих Карагюмрюк 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Газишехир Газиантеп 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Фенербахче 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Галатасарай 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Истанбул Башакшехир 5 3 0 2 8 - 4 9
7. Алтай 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Трабзонспор 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Коньяспор 4 2 2 0 8 - 5 8
10. Хатайспор 4 2 1 1 9 - 4 7
11. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
13. Антальяспор 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Аланьяспор 3 2 0 1 4 - 4 6
15. Сивасспор 5 1 3 1 9 - 6 6
16. Касымпаша 5 1 2 2 7 - 7 5
17. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Малатьяспор 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Гёзтепе 4 1 0 3 2 - 5 3
20. Ризеспор 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Фенербахче 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Хатайспор 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Аланьяспор 5 2 2 1 4 - 7 8
5. Галатасарай 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 4 2 0 2 8 - 9 6
10. Адана Демирспор 4 1 2 1 6 - 9 5
11. Гёзтепе 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Кайсериспор 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Гиресунспор 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Антальяспор 4 0 2 2 2 - 6 2
17. Касымпаша 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Газишехир Газиантеп 4 0 1 3 3 - 10 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 3 - 8 0
20. Ризеспор 5 0 0 5 3 - 14 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Бакасетас Тасос 7 3 3
2. Истанбул Башакшехир Окака Стефано 6 0 0
3. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 1
4. Фатих Карагюмрюк Бертолаччи Андреа 5 0 0
5. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 3 1
2. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0
4. Касымпаша Садику Лорет 4 0
5. Гёзтепе Арсланаджич Дино 4 0
Весь список
Где смотреть матч Трабзонспор 3:1 Фенербахче онлайн




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