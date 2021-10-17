Италия: Серия A 2021-2022
Эмполи
Позже
Стадион: Карло Кастеллани
Аталанта
42
Вити
Маттиа
32
Хаас
Николас
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Аталанта
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.29
|Штулац Лео
|1
|0.14
|Манкузо Леонардо
|1
|0.14
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.14
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.14
|Пинамонти Андреа
|1
|0.14
|Риччи Самуэле
|1
|0.14
|Стоянович Петар
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|3 (2)
|0.43
|Малиновский Руслан
|1
|0.14
|Пашалич Марио
|1
|0.14
|Толой Рафаэл
|1
|0.14
|Муриэль Луис
|1
|0.14
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.14
|Госенс Робин
|1
|0.14
|Пикколи Роберто
|1
|0.14
|Иличич Йосип
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|3
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Демирал Мерих
|2
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
36%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
31%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3
Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0 Эмполи - Кьево 2:2 Эмполи - Брешия 4:2 Кремонезе - Эмполи 2:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1
Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2 Дженоа - Аталанта 3:4 Аталанта - Беневенто 2:0 Парма - Аталанта 2:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|19.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|5.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи - Аталанта
Исход игры
Эмполи
2.9% (4)
Ничья
5.1% (7)
Аталанта
92% (126)
Тотал 2.5
Больше
70.9% (95)
Меньше
29.1% (39)
Обе команды забьют
Да
72.39% (97)
Нет
27.61% (37)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
56.2% (77)
0:2 Аталанта
16.8% (23)
0:1 Аталанта
7.3% (10)
1:3 Аталанта
6.6% (9)
1:1 Ничья
3.6% (5)
0:3 Аталанта
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:1 Эмполи
1.5% (2)
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