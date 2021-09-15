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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
 
Позже

Стадион:
Аталанта

История личных встреч

Эмполи
Аталанта

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СB
1:2
СB
3:0
СA
4:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 2 (2) 0.29
Штулац Лео 1 0.14
Манкузо Леонардо 1 0.14
Ди Франческо Федерико 1 0.14
Бандинелли Филиппо 1 0.14
Пинамонти Андреа 1 0.14
Риччи Самуэле 1 0.14
Стоянович Петар 0 0
Хаас Николас 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 3 (2) 0.43
Малиновский Руслан 1 0.14
Пашалич Марио 1 0.14
Толой Рафаэл 1 0.14
Муриэль Луис 1 0.14
Дзаппакоста Давиде 1 0.14
Госенс Робин 1 0.14
Пикколи Роберто 1 0.14
Иличич Йосип 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Хаас Николас 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Демирал Мерих 2 0
Де Рон Мартен 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
36%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
31%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3
Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0 Эмполи - Кьево 2:2 Эмполи - Брешия 4:2 Кремонезе - Эмполи 2:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1
Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2 Дженоа - Аталанта 3:4 Аталанта - Беневенто 2:0 Парма - Аталанта 2:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 5 19
3. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 59
    Эмполи 3.4% (2)
    X 5.1% (3)
    Аталанта 91.5% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Аталанта
    5.56
    4.40
    1.64
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Эмполи - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Эмполи - Аталанта

    Исход игры
    Эмполи
    3.3% (2)
    Ничья
    5% (3)
    Аталанта
    91.7% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (45)
    Меньше
    25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (45)
    Нет
    25% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    60% (36)
    0:2 Аталанта
    18.3% (11)
    1:3 Аталанта
    5% (3)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    0:1 Аталанта
    3.3% (2)
    2:1 Эмполи
    3.3% (2)
    0:3 Аталанта
    3.3% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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