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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
4' Гол
Педро Жоао
14' Желтая карточка
Карбони Андреа
26'
28
Краньо
Алессио
4
Касерес
Мартин
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
16
Стротман
Кевин
29
Далберт
Эстеван
9
Кейта
Бальде
10
Педро
Жоао
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
2
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
16
Аскилдсен
Кристоффер
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
87
Кандрева
Антонио
Кальяри
4-4-2
Сампдория
4-3-3

Ход матча

4'
Педро Жоао
(Кейта Бальде)
1:0
11'
Дейола Алессандро
Далберт Эстеван
 
14'
Карбони Андреа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Кальяри
Сампдория

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:0
СA
3:0
К
2:1
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:1
К
3:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:1
К
4:0
К
1:0
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 5 (2) 0.63
Кейта Бальде 2 0.25
Чеппители Лука 1 0.13
Дейола Алессандро 1 0.13
Марин Рэзван 0 0
Касерес Мартин 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 3 0.38
Капуто Франческо 2 0.25
Йосида Майя 2 0.25
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.13
Ауджелло Томмазо 1 0.13
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаппа Габриэле 2 1
Стротман Кевин 3 0
Нандес Найтан 3 0
Годин Диего 2 0
Касерес Мартин 1 0
Педро Жоао 1 0
Чеппители Лука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Карбони Андреа 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 4 0
Торсби Мортен 4 0
Экдаль Альбин 2 0
Мурру Никола 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Адриен Силва 1 0
Габбьядини Маноло 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Колли Омар 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
25%
3
27%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
3
19%
4
29%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2
Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1 Кальяри - Рома 3:2 Удинезе - Кальяри 0:1
Сампдория
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3
Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0 Кротоне - Сампдория 0:1 Сампдория - Верона 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
2. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Кальяри 1:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
17. Сампдория 0:1 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
19. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
5. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Кальяри 1:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
18. Сампдория 0:1 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сампдория 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
18. Кальяри 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Лацио Луис Фелипе 3 1
3. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
4. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
5. Рома Кристанте Бриан 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Кальяри 17.3% (24)
X 54.7% (76)
Сампдория 28.1% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Сампдория
2.85
4.70
5.87
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Где смотреть матч Кальяри 1:0 Сампдория онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Сампдория

Исход игры
Кальяри
17.3% (24)
Ничья
54.7% (76)
Сампдория
28.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (48)
Меньше
64.71% (88)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.6% (69)
1:2 Сампдория
15.8% (22)
2:1 Кальяри
10.1% (14)
0:1 Сампдория
7.2% (10)
1:0 Кальяри
6.5% (9)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:3 Сампдория
2.2% (3)
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