Первый тайм

26' Кальяри выполняет удар от ворот.

26' Габбьядини Маноло из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

26' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Годин Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Кальяри выполняет удар от ворот.

23' Габбьядини Маноло из команды Сампдория навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

22' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Квальярелла Фабио пробует нанести удар издали, но Алессио Краньо держит все под контролем

20' Кальяри выполняет удар от ворот.

19' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Колли Омар наказан за толчок Андреа Карбони

14' Андреа Карбони тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

13' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кандрева Антонио нанес удар в каркас ворот!

11' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

10' Далберт Эстеван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Кальяри

9' Кандрева Антонио из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

9' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кальяри будет все-таки засчитан.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' ГОООООЛ - Жуан Педро Кальяри забивает ударом головой

4' Аскилдсен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Колли Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Жуан Педро из команды Кальяри делает пас партнеру.

3' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сампдория начинает с центра поля