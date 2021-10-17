Италия: Серия A 2021-2022
Кальяри
3:1
Конец матча
Стадион: Unipol Domus
Сампдория
1:0
4' ГолПедро Жоао
14' Желтая карточкаКарбони Андреа
51' Желтая карточкаТорсби Мортен
55' Желтая карточкаДейола Алессандро
59' Желтая карточкаЙосида Майя
2:0
74' ГолКасерес Мартин
2:1
82' ГолТорсби Мортен
86' Желтая карточкаСтротман Кевин
90' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
90' Красная карточкаРоберто Д'Аверса
3:1
90' ГолПедро Жоао
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
14'
51'
59'
74'
2:0
82'
86'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Кальяри
Сампдория
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (2)
|0.75
|Кейта Бальде
|2
|0.25
|Касерес Мартин
|1
|0.13
|Чеппители Лука
|1
|0.13
|Дейола Алессандро
|1
|0.13
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|3
|0.38
|Капуто Франческо
|2
|0.25
|Йосида Майя
|2
|0.25
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.13
|Торсби Мортен
|1
|0.13
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.13
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Нандес Найтан
|3
|0
|Годин Диего
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торсби Мортен
|5
|0
|Берешиньски Бартош
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Адриен Силва
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
25%
3
27%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
18%
5
29%
29%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2
Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1 Кальяри - Рома 3:2 Удинезе - Кальяри 0:1
Сампдория
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3
Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0 Кротоне - Сампдория 0:1 Сампдория - Верона 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|19.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|5.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри 3:1 Сампдория
Исход игры
Кальяри
17.3% (24)
Ничья
54.7% (76)
Сампдория
28.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (48)
Меньше
64.71% (88)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.6% (69)
1:2 Сампдория
15.8% (22)
2:1 Кальяри
10.1% (14)
0:1 Сампдория
7.2% (10)
1:0 Кальяри
6.5% (9)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:3 Сампдория
2.2% (3)
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