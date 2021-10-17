Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Верре Валерио из команды Сампдория наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

94' Г О О О О Л - Жуан Педро забивает с правой ноги!

94' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Алессио Краньо не дал случится голу! Капуто Франческо должен был забивать, но Алессио Краньо сделал отличный сейв

92' УДАЛЕНИЕ! - Роберто Д’Аверса удален за устное оскорбление в адрес судьи

92' Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

92' Депаоли Фабио наказан за толчок Жуан Педро

91' Глупую желтую получил Паволетти Леонардо за то, что отбил ногой мяч после свистка

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Кальяри

89' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Кальяри

88' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Стротман Кевин получил желтую карточку от судьи

86' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

85' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Кальяри

84' Квальярелла Фабио не смог попасть в створ ударом издали

83' Забив гол, Сампдория сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

82' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Удар от ворот произведет Кальяри

78' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Г О О О О Л - Касерес Мартин из команды Кальяри забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

74' Верре Валерио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

72' Андреа Карбони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Сампдория выполняет удар от ворот.

66' Дейола Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

66' Адриен Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Кейта Бальде нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

65' Дейола Алессандро из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

65' Жуан Педро из команды Кальяри делает пас партнеру.

65' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Сампдория выполняет удар от ворот.

64' Марин Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

64' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Капуто Франческо из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

63' Сампдория выполняет удар от ворот.

63' Кейта Бальде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Жуан Педро из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

62' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Аскилдсен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Йосида Майя получил желтую карточку от судьи

59' Безумный фол. Йосида Майя грубо играет против соперника. Пострадал Жуан Педро

59' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Кальяри

55' Дейола Алессандро получил желтую карточку от судьи

54' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Жуан Педро возвращается на поле.

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Жуан Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Жуан Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Торсби Мортен получил желтую карточку от судьи

51' Безумный фол. Торсби Мортен грубо играет против соперника. Пострадал Жуан Педро

51' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андреа Карбони из команды Кальяри

48' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Марин Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хорошую попытку сделал Марин Рэзван . Удар в створ, но вратарь начеку