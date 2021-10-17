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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
3:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
4' Гол
Педро Жоао
14' Желтая карточка
Карбони Андреа
51' Желтая карточка
Торсби Мортен
55' Желтая карточка
Дейола Алессандро
59' Желтая карточка
Йосида Майя
2:0
74' Гол
Касерес Мартин
2:1
82' Гол
Торсби Мортен
86' Желтая карточка
Стротман Кевин
90' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
90' Красная карточка
Роберто Д'Аверса
3:1
90' Гол
Педро Жоао
90'+6
28
Краньо
Алессио
4
Касерес
Мартин
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
16
Стротман
Кевин
29
Далберт
Эстеван
9
Кейта
Бальде
10
Педро
Жоао
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
2
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
16
Аскилдсен
Кристоффер
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
87
Кандрева
Антонио
Кальяри
4-4-2
Сампдория
4-3-3

Ход матча

4'
Педро Жоао
(Кейта Бальде)
1:0
11'
Дейола Алессандро
Далберт Эстеван
 
14'
Карбони Андреа
 
51'
 
Торсби Мортен
53'
 
Капуто Франческо
Габбьядини Маноло
55'
Дейола Алессандро
 
58'
Чеппители Лука
Годин Диего
 
59'
 
Йосида Майя
64'
 
Верре Валерио
Аскилдсен Кристоффер
64'
 
Мурру Никола
Ауджелло Томмазо
74'
Касерес Мартин
2:0
82'
2:1
Торсби Мортен
(Капуто Франческо)
86'
Стротман Кевин
 
86'
Паволетти Леонардо
Кейта Бальде
 
87'
 
Депаоли Фабио
Берешиньски Бартош
90'
Паволетти Леонардо
 
90'
 
Роберто Д'Аверса
90'
Педро Жоао
(Нандес Найтан)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Кальяри
Сампдория

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:0
СA
3:0
К
2:1
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:1
К
3:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:1
К
4:0
К
1:0
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (2) 0.75
Кейта Бальде 2 0.25
Касерес Мартин 1 0.13
Чеппители Лука 1 0.13
Дейола Алессандро 1 0.13
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 3 0.38
Капуто Франческо 2 0.25
Йосида Майя 2 0.25
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.13
Торсби Мортен 1 0.13
Ауджелло Томмазо 1 0.13
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Нандес Найтан 3 0
Годин Диего 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Касерес Мартин 1 0
Педро Жоао 1 0
Чеппители Лука 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Карбони Андреа 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торсби Мортен 5 0
Берешиньски Бартош 4 0
Экдаль Альбин 2 0
Мурру Никола 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Адриен Силва 1 0
Йосида Майя 1 0
Габбьядини Маноло 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Колли Омар 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
25%
3
27%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
4
36%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
18%
5
29%
29%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
4
24%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2
Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1 Кальяри - Рома 3:2 Удинезе - Кальяри 0:1
Сампдория
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3
Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0 Кротоне - Сампдория 0:1 Сампдория - Верона 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
2. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
13. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
18. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
19. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
5. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
5. Рома Верету Жордан 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
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Прогнозы 139
Кальяри 17.3% (24)
X 54.7% (76)
Сампдория 28.1% (39)
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Прогнозы на матч Кальяри 3:1 Сампдория

Исход игры
Кальяри
17.3% (24)
Ничья
54.7% (76)
Сампдория
28.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (48)
Меньше
64.71% (88)
Обе команды забьют
Да
85.29% (116)
Нет
14.71% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.6% (69)
1:2 Сампдория
15.8% (22)
2:1 Кальяри
10.1% (14)
0:1 Сампдория
7.2% (10)
1:0 Кальяри
6.5% (9)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:3 Сампдория
2.2% (3)
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