ювентус выиграет одозначно
юрий геннадьевич #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|0.25
|Локателли Мануэль
|2
|0.25
|Мората Альваро
|2
|0.25
|Кин Мойзе
|2
|0.25
|Кьеза Федерико
|1
|0.13
|Куадрадо Хуан
|1
|0.13
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.13
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.13
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.5
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.5
|Мхитарян Генрих
|2
|0.25
|Абрахам Тэмми
|2
|0.25
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.13
|Кристанте Бриан
|1
|0.13
|Ибаньес Рожер
|1
|0.13
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Дзаньоло Николо
|2
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 8
|8
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|16.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|19.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Рома
|0:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Ювентус
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|5
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0