Де Шильо теперь забрасывал мяч из глубины поля к чужой штрафной площади в направлении Кина, но слишком сильно получилось, и мяч прилетел в руки Патрисиу.

В пешем темпе сейчас катают мяч поперёк поля в центральной зоне туринцы, не встречая никакого прессинга со стороны гостей из Рима.

По всему видно, что "Рома" рисковать в первом тайме не намерена. Будет команда Жозе Моуринью обдумывать свои активные действия во время перерыва.

Со стороны Кьезы зафиксировано нарушение правил на левом фланге атаки "Ювентуса". То ли офсайд всё-таки был зафиксирован у Федерико.

33' Из глубины поля следовал заброс к штрафной площади гостей на забегание Кьезы, но Манчини там хладнокровно головой сбросил мяч на своего вратаря.

32' Эль-Шаарави решил пробить по воротам хозяев поля метров с 30, но слишком слабо получилось, да ещё и мяч практически по центру ворот катился.

31' На правый край атаки римляне забрасывали мяч, где был только Кьеллини, но опытный защитник головой решил выбить мяч в аут, чтобы не рисковать.

30' Кьеза протащил мяч с левого края к полукружию штрафной площади, но после этого почему-то растерялся, не придумав дальнейшие действия, и мяч из-за этого был потерян.

29' Бентанкур выиграл борьбу за мяч на правом краю штрафной площади, но, по мнению арбитра, правила он нарушил. Публика на трибунах негодует.

28' В контратаке партнёры запустили правым флангом Кина, который сумел укрыть мяч корпусом, и дождаться поддержки. "Ювентус" перешёл в позиционную атаку.

27' И всё-таки вынужденная замена в составе "Ромы": вместо травмированного Николо Дзаньоло на поле вышел Стефан эль-Шаарави.

26' Много силовой борьбы мы видим в центральной зоне. Такой футбол выгоден "Ювентусу", учитывая текущий счёт на табло.

25' Дзаньоло пока что вернулся на поле, но кто-то из запасных игроков "Ромы" активно разминается. Вероятность замены по ходу первого тайма остаётся немалой.

24' Ух, игра восстановилась, и снова пришлось вызывать на поле медиков - Данило и Мхитарян врезались головами. Больнее досталось армянину.

22' Повреждение получил Дзаньоло, и ему оказывается медицинская помощь. Судя по выражению лица футболиста, здесь может понадобиться вынужденная замена "Роме".

21' Жозе Моуринью пока что выглядит спокойным, расхаживая взад-вперёд по своей технической зоне. Но далеко не факт, что внутри у него всё так же спокойно.

20' Нет пока что оригинальных идей впереди у римлян, который просто катают мяч поперёк поля, пытаясь постепенно раскачать оборонительные порядки соперника.

19' Всем составом туринцы отошли на свою половину поля, сдерживая позиционные атаки "Ромы". Будет "Ювентус" выжидать шансы для контратак.

18' Запели болельщики на "Альянц Стэдиум", праздную локальный успех любимой команды. "Рома" тут же старается снова прибавить и обострять игру в атаке.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мойзе Кин!!!

Длинный пас на левый фланг прошёл на свободного де Шильо, который мастерски обработал мяч, после чего вырезал подачу на дальнюю штангу, откуда Бентанкур головой пробил, попал в голову Кину, от которой вошёл в ворота.

15' Кин теперь на левый край штрафной площади протащил мяч к лицевой линии, после чего пытался прострелить в район 11-метровой отметки, но защитники "Ромы" успешно отработали в обороне.

14' Вернулся на поле Бонуччи. Всё ещё он испытывает дискомфортные ощущения, но делать нечего - надо продолжать поединок.

13' Массимилиано Аллегри во время паузы в игре призывает своих подопечных собраться и действовать активней. Недоволен алленаторе тем, как складываются первые минуты матча.

12' Уф. С дальней дистанции мощный удар по воротам наносил Дзаньоло, и мяч попал в солнечное сплетение Бонуччи. Надо оказать помощь защитнику, который не может сейчас нормально глотнуть воздуха.

11' Кин протащил мяч по правому флангу, после чего не поднимая головы простреливал в штрафную площадку, но там ведь не было никого из партнёров по команде.

10' Манчини получил повреждение в одном из игровых единоборств. Серьёзно он прихрамывает сейчас, но всё же отказывается от медицинской помощи.

9' С левого фланга острая подача углового следовала на ближнюю штангу, где едва мяч в цель не подрезал кто-то из римлян, но обошлось для туринцев.

8' С дальней дистанции по воротам пробивал Пеллегрини, и мяч после рикошета от ноги Кьеллини пролетел прямо над перекладиной. Хотя Щесны полёт мяча всё-таки контролировал.

7' Римляне играют достаточно смело на чужом поле. Не намерена команда Жозе Моуринью добровольно уступать инициативу "старой синьоре".

6' ОПАСНО! Штрафной удар на правом фланге атаки заработали римляне после спорного решения судей. Со стандарта последовала подача на дальний угол вратарской площади, откуда головой пробивал Манчини, но Щесны успел перестроиться и не пустил мяч под перекладину.

5' Локателли в центре поля руками придержал Дзаньоло. Полузащитник "Ромы" ещё не успел набрать скорость, поэтому обошлось без жёлтой карточки.

4' По правому флангу передача у "Ромы" следовала на Абрахама, но тому чётко корпус поставил Кьеллини, заставив нарушить на себе правила.

3' Римляне сразу в открытый в футбол ввязываться не планируют. Катает мяч сейчас команда Жозе Моуринью на своей половине поля.

2' Бернардески в первой атаке ворвался на скорости на левый край штрафной площади, и пробивал по воротам из-под защитника, но получилось прямо в Патрисиу.