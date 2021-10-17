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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Рома
0'
1:0
16' Гол
Кин Мойзе
38'
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
2
Де
Шильо
Маттиа
11
Куадрадо
Хуан
27
Локателли
Мануэль
30
Бентанкур
Родриго
20
Бернардески
Федерико
22
Кьеза
Федерико
18
Кин
Мойзе
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
5
Винья
Матиас
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
22
Дзаньоло
Николо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Абрахам
Тэмми
Ювентус
4-4-2
Рома
4-2-3-1

Ход матча

16'
Кин Мойзе
(Бентанкур Родриго)
1:0
26'
 
Эль-Шаарави Стефан
Дзаньоло Николо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Ювентус
Рома

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

32 матча

59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
46.9%
9.3%
14 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
МКЧ
1:1
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
К
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
4:0
К
3:0
СA
1:1
СA
0:2
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 0.25
Локателли Мануэль 2 0.25
Мората Альваро 2 0.25
Кин Мойзе 2 0.25
Кьеза Федерико 1 0.13
Куадрадо Хуан 1 0.13
Де Лихт Маттайс 1 0.13
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.13
Бентанкур Родриго 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 4 (1) 0.5
Пеллегрини Лоренцо 4 0.5
Мхитарян Генрих 2 0.25
Абрахам Тэмми 2 0.25
Эль-Шаарави Стефан 1 0.13
Кристанте Бриан 1 0.13
Ибаньес Рожер 1 0.13
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Данило Луис 1 0
Мората Альваро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Дзаньоло Николо 2 1
Верету Жордан 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
5
56%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3
Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3 Удинезе - Ювентус 1:2 Фиорентина - Ювентус 1:1
Рома
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0
Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1 Рома - Тернана 2:0 Специя - Рома 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома 0:1 Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
9. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
10. Эмполи Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Торино Заявка 8 2 2 4 9 - 8 8
13. Сассуоло Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 12 - 18 6
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
19. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома 0:1 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
13. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
6. Ювентус 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома 0:1 Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 5 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    38'
    Со стороны Кьезы зафиксировано нарушение правил на левом фланге атаки "Ювентуса". То ли офсайд всё-таки был зафиксирован у Федерико.
  • 37'
    По всему видно, что "Рома" рисковать в первом тайме не намерена. Будет команда Жозе Моуринью обдумывать свои активные действия во время перерыва.
  • 36'
    В пешем темпе сейчас катают мяч поперёк поля в центральной зоне туринцы, не встречая никакого прессинга со стороны гостей из Рима.
  • 35'
    Де Шильо теперь забрасывал мяч из глубины поля к чужой штрафной площади в направлении Кина, но слишком сильно получилось, и мяч прилетел в руки Патрисиу.
  • Фол, нарушение
    34'
    Кристанте в середине поля нарушил правила, неудачно попытавшись обокрасть Бернардески.
  • 33'
    Из глубины поля следовал заброс к штрафной площади гостей на забегание Кьезы, но Манчини там хладнокровно головой сбросил мяч на своего вратаря.
  • 32'
    Эль-Шаарави решил пробить по воротам хозяев поля метров с 30, но слишком слабо получилось, да ещё и мяч практически по центру ворот катился.
  • 31'
    На правый край атаки римляне забрасывали мяч, где был только Кьеллини, но опытный защитник головой решил выбить мяч в аут, чтобы не рисковать.
  • 30'
    Кьеза протащил мяч с левого края к полукружию штрафной площади, но после этого почему-то растерялся, не придумав дальнейшие действия, и мяч из-за этого был потерян.
  • Фол, нарушение
    29'
    Бентанкур выиграл борьбу за мяч на правом краю штрафной площади, но, по мнению арбитра, правила он нарушил. Публика на трибунах негодует.
  • 28'
    В контратаке партнёры запустили правым флангом Кина, который сумел укрыть мяч корпусом, и дождаться поддержки. "Ювентус" перешёл в позиционную атаку.
  • Замена
    27'
    И всё-таки вынужденная замена в составе "Ромы": вместо травмированного Николо Дзаньоло на поле вышел Стефан эль-Шаарави.
  • 26'
    Много силовой борьбы мы видим в центральной зоне. Такой футбол выгоден "Ювентусу", учитывая текущий счёт на табло.
  • 25'
    Дзаньоло пока что вернулся на поле, но кто-то из запасных игроков "Ромы" активно разминается. Вероятность замены по ходу первого тайма остаётся немалой.
  • Травма, повреждение
    24'
    Ух, игра восстановилась, и снова пришлось вызывать на поле медиков - Данило и Мхитарян врезались головами. Больнее досталось армянину.
  • Травма, повреждение
    22'
    Повреждение получил Дзаньоло, и ему оказывается медицинская помощь. Судя по выражению лица футболиста, здесь может понадобиться вынужденная замена "Роме".
  • 21'
    Жозе Моуринью пока что выглядит спокойным, расхаживая взад-вперёд по своей технической зоне. Но далеко не факт, что внутри у него всё так же спокойно.
  • 20'
    Нет пока что оригинальных идей впереди у римлян, который просто катают мяч поперёк поля, пытаясь постепенно раскачать оборонительные порядки соперника.
  • 19'
    Всем составом туринцы отошли на свою половину поля, сдерживая позиционные атаки "Ромы". Будет "Ювентус" выжидать шансы для контратак.
  • 18'
    Запели болельщики на "Альянц Стэдиум", праздную локальный успех любимой команды. "Рома" тут же старается снова прибавить и обострять игру в атаке.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мойзе Кин!!!
    Длинный пас на левый фланг прошёл на свободного де Шильо, который мастерски обработал мяч, после чего вырезал подачу на дальнюю штангу, откуда Бентанкур головой пробил, попал в голову Кину, от которой вошёл в ворота.
  • 15'
    Кин теперь на левый край штрафной площади протащил мяч к лицевой линии, после чего пытался прострелить в район 11-метровой отметки, но защитники "Ромы" успешно отработали в обороне.
  • 14'
    Вернулся на поле Бонуччи. Всё ещё он испытывает дискомфортные ощущения, но делать нечего - надо продолжать поединок.
  • 13'
    Массимилиано Аллегри во время паузы в игре призывает своих подопечных собраться и действовать активней. Недоволен алленаторе тем, как складываются первые минуты матча.
  • Травма, повреждение
    12'
    Уф. С дальней дистанции мощный удар по воротам наносил Дзаньоло, и мяч попал в солнечное сплетение Бонуччи. Надо оказать помощь защитнику, который не может сейчас нормально глотнуть воздуха.
  • 11'
    Кин протащил мяч по правому флангу, после чего не поднимая головы простреливал в штрафную площадку, но там ведь не было никого из партнёров по команде.
  • Травма, повреждение
    10'
    Манчини получил повреждение в одном из игровых единоборств. Серьёзно он прихрамывает сейчас, но всё же отказывается от медицинской помощи.
  • Опасный момент
    9'
    С левого фланга острая подача углового следовала на ближнюю штангу, где едва мяч в цель не подрезал кто-то из римлян, но обошлось для туринцев.
  • Опасный момент
    8'
    С дальней дистанции по воротам пробивал Пеллегрини, и мяч после рикошета от ноги Кьеллини пролетел прямо над перекладиной. Хотя Щесны полёт мяча всё-таки контролировал.
  • 7'
    Римляне играют достаточно смело на чужом поле. Не намерена команда Жозе Моуринью добровольно уступать инициативу "старой синьоре".
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! Штрафной удар на правом фланге атаки заработали римляне после спорного решения судей. Со стандарта последовала подача на дальний угол вратарской площади, откуда головой пробивал Манчини, но Щесны успел перестроиться и не пустил мяч под перекладину.
  • Фол, нарушение
    5'
    Локателли в центре поля руками придержал Дзаньоло. Полузащитник "Ромы" ещё не успел набрать скорость, поэтому обошлось без жёлтой карточки.
  • Фол, нарушение
    4'
    По правому флангу передача у "Ромы" следовала на Абрахама, но тому чётко корпус поставил Кьеллини, заставив нарушить на себе правила.
  • 3'
    Римляне сразу в открытый в футбол ввязываться не планируют. Катает мяч сейчас команда Жозе Моуринью на своей половине поля.
  • Опасный момент
    2'
    Бернардески в первой атаке ворвался на скорости на левый край штрафной площади, и пробивал по воротам из-под защитника, но получилось прямо в Патрисиу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Ювентуса".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ювентус 1:0 Рома онлайн


Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Рома

Исход игры
Ювентус
68.9% (111)
Ничья
19.3% (31)
Рома
11.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (96)
Меньше
30.43% (42)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
42.9% (69)
1:1 Ничья
13% (21)
1:0 Ювентус
9.3% (15)
1:2 Рома
6.2% (10)
2:2 Ничья
5% (8)
2:0 Ювентус
3.1% (5)
3:1 Ювентус
2.5% (4)
3:2 Ювентус
1.9% (3)
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