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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Ювентус
Рома

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

32 матча

59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
46.9%
9.3%
14 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
МКЧ
1:1
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
К
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
4:0
К
3:0
СA
1:1
СA
0:2
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 0.29
Локателли Мануэль 2 0.29
Мората Альваро 2 0.29
Кьеза Федерико 1 0.14
Куадрадо Хуан 1 0.14
Де Лихт Маттайс 1 0.14
Кин Мойзе 1 0.14
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.14
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 4 (1) 0.57
Пеллегрини Лоренцо 4 0.57
Мхитарян Генрих 2 0.29
Абрахам Тэмми 2 0.29
Эль-Шаарави Стефан 1 0.14
Кристанте Бриан 1 0.14
Ибаньес Рожер 1 0.14
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Данило Луис 1 0
Мората Альваро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Дзаньоло Николо 2 1
Верету Жордан 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
5
56%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3
Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3 Удинезе - Ювентус 1:2 Фиорентина - Ювентус 1:1
Рома
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0
Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1 Рома - Тернана 2:0 Специя - Рома 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 5 19
3. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Ювентус 69.5% (41)
    X 25.4% (15)
    Рома 5.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Рома
    1.97
    3.82
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Рома

    Исход игры
    Ювентус
    70.2% (40)
    Ничья
    24.6% (14)
    Рома
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.7% (38)
    Меньше
    28.3% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    88.68% (47)
    Нет
    11.32% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    47.4% (27)
    1:1 Ничья
    15.8% (9)
    1:0 Ювентус
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    1:2 Рома
    5.3% (3)
    3:1 Ювентус
    5.3% (3)
    2:0 Ювентус
    3.5% (2)
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