Италия: Серия A 2021-2022
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Рома
История личных встреч
Ювентус
Рома
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
32 матча
59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.8%
46.9%
9.3%
14 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|0.29
|Локателли Мануэль
|2
|0.29
|Мората Альваро
|2
|0.29
|Кьеза Федерико
|1
|0.14
|Куадрадо Хуан
|1
|0.14
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.14
|Кин Мойзе
|1
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.14
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.57
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.57
|Мхитарян Генрих
|2
|0.29
|Абрахам Тэмми
|2
|0.29
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.14
|Кристанте Бриан
|1
|0.14
|Ибаньес Рожер
|1
|0.14
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Дзаньоло Николо
|2
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
5
33%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
5
56%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3
Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3 Удинезе - Ювентус 1:2 Фиорентина - Ювентус 1:1
Рома
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0
Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1 Рома - Тернана 2:0 Специя - Рома 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 14
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|18.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|4
|0
|4.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|5.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|4
|0
Прогнозы на матч Ювентус - Рома
Исход игры
Ювентус
70.2% (40)
Ничья
24.6% (14)
Рома
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
71.7% (38)
Меньше
28.3% (15)
Обе команды забьют
Да
88.68% (47)
Нет
11.32% (6)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
47.4% (27)
1:1 Ничья
15.8% (9)
1:0 Ювентус
5.3% (3)
2:2 Ничья
5.3% (3)
1:2 Рома
5.3% (3)
3:1 Ювентус
5.3% (3)
2:0 Ювентус
3.5% (2)
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