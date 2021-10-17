Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Лукич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Наполи выполняет удар от ворот.

45' Санабрия Антонио не смог попасть в створ ударом издали

45' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок Брекало Йосип из команды Торино неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Синго Вилфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Наполи выполняет удар от ворот.

43' Санабрия Антонио из команды Торино наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Удар от ворот произведет Торино

42' Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

42' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Кулибали Калиду нанес удар, мяч был парирован, но Ваня Милинкович-Савич не удержал его в руках.

38' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Родригес Рикардо получил желтую карточку от судьи

36' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бремер Глейсон из команды Торино

29' Давид Оспина отбил мяч на угловой после удара Брекало Йосип из штрафной площади.

28' Линетти Кароль из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' После проверки VAR судья не изменил решения - Наполи пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

23' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Торино

20' Какой промах! Осимхен Виктор имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

19' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

17' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Бремер Глейсон нанес удар головой, но Давид Оспина спокойно отбил мяч.

13' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Синго Вилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Коне Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

11' Инсинье Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Удар от ворот произведет Торино

10' Осимхен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

9' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Мандрагора Роландо получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Мандрагора Роландо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кулибали Калиду нанес удар головой, но Ваня Милинкович-Савич спокойно отбил мяч.

5' Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Торино начинает с центра поля