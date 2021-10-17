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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
1:0
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
0:0
27' Не забитый пенальти
Инсинье Лоренцо
37' Желтая карточка
Родригес Рикардо
55' Желтая карточка
Линетти Кароль
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Ди Лоренцо Джованни
75' Желтая карточка
Побега Томмазо
79' Желтая карточка
Кулибали Калиду
1:0
81' Гол
Осимхен Виктор
85' Желтая карточка
Замбо-Ангисса Андре-Франк
90' Желтая карточка
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
90'+7
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
24
Инсинье
Лоренцо
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
34
Эйна
Ола
77
Линетти
Кароль
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
Наполи
4-3-3
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Наполи
Торино

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:5
СA
5:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:5
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.63
Инсинье Лоренцо 2 (2) 0.25
Лосано Ирвинг 2 0.25
Кулибали Калиду 2 0.25
Фабиан Руис 2 0.25
Ррахмани Амир 2 0.25
Зелиньски Пётр 1 0.13
Политано Маттео 1 0.13
Петанья Андреа 1 0.13
Элмас Эльиф 1 0.13
Руй Мариу 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьяца Марко 2 0.25
Лукич Саша 1 0.13
Верди Симоне 1 0.13
Белотти Андреа 1 0.13
Санабрия Антонио 1 0.13
Брекало Йосип 1 0.13
Бремер Глейсон 1 0.13
Побега Томмазо 1 0.13
Ансальди Кристиан 0 0
Синго Вилфред 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 3 0
Осимхен Виктор 1 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Манолас Костас 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лукич Саша 2 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Побега Томмазо 2 0
Ринкон Томас 1 0
Линетти Кароль 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Брекало Йосип 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
17%
4
67%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
6
32%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
4
21%
6
67%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4
Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1 Специя - Наполи 1:4 Наполи - Кальяри 1:1
Торино
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1
Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1 Торино - Парма 1:0 Торино - Наполи 0:2 Болонья - Торино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома 0:1 Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
9. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
10. Эмполи Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Торино Заявка 8 2 2 4 9 - 8 8
13. Сассуоло Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 12 - 18 6
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
19. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома 0:1 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
13. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
6. Ювентус 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома 0:1 Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 5 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
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Прогнозы 138
Наполи 96.4% (133)
X 2.9% (4)
Торино 0.7% (1)
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Где смотреть матч Наполи 1:0 Торино онлайн


Прогнозы на матч Наполи 1:0 Торино

Исход игры
Наполи
96.4% (133)
Ничья
2.9% (4)
Торино
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.74% (69)
Меньше
49.26% (67)
Обе команды забьют
Да
46.32% (63)
Нет
53.68% (73)
Популярный счёт
2:0 Наполи
44.9% (62)
2:1 Наполи
30.4% (42)
3:1 Наполи
10.1% (14)
3:0 Наполи
4.3% (6)
1:0 Наполи
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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