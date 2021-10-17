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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
1:2
Второй тайм: 67'

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
17' Гол
Скамачча Джанлука
0:2
20' Гол
Скамачча Джанлука
1:2
27' Гол
Дестро Маттиа
32' Желтая карточка
Фраттези Давиде
35' Желтая карточка
Бираски Давиде
36' Желтая карточка
Кирикеш Влад
67'
57
Сиригу
Сальваторе
14
Бираски
Давиде
15
Васкес
Хоан
4
Кришито
Доменико
93
Фарес
Мохамед
94
Туре
Абдулайе
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
2
Сабелли
Стефано
19
Пандев
Горан
23
Дестро
Маттиа
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Лопес
Максим
16
Фраттези
Давиде
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
18
Распадори
Джакомо
91
Скамачча
Джанлука
Дженоа
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Скамачча Джанлука
20'
0:2
Скамачча Джанлука
(Тольян Йереми)
27'
Дестро Маттиа
(Фарес Мохамед)
1:2
32'
 
Фраттези Давиде
32'
Экубан Калеб
Сабелли Стефано
 
35'
Бираски Давиде
 
36'
 
Кирикеш Влад
46'
Каллон Яя
Бадель Милан
 
51'
Камбьясо Андреа
Бираски Давиде
 
61'
 
Харрауи Абдау
Распадори Джакомо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

История личных встреч

Дженоа
Сассуоло

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:3
СA
4:2
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 5 0.63
Кришито Доменико 3 (3) 0.38
Фарес Мохамед 2 0.25
Камбьясо Андреа 1 0.13
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 3 (1) 0.38
Джуричич Филип 2 0.25
Скамачча Джанлука 2 0.25
Траоре Хамед 1 0.13
Распадори Джакомо 1 0.13
Бога Жереми 0 0
Капуто Франческо 0 0
Тольян Йереми 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Максимович Никола 2 0
Бираски Давиде 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Дестро Маттиа 1 0
Стураро Стефано 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Фарес Мохамед 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Каллон Яя 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Консильи Андреа 1 0
Скамачча Джанлука 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90

Забито

10
7
0 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
6
60%
1
14%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
19%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2
Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3 Дженоа - Специя 2:0 Дженоа - Беневенто 2:2 Милан - Дженоа 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1
Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Аталанта 1:1 Сассуоло - Сампдория 1:0 Милан - Сассуоло 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
2. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Аталанта 3:1 Заявка 8 4 2 2 13 - 10 14
6. Болонья 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 14 14
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
8. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
9. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10. Сассуоло 2:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
11. Эмполи 1:3 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
12. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
13. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
14. Удинезе 0:1 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
18. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
19. Дженоа 1:2 Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Болонья 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
5. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Аталанта 3:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
12. Сассуоло 2:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Удинезе 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17. Эмполи 1:3 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Дженоа 1:2 Заявка 4 0 1 3 6 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта 3:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи 1:3 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сассуоло 2:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Болонья 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Удинезе 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Дженоа 1:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
16. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
17. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 5 0 0
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Дженоа 37.8% (51)
X 38.5% (52)
Сассуоло 23.7% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Сассуоло
9.99
4.46
2.41
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Дженоа 1:2 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Сассуоло

Исход игры
Дженоа
37.8% (51)
Ничья
38.5% (52)
Сассуоло
23.7% (32)
Тотал 2.5
Больше
49.63% (67)
Меньше
50.37% (68)
Обе команды забьют
Да
80.74% (109)
Нет
19.26% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (43)
2:1 Дженоа
24.4% (33)
1:2 Сассуоло
17% (23)
1:0 Дженоа
8.1% (11)
0:1 Сассуоло
5.9% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:0 Дженоа
3% (4)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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