Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Дженоа выполняет удар от ворот.

48' Фраттези Давиде из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Джуричич Филип из команды Сассуоло нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

44' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

39' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Андреа Консильи отбил мяч на угловой после удара Пандев Горан из штрафной площади.

39' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Сассуоло выполняет удар от ворот.

38' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Скамачча Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Кирикеш Влад получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Бираски Давиде получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Фраттези Давиде получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Дженоа

31' Как он промахнулся? Распадори Джакомо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

30' Сассуоло выполняет удар от ворот.

30' Дестро Маттиа из команды Дженоа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Сассуоло выполняет удар от ворот.

28' Забив гол, Дженоа сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

27' Игрок Берарди Доменико из команды Сассуоло неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' Распадори Джакомо из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

26' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Пандев Горан получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Пандев Горан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Команда Сассуоло забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О Л - Скамачча Джанлука первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

15' Распадори Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

7' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Лопес Максим из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Пандев Горан из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Дженоа

2' Скамачча Джанлука пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

2' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Сассуоло

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля