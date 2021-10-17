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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
2:2
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
17' Гол
Скамачча Джанлука
0:2
20' Гол
Скамачча Джанлука
1:2
27' Гол
Дестро Маттиа
32' Желтая карточка
Фраттези Давиде
35' Желтая карточка
Бираски Давиде
36' Желтая карточка
Кирикеш Влад
72' Желтая карточка
Дестро Маттиа
82' Желтая карточка
Харрауи Абдау
88' Желтая карточка
Тольян Йереми
2:2
90' Гол
Васкес Хоан
90' Желтая карточка
Стураро Стефано
90'+7
57
Сиригу
Сальваторе
14
Бираски
Давиде
15
Васкес
Хоан
4
Кришито
Доменико
93
Фарес
Мохамед
94
Туре
Абдулайе
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
2
Сабелли
Стефано
19
Пандев
Горан
23
Дестро
Маттиа
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Лопес
Максим
16
Фраттези
Давиде
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
18
Распадори
Джакомо
91
Скамачча
Джанлука
Дженоа
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Сассуоло

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:3
СA
4:2
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 5 0.63
Кришито Доменико 3 (3) 0.38
Фарес Мохамед 2 0.25
Камбьясо Андреа 1 0.13
Васкес Хоан 1 0.13
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 3 (1) 0.38
Джуричич Филип 2 0.25
Скамачча Джанлука 2 0.25
Траоре Хамед 1 0.13
Распадори Джакомо 1 0.13
Бога Жереми 0 0
Капуто Франческо 0 0
Тольян Йереми 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Стураро Стефано 2 0
Максимович Никола 2 0
Бираски Давиде 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Фарес Мохамед 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Каллон Яя 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Скамачча Джанлука 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90

Забито

12
9
1 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
7
58%
1
11%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
17%
1
9%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
28%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2
Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3 Дженоа - Специя 2:0 Дженоа - Беневенто 2:2 Милан - Дженоа 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1
Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Аталанта 1:1 Сассуоло - Сампдория 1:0 Милан - Сассуоло 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 8 7 1 0 18 - 3 22
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
8. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
9. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10. Эмполи Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Торино 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 7 9
12. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Сассуоло Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 12 - 18 6
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
19. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Наполи 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
9. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Торино 0:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
13. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Торино 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 5 0 0
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Дженоа 37.8% (51)
X 38.5% (52)
Сассуоло 23.7% (32)
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Где смотреть матч Дженоа 2:2 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Сассуоло

Исход игры
Дженоа
37.8% (51)
Ничья
38.5% (52)
Сассуоло
23.7% (32)
Тотал 2.5
Больше
49.63% (67)
Меньше
50.37% (68)
Обе команды забьют
Да
80.74% (109)
Нет
19.26% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (43)
2:1 Дженоа
24.4% (33)
1:2 Сассуоло
17% (23)
1:0 Дженоа
8.1% (11)
0:1 Сассуоло
5.9% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:0 Дженоа
3% (4)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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