Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Маньянелли Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

96' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Сассуоло

94' Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Стураро Стефано получает желтую карточку за неспортивное поведение

93' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

93' Матч возобновлен

91' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

88' Тольян Йереми - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Дженоа выполняет удар от ворот.

86' Кирьякопулос Георгиос не смог попасть в створ ударом издали

86' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Сассуоло выполняет удар от ворот.

85' Экубан Калеб из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

82' Харрауи Абдау получил желтую карточку от судьи

81' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Харрауи Абдау из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Сассуоло выполняет удар от ворот.

77' Экубан Калеб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Сассуоло

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Феррари Джанмарко получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Феррари Джанмарко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Рефери не любит споров - именно за это Дестро Маттиа сейчас получил желтую

72' Дестро Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Вратарь парирует удар, который нанес Экубан Калеб , и мяч снова в игре

72' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Дженоа выполняет удар от ворот.

70' Какой промах! Скамачча Джанлука имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

70' Сассуоло выполняет удар от ворот.

69' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

68' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Сассуоло выполняет удар от ворот.

65' Дженоа выполняет удар от ворот.

65' Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

64' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Кришито Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Кришито Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Сассуоло выполняет удар от ворот.

60' Как он промахнулся? Экубан Калеб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' Сассуоло выполняет удар от ворот.

59' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Сассуоло выполняет удар от ворот.

56' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Сассуоло выполняет удар от ворот.

55' Сассуоло выполняет удар от ворот.

54' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

52' Лопес Максим из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

51' Дженоа выполняет удар от ворот.

51' Матч возобновлен

49' Бираски Давиде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Как он промахнулся? Скамачча Джанлука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Дженоа выполняет удар от ворот.

48' Джуричич Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника