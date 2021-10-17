Италия: Серия A 2021-2022
Дженоа
2:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Сассуоло
0:1
17' ГолСкамачча Джанлука
0:2
20' ГолСкамачча Джанлука
1:2
27' ГолДестро Маттиа
32' Желтая карточкаФраттези Давиде
35' Желтая карточкаБираски Давиде
36' Желтая карточкаКирикеш Влад
72' Желтая карточкаДестро Маттиа
82' Желтая карточкаХаррауи Абдау
88' Желтая карточкаТольян Йереми
2:2
90' ГолВаскес Хоан
90' Желтая карточкаСтураро Стефано
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Нападающий
-
20 Экубан КалебНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
20'
27'
1:2
32'
35'
36'
72'
82'
88'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
7 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
История личных встреч
Дженоа
Сассуоло
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|5
|0.63
|Кришито Доменико
|3 (3)
|0.38
|Фарес Мохамед
|2
|0.25
|Камбьясо Андреа
|1
|0.13
|Васкес Хоан
|1
|0.13
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|3 (1)
|0.38
|Джуричич Филип
|2
|0.25
|Скамачча Джанлука
|2
|0.25
|Траоре Хамед
|1
|0.13
|Распадори Джакомо
|1
|0.13
|Бога Жереми
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стураро Стефано
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Бираски Давиде
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Фарес Мохамед
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|4
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90
Забито
12
9
1 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
7
58%
1
11%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
17%
1
9%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
28%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2
Кальяри - Дженоа 2:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3 Дженоа - Специя 2:0 Дженоа - Беневенто 2:2 Милан - Дженоа 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1
Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Аталанта 1:1 Сассуоло - Сампдория 1:0 Милан - Сассуоло 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 3
|22
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 7
|9
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|16.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|19.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|9.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|5
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Сассуоло
Исход игры
Дженоа
37.8% (51)
Ничья
38.5% (52)
Сассуоло
23.7% (32)
Тотал 2.5
Больше
49.63% (67)
Меньше
50.37% (68)
Обе команды забьют
Да
80.74% (109)
Нет
19.26% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (43)
2:1 Дженоа
24.4% (33)
1:2 Сассуоло
17% (23)
1:0 Дженоа
8.1% (11)
0:1 Сассуоло
5.9% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
2:0 Дженоа
3% (4)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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