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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
0:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Болонья
0'
23' Желтая карточка
Перейра Роберто
38' Вторая желтая карточка
Перейра Роберто
49' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
0:1
67' Гол
Барроу Муса
74'
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
2
Бинкс
Луис
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
Удинезе
3-5-2
Болонья
3-4-2-1

Ход матча

23'
Перейра Роберто
 
38'
Перейра Роберто
 
49'
 
Сванберг Маттиас
56'
 
Кингсли Майкл
Сванберг Маттиас
67'
0:1
Барроу Муса
(Домингес Николас)
68'
 
Медель Гари
Бинкс Луис
68'
 
Ольсен Сков Андреас
Теате Артур
69'
Молина Науэль
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
69'
Пуссетто Игнасио
Удоги Дестини
 
73'
 
Виньято Эмануэль
Кингсли Майкл

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Удинезе
Болонья

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

25 матчей

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 2 0.25
Перейра Роберто 2 (1) 0.25
Молина Науэль 1 0.13
Форестьери Фернандо 1 0.13
Пуссетто Игнасио 1 0.13
Самарджич Лазар 1 0.13
Гомеш Бету 1 0.13
Окака Стефано 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барроу Муса 3 0.38
Арнаутович Марко 3 (1) 0.38
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.25
Теате Артур 2 0.25
Хики Аарон 2 0.25
Сванберг Маттиас 1 0.13
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Домингес Николас 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Роберто 2 1
Самир Каэтано 3 0
Уолас Соуза 3 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Бекао Родриго 1 0
Молина Науэль 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 1 1
Схаутен Йерди 1 1
Де Сильвестри Лоренцо 2 0
Сансоне Никола 2 0
Медель Гари 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Домингес Николас 2 0
Хики Аарон 2 0
Арнаутович Марко 1 0
Сумаоро Адама 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Виньято Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
5
38%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0
Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 1:2 Беневенто - Удинезе 2:4
Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1
Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Фиорентина 3:3 Аталанта - Болонья 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
2. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Аталанта 3:1 Заявка 8 4 2 2 13 - 10 14
6. Болонья 1:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 14 14
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
8. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
9. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
10. Сассуоло 2:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
11. Эмполи 1:3 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
12. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
13. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
14. Удинезе 0:1 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
15. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
18. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
19. Дженоа 1:2 Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Болонья 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
5. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Аталанта 3:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
12. Сассуоло 2:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Удинезе 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17. Эмполи 1:3 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Дженоа 1:2 Заявка 4 0 1 3 6 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта 3:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи 1:3 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сассуоло 2:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Болонья 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
12. Удинезе 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Дженоа 1:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
16. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
17. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 5 0 0
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Удинезе 66.7% (90)
X 25.2% (34)
Болонья 8.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Болонья
6.00
3.44
3.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Удинезе 0:1 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Болонья

Исход игры
Удинезе
66.7% (90)
Ничья
25.2% (34)
Болонья
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (61)
Меньше
54.81% (74)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
29.6% (40)
1:0 Удинезе
25.2% (34)
1:1 Ничья
18.5% (25)
2:0 Удинезе
6.7% (9)
1:2 Болонья
5.2% (7)
2:2 Ничья
5.2% (7)
0:1 Болонья
2.2% (3)
3:1 Удинезе
2.2% (3)
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