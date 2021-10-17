Luis Binks выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Luis Binks выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Болонья играла лучше в этом тайме.

46' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Удинезе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Барроу Муса пробил со штрафного прямо в стенку

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Сванберг Маттиас нанес удар головой, но Марко Сильвестри спокойно отбил мяч.

41' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Сориано Роберто разрезает оборону соперника отличным пасом

41' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

40' Отличный пас сделал Барроу Муса из команды Болонья . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

40' Матч возобновлен

38' В РАЗДЕВАЛКУ! - Перейра Роберто получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку

38' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Сильвестри Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

33' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удинезе выполняет удар от ворот.

30' Как он промахнулся? Сванберг Маттиас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

30' Сориано Роберто нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

27' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Перейра Роберто из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Удар от ворот произведет Удинезе

25' Барроу Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Сильвестри Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Барроу Муса из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Перейра Роберто получил желтую карточку от судьи

22' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Нюйтинк Брэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Хороший удар издали нанес Барроу Муса , но отличный сейв сделал Марко Сильвестри. Угловой.

13' Игрок Сумаоро Адама из команды Болонья выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

13' Макенго Жан-Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Болонья выполняет удар от ворот.

11' Уолас Соуза не смог попасть в створ ударом издали

11' Макенго Жан-Виктор из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Удинезе

5' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Теате Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Luis Binks предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Удинезе

1' Удар от ворот произведет Удинезе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Болонья начинает с центра поля