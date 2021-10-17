Италия: Серия A 2021-2022
Удинезе
0:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Дачия-Арена
Болонья
23' Желтая карточкаПерейра Роберто
38' Вторая желтая карточкаПерейра Роберто
49' Желтая карточкаСванберг Маттиас
0:1
67' ГолБарроу Муса
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
23'
38'
49'
67'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Удинезе
Болонья
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
25 матчей
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|2
|0.25
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.25
|Молина Науэль
|1
|0.13
|Форестьери Фернандо
|1
|0.13
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.13
|Самарджич Лазар
|1
|0.13
|Гомеш Бету
|1
|0.13
|Окака Стефано
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барроу Муса
|3
|0.38
|Арнаутович Марко
|3 (1)
|0.38
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.25
|Теате Артур
|2
|0.25
|Хики Аарон
|2
|0.25
|Сванберг Маттиас
|1
|0.13
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Роберто
|2
|1
|Самир Каэтано
|3
|0
|Уолас Соуза
|3
|0
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|1
|1
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Хики Аарон
|2
|0
|Арнаутович Марко
|1
|0
|Сумаоро Адама
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
5
38%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0
Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 1:2 Беневенто - Удинезе 2:4
Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1
Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Фиорентина 3:3 Аталанта - Болонья 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Аталанта
|3:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|6.
|Болонья
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 14
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Сассуоло
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Эмполи
|1:3 Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|13.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|14.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|18.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|19.
|Дженоа
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Болонья
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Аталанта
|3:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Эмполи
|1:3 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Дженоа
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|3:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|1:3 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сассуоло
|2:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Болонья
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Дженоа
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|17.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|5
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Болонья
Исход игры
Удинезе
66.7% (90)
Ничья
25.2% (34)
Болонья
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (61)
Меньше
54.81% (74)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
29.6% (40)
1:0 Удинезе
25.2% (34)
1:1 Ничья
18.5% (25)
2:0 Удинезе
6.7% (9)
1:2 Болонья
5.2% (7)
2:2 Ничья
5.2% (7)
0:1 Болонья
2.2% (3)
3:1 Удинезе
2.2% (3)
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