Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Сориано Роберто получил желтую карточку от судьи

93' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

93' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Удар от ворот произведет Удинезе

92' Де Сильвестри Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Хороший удар издали нанес Виньято Эмануэль , но отличный сейв сделал Марко Сильвестри. Угловой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Хики Аарон получил желтую карточку от судьи

89' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Удинезе

88' Арнаутович Марко не смог попасть в створ ударом издали

88' Брэндон Соппи наказан за толчок Домингес Николас

88' Удар от ворот произведет Удинезе

87' Глупую желтую получил Домингес Николас за то, что отбил ногой мяч после свистка

87' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Брэндон Соппи

85' Рефери не любит споров - именно за это Делофеу Херард сейчас получил желтую

85' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Удинезе будет все-таки засчитан.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Рефери не любит споров - именно за это Скорупски Лукаш сейчас получил желтую

84' Рефери не любит споров - именно за это Сумаоро Адама сейчас получил желтую

83' Плохо сыграл Скорупски Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

82' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Виньято Эмануэль получил желтую карточку от судьи

81' Удинезе выполняет удар от ворот.

81' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Болонья

79' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Барроу Муса нанес удар издали, а Марко Сильвестри отбил его обратно в игру!

78' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Барроу Муса нанес удар издали, а Марко Сильвестри отбил его обратно в игру!

76' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Барроу Муса из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Удар от ворот произведет Болонья

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Кингсли Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Кингсли Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Тактическая замена. Luis Binks уходит с поля и его заменяет Медель Гари

67' Г О О О О Л - Барроу Муса правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

66' Марко Сильвестри отбил мяч на угловой после удара Арнаутович Марко из штрафной площади.

66' Сориано Роберто разрезает оборону соперника отличным пасом

65' Удар от ворот произведет Удинезе

65' Арнаутович Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Плохо сыграл Самир Каэтано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Самир Каэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Гомеш Бету наказан за толчок Luis Binks

59' Кингсли Майкл пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

58' Болонья выполняет удар от ворот.

58' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Почти гол! Стрюгер-Ларсен Йенс пробил головой по воротам, но Лукаш Скорупский спас!

56' Удар от ворот произведет Удинезе

56' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

56' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Удинезе

53' Хики Аарон не смог попасть в створ ударом издали

53' Сориано Роберто нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

52' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

51' Делофеу Херард видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

48' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Luis Binks выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Luis Binks выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Luis Binks наказан за толчок Гомеш Бету

47' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Luis Binks наказан за толчок Гомеш Бету