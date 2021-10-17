Италия: Серия A 2021-2022
Удинезе
1:1
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Болонья
23' Желтая карточкаПерейра Роберто
38' Вторая желтая карточкаПерейра Роберто
49' Желтая карточкаСванберг Маттиас
0:1
67' ГолБарроу Муса
82' Желтая карточкаВиньято Эмануэль
1:1
83' ГолГомеш Бету
84' Желтая карточкаСумаоро Адама
84' Желтая карточкаСкорупски Лукаш
85' Желтая карточкаДелофеу Херард
87' Желтая карточкаДомингес Николас
90' Желтая карточкаХики Аарон
90' Желтая карточкаСориано Роберто
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
23'
38'
49'
67'
0:1
82'
83'
1:1
84'
84'
85'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 10
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 7
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Удинезе
Болонья
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
25 матчей
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|2
|0.25
|Гомеш Бету
|2
|0.25
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.25
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.13
|Молина Науэль
|1
|0.13
|Форестьери Фернандо
|1
|0.13
|Самарджич Лазар
|1
|0.13
|Окака Стефано
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барроу Муса
|3
|0.38
|Арнаутович Марко
|3 (1)
|0.38
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.25
|Теате Артур
|2
|0.25
|Хики Аарон
|2
|0.25
|Сванберг Маттиас
|1
|0.13
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Роберто
|2
|1
|Самир Каэтано
|3
|0
|Уолас Соуза
|3
|0
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|2
|1
|Домингес Николас
|3
|0
|Хики Аарон
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Сумаоро Адама
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Арнаутович Марко
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
10%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
5
45%
5
36%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0
Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 1:2 Беневенто - Удинезе 2:4
Болонья
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1
Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Фиорентина 3:3 Аталанта - Болонья 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 3
|22
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 7
|9
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|16.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|19.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|9.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|5
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Болонья
Исход игры
Удинезе
66.7% (90)
Ничья
25.2% (34)
Болонья
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
45.19% (61)
Меньше
54.81% (74)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
29.6% (40)
1:0 Удинезе
25.2% (34)
1:1 Ничья
18.5% (25)
2:0 Удинезе
6.7% (9)
2:2 Ничья
5.2% (7)
1:2 Болонья
5.2% (7)
0:1 Болонья
2.2% (3)
3:1 Удинезе
2.2% (3)
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