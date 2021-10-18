Айю добрался до штрафной площадки и выполнил подачу - попал в Габриэля и заработал корнер.

Бентеке выигрывает воздух и делает скидку на правый угол вратарской, откуда пробивает Макартур, но не переигрывает Ремсдейла, а перед ударом в офсайд забрался.

Снова активен на правом фланге Айю, выполняя ещё один кросс, после которого совсем немного не добирается до мяча Бентеке.

Завершается первый тайм, при счёте 1-0 в пользу "Арсенала" уходим на перерыв.

44' И тут же жёлтая карточка для футболиста гостей - Макартур сбивает Сака, срезая Букайо под корень.

43' Букайо Сака сбивает Джордана Айю на левом фланге, срывая потенциально опасную атаку, после чего получает "горчичник".

42' Джордан Айю выполняет подачу с правого фланга - выходит Аарон Ремсдейл и выбивает мяч кулаками.

41' Висенте Гуаита допустил ошибку - выбил мяч в игру от своих ворот, отправив его за боковую линию.

39' "Кристал Пэлас" провёл очередную атаку, которая была прервана свистком судьи - офсайд имел место.

38' Макартур попытался сорвать атаку "Арсенала" при помощи фола, но свисток судьи промолчал, так как мяч остался у хозяев.

37' Митчелл простреливает в центр с левого края штрафной площадки, Эдуар принимает мяч и отправляет его чуть выше перекладины.

36' Пепе запрессинговал Гуаиту, который сыграл надёжно, успев расстаться с мячом при помощи выноса.

35' Позиционная атака "Арсенала" завершилась прострелом Эдегора с левого фланга, с которым справились гости.

33' "Кристал Пэлас" больше владеет мячом, 60-40%, но пока действует практически без опасных моментов.

32' Штрафной удар в исполнении гостей опасным не получился, хозяева выиграли воздух и выбили мяч подальше от своих владений.

31' Эдегор нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Джордана Айю.

30' Ремсдейл вступает в игру, забирая мяч после удара Бентеке из дуги штрафной площадки.

29' Смит-Роу проходит по правому флангу и выполняет высокую подачу на дальнюю штангу, а там никого из партнёров не оказывается.

28' Киран Тирни выполняет высокую подачу в штрафную площадку, которая оказывается безадресной - Висенте Гуаита снова хорош на выходе.

27' Томас Парти решил пробить с дальней дистанции - попал в одного из соперников.

26' А теперь точный удар и от гостей - Галлахер выстрелил из пределов штрафной площадки с левой, но получилось несильно и Ремсдейл мяч забрал.

25' Снова Гуаита включается в игру, забирая мяч после заброса в центр штрафной площадки.

23' Смит-Роу завершает атаку дальним ударом, с которым справляется Гуаита, фиксируя мяч намертво.

22' Макартур выполнил мягкий заброс на линию штрафной площадки, Бентеке выиграл воздух, а вот выполнить точную скидку не сумел.

21' Гости уже более минуты владеют мячом на чужой половине поля, но пока ближе к центру поля и до опасности дело не доходит.

20' Митчелл выполняет подачу с левого фланга - попадает в Томиясу и добивается права на вбрасывание мяча из-за боковой линии.

19' Наступление "Кристал Пэлас" левым флангом было прервано свистком арбитра - зафиксировано положение "вне игры".

18' Ещё один угловой с левого фланга исполнили хозяева, после чего пробил Пепе, но получилось неточно.

16' Всё в порядке с Обамеянгом, он самостоятельно покинул пределы поля и готов вернуться в игру. Тем временем гости попытались провести атаку, но быстро потеряли мяч.

15' Поединок ставится на паузу, так как на газоне оказывается Обамеянг и получает медицинскую помощь.

14' Смит-Роу подключился к атаке в центральной зоне, передача с левого фланга последовала, но гости перехватили.

13' Бентеке получил мяч в штрафной площадке и попытался уйти от нескольких соперников - пробросил игровой снаряд и упал, но судья не среагировал.

12' Несколько атак провёл "Кристал Пэлас", но пока без удара по воротам. "Арсенал" компактно действует в обороне.

10' Николя Пепе успешно играет в отборе на правом фланге, лишая мяча Тайрика Митчелла.

9' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ОБАМЕЯНГ!!! Пепе врывается в штрафную площадку с правого края и пробивает - Гуаита отбивает вправо, а там Обамеянг, который результативно играет на добивании.

8' Корнер с левого фланга исполнили хозяева, но мяч был отправлен слишком высокого и никто до него не добрался.

7' Букайо Сака выполняет подачу в штрафную площадь с левого фланга, Марк Гехи выигрывает воздух и выбивает мяч.

6' Томас Парти не позволил гостям провести быструю атаку левым флангом, выбив мяч за боковую линию.

5' Пепе поборолся за мяч на правом фланге с двумя соперниками и сумел добиться права на аут.

4' А теперь через левый край "Кристал Пэлас" провёл наступление, которое завершилось неточным пасом Митчелла в штрафную площадь.

3' Гости убегают в контратаку через центральную зону, Бентеке добирается до штрафной площадки, а потом теряет мяч.

2' "Кристал Пэлас" начинает с центра поля с первых минут и допускает ошибку в передаче, выбивая мяч за боковую линию.