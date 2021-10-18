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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
1:0
Перерыв

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
1:0
8' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
42' Желтая карточка
Сака Букайо
43' Желтая карточка
Макартур Джеймс
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
8
Эдегор
Мартин
19
Пепе
Николя
10
Смит-Роу
Эмил
7
Сака
Букайо
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
23
Галлахер
Конор
22
Эдуар
Одсонн
20
Бентеке
Кристиан
Арсенал
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-2-3-1

Ход матча

8'
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:0
42'
Сака Букайо
 
43'
 
Макартур Джеймс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Арсенал
Кристал Пэлас

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.38
Смит-Роу Эмил 1 0.13
Сака Букайо 1 0.13
Эдегор Мартин 1 0.13
Пепе Николя 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 2 0.25
Заха Уилфрид 2 (2) 0.25
Эдуар Одсонн 2 0.25
Шлупп Джеффри 1 0.13
Олисе Майкл 1 0.13
Бентеке Кристиан 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парти Томас 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макартур Джеймс 2 0
Уорд Джоэл 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Галлахер Конор 2 0
Бентеке Кристиан 1 0
Заха Уилфрид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
5
45%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1
Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Вест Бромвич 3:1 Арсенал - Вильярреал 0:0 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Вильярреал - Арсенал 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0
Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 8 6 1 1 16 - 3 19
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Эвертон Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9. Арсенал 1:0 Заявка 8 4 1 3 6 - 10 13
10. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
11. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
12. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
15. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
19. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 10 - 19 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Эвертон Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Арсенал 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
9. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал 1:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
5. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 1-0 в пользу "Арсенала" уходим на перерыв. 
  • Опасный момент
    45'
    Снова активен на правом фланге Айю, выполняя ещё один кросс, после которого совсем немного не добирается до мяча Бентеке. 
  • Офсайд
    45'
    Бентеке выигрывает воздух и делает скидку на правый угол вратарской, откуда пробивает Макартур, но не переигрывает Ремсдейла, а перед ударом в офсайд забрался. 
  • Угловой
    45'
    Айю добрался до штрафной площадки и выполнил подачу - попал в Габриэля и заработал корнер. 
  • Дополнительное время
    45'
    Команды переиграют 3 минуты. 
  • Желтая карточка
    44'
    И тут же жёлтая карточка для футболиста гостей - Макартур сбивает Сака, срезая Букайо под корень. 
  • Желтая карточка
    43'
    Букайо Сака сбивает Джордана Айю на левом фланге, срывая потенциально опасную атаку, после чего получает "горчичник". 
  • 42'
    Джордан Айю выполняет подачу с правого фланга - выходит Аарон Ремсдейл и выбивает мяч кулаками. 
  • 41'
    Висенте Гуаита допустил ошибку - выбил мяч в игру от своих ворот, отправив его за боковую линию. 
  • Офсайд
    39'
    "Кристал Пэлас" провёл очередную атаку, которая была прервана свистком судьи - офсайд имел место. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Макартур попытался сорвать атаку "Арсенала" при помощи фола, но свисток судьи промолчал, так как мяч остался у хозяев. 
  • Опасный момент
    37'
    Митчелл простреливает в центр с левого края штрафной площадки, Эдуар принимает мяч и отправляет его чуть выше перекладины. 
  • 36'
    Пепе запрессинговал Гуаиту, который сыграл надёжно, успев расстаться с мячом при помощи выноса. 
  • 35'
    Позиционная атака "Арсенала" завершилась прострелом Эдегора с левого фланга, с которым справились гости. 
  • 33'
    "Кристал Пэлас" больше владеет мячом, 60-40%, но пока действует практически без опасных моментов. 
  • 32'
    Штрафной удар в исполнении гостей опасным не получился, хозяева выиграли воздух и выбили мяч подальше от своих владений. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Эдегор нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Джордана Айю. 
  • Опасный момент
    30'
    Ремсдейл вступает в игру, забирая мяч после удара Бентеке из дуги штрафной площадки. 
  • 29'
    Смит-Роу проходит по правому флангу и выполняет высокую подачу на дальнюю штангу, а там никого из партнёров не оказывается. 
  • 28'
    Киран Тирни выполняет высокую подачу в штрафную площадку, которая оказывается безадресной - Висенте Гуаита снова хорош на выходе. 
  • 27'
    Томас Парти решил пробить с дальней дистанции - попал в одного из соперников. 
  • 26'
    А теперь точный удар и от гостей - Галлахер выстрелил из пределов штрафной площадки с левой, но получилось несильно и Ремсдейл мяч забрал. 
  • 25'
    Снова Гуаита включается в игру, забирая мяч после заброса в центр штрафной площадки. 
  • Опасный момент
    23'
    Смит-Роу завершает атаку дальним ударом, с которым справляется Гуаита, фиксируя мяч намертво. 
  • 22'
    Макартур выполнил мягкий заброс на линию штрафной площадки, Бентеке выиграл воздух, а вот выполнить точную скидку не сумел. 
  • 21'
    Гости уже более минуты владеют мячом на чужой половине поля, но пока ближе к центру поля и до опасности дело не доходит. 
  • Угловой
    20'
    Митчелл выполняет подачу с левого фланга - попадает в Томиясу и добивается права на вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
  • Офсайд
    19'
    Наступление "Кристал Пэлас" левым флангом было прервано свистком арбитра - зафиксировано положение "вне игры". 
  • Угловой
    18'
    Ещё один угловой с левого фланга исполнили хозяева, после чего пробил Пепе, но получилось неточно. 
  • 16'
    Всё в порядке с Обамеянгом, он самостоятельно покинул пределы поля и готов вернуться в игру. Тем временем гости попытались провести атаку, но быстро потеряли мяч. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Поединок ставится на паузу, так как на газоне оказывается Обамеянг и получает медицинскую помощь. 
  • 14'
    Смит-Роу подключился к атаке в центральной зоне, передача с левого фланга последовала, но гости перехватили. 
  • Судья
    13'
    Бентеке получил мяч в штрафной площадке и попытался уйти от нескольких соперников - пробросил игровой снаряд и упал, но судья не среагировал. 
  • 12'
    Несколько атак провёл "Кристал Пэлас", но пока без удара по воротам. "Арсенал" компактно действует в обороне. 
  • 10'
    Николя Пепе успешно играет в отборе на правом фланге, лишая мяча Тайрика Митчелла. 
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ОБАМЕЯНГ!!! Пепе врывается в штрафную площадку с правого края и пробивает - Гуаита отбивает вправо, а там Обамеянг, который результативно играет на добивании. 
  • Угловой
    8'
    Корнер с левого фланга исполнили хозяева, но мяч был отправлен слишком высокого и никто до него не добрался. 
  • 7'
    Букайо Сака выполняет подачу в штрафную площадь с левого фланга, Марк Гехи выигрывает воздух и выбивает мяч. 
  • 6'
    Томас Парти не позволил гостям провести быструю атаку левым флангом, выбив мяч за боковую линию. 
  • 5'
    Пепе поборолся за мяч на правом фланге с двумя соперниками и сумел добиться права на аут. 
  • 4'
    А теперь через левый край "Кристал Пэлас" провёл наступление, которое завершилось неточным пасом Митчелла в штрафную площадь. 
  • 3'
    Гости убегают в контратаку через центральную зону, Бентеке добирается до штрафной площадки, а потом теряет мяч. 
  • 2'
    "Кристал Пэлас" начинает с центра поля с первых минут и допускает ошибку в передаче, выбивая мяч за боковую линию. 
  • Первый тайм начался
    1'
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Где смотреть матч Арсенал 1:0 Кристал Пэлас онлайн


Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Арсенал
92.8% (155)
Ничья
5.4% (9)
Кристал Пэлас
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
58.87% (83)
Нет
41.13% (58)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
36.5% (61)
2:0 Арсенал
22.2% (37)
1:0 Арсенал
11.4% (19)
3:1 Арсенал
8.4% (14)
1:1 Ничья
2.4% (4)
3:0 Арсенал
1.2% (2)
3:2 Арсенал
1.2% (2)
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