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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

История личных встреч

Арсенал
Кристал Пэлас

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.29
Смит-Роу Эмил 1 0.14
Сака Букайо 1 0.14
Эдегор Мартин 1 0.14
Пепе Николя 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 2 0.29
Заха Уилфрид 2 (2) 0.29
Эдуар Одсонн 2 0.29
Шлупп Джеффри 1 0.14
Олисе Майкл 1 0.14
Бентеке Кристиан 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парти Томас 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Галлахер Конор 2 0
Макартур Джеймс 1 0
Бентеке Кристиан 1 0
Заха Уилфрид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
5
45%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1
Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Вест Бромвич 3:1 Арсенал - Вильярреал 0:0 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Вильярреал - Арсенал 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0
Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 17 - 6 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
4. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
6. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
7. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
6. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 6 1 3
2. Лестер Варди Джейми 6 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Ливерпуль Мане Садио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
3. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
4. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
5. Лидс Купер Лиам 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Арсенал 94.1% (64)
    X 5.9% (4)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.68
    4.10
    6.13
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Арсенал
    94.1% (64)
    Ничья
    5.9% (4)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.35% (39)
    Меньше
    42.65% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    60.29% (41)
    Нет
    39.71% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    38.2% (26)
    2:0 Арсенал
    29.4% (20)
    3:1 Арсенал
    14.7% (10)
    1:0 Арсенал
    7.4% (5)
    1:1 Ничья
    5.9% (4)
    3:0 Арсенал
    2.9% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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