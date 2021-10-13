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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

История личных встреч

Арсенал
Астон Вилла

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 9 ничьих 5 побед

24 матча

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
К
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.38
Смит-Роу Эмил 1 0.13
Сака Букайо 1 0.13
Ляказетт Александр 1 0.13
Эдегор Мартин 1 0.13
Пепе Николя 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.38
Макгинн Джон 2 0.25
Бэйли Леон 1 0.13
Хаус Кортни 1 0.13
Уоткинс Олли 1 0.13
Буэндия Эмилиано 1 0.13
Кэш Мэтти 1 0.13
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.13
Соарес Дуглас 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Таргетт Мэтт 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парти Томас 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 3 0
Макгинн Джон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Эль-Гази Анвар 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Соарес Дуглас 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
7
58%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
25%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0
Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Вест Бромвич 3:1 Арсенал - Вильярреал 0:0 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3 Эвертон - Астон Вилла 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 8 6 1 1 16 - 3 19
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Эвертон Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
11. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 1 5 2 10 - 13 8
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
19. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 10 - 19 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Эвертон Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
5. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2021, осталось 2 дня 17 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Арсенал 90% (36)
    X 5% (2)
    Астон Вилла 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Астон Вилла
    1.96
    3.96
    4.23
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Астон Вилла

    Исход игры
    Арсенал
    90% (36)
    Ничья
    5% (2)
    Астон Вилла
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    55% (22)
    2:0 Арсенал
    20% (8)
    1:0 Арсенал
    10% (4)
    1:2 Астон Вилла
    5% (2)
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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