Англия: Премьер-лига 2021-2022
Арсенал
Позже
Стадион: Эмирейтс
Астон Вилла
История личных встреч
Арсенал
Астон Вилла
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 9 ничьих 5 побед
24 матча
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
20.8%
29.2%
12 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0.38
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.13
|Сака Букайо
|1
|0.13
|Ляказетт Александр
|1
|0.13
|Эдегор Мартин
|1
|0.13
|Пепе Николя
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.38
|Макгинн Джон
|2
|0.25
|Бэйли Леон
|1
|0.13
|Хаус Кортни
|1
|0.13
|Уоткинс Олли
|1
|0.13
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.13
|Кэш Мэтти
|1
|0.13
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.13
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Таргетт Мэтт
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парти Томас
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Джака Гранит
|0
|1
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|3
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
7
58%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
25%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0
Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Вест Бромвич 3:1 Арсенал - Вильярреал 0:0 Ньюкасл - Арсенал 0:2
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3 Эвертон - Астон Вилла 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 12
|15
|5.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 8
|12
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Эвертон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|3.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|4.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
Прогнозы на матч Арсенал - Астон Вилла
Исход игры
Арсенал
90% (36)
Ничья
5% (2)
Астон Вилла
5% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
55% (22)
2:0 Арсенал
20% (8)
1:0 Арсенал
10% (4)
1:2 Астон Вилла
5% (2)
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