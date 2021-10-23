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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
0:0
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
17' Желтая карточка
Анджелла Габриэле
65' Желтая карточка
Листковски Марчин
80' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
89' Желтая карточка
Родригес Пабло
90'+5
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
30
Баррека
Антонио
34
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
25
Санторо
Симоне
6
Сегре
Джакопо
23
Фальцерано
Марчелло
28
Куан
Кристиан
7
Карретта
Мирко
9
Де
Лука
Мануэль
Лечче
4-3-3
Перуджа
3-4-1-2

История личных встреч

Лечче
Перуджа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
0:0
ППД
3:4
КИЛП
0:2
ППД
2:0
КИЛП
2:1
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мариано Франческо 4 0.44
Кода Массимо 4 (1) 0.44
Стрефецца Габриэль 3 0.33
Родригес Пабло 1 0.11
Туиа Алессандро 1 0.11
Лучиони Фабио 0 0
Майер Жан 0 0
Гарджуло Марио 0 0
Баррека Антонио 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 2 (1) 0.22
Рози Алеандро 2 0.22
Лизи Франческо 1 0.11
Карретта Мирко 1 0.11
Мурано Джакопо 1 0.11
Куан Кристиан 1 0.11
Занандреа Джанмария 1 0.11
Фальцерано Марчелло 0 0
Буррай Сальваторе 0 0
Санторо Симоне 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туиа Алессандро 2 0
Меккарьелло Бьяджо 2 0
Родригес Пабло 1 0
Кода Массимо 1 0
Лучиони Фабио 1 0
Майер Жан 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Листковски Марчин 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 5 0
Куан Кристиан 2 1
Фальцерано Марчелло 3 0
Занандреа Джанмария 1 1
Буррай Сальваторе 2 0
Рози Алеандро 2 0
Анджелла Габриэле 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Дель Орко Кристиан 2 0
Курадо Маркос 2 0
Санторо Симоне 2 0
Матос Ридер 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
3
50%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
31%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2
Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1 Лечче - Комо 1:1 Про Верчелли - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Парма - Лечче 1:3 Херенвен - Лечче 1:1
Перуджа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3 Фермана - Перуджа 1:1 Имолезе - Перуджа 0:1 Перуджа - Зюйдтироль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
3. Кремонезе Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. Лечче Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
5. Брешия Заявка 8 4 2 2 19 - 13 14
6. Асколи Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
7. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
8. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
9. Тернана Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
10. Монца Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
11. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
12. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 9 - 6 11
13. Козенца Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 12 - 10 10
15. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 12 - 9 9
16. Комо Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 10 - 18 7
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 9 1 0 8 8 - 20 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
8. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Алессандрия Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
13. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
16. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
18. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Монца Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
14. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16. СПАЛ 2013 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Беневенто Лападула Джанлука 5 0 2
4. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Читтаделла Паван Никола 5 0
5. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Анджелла Габриэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лечче 0:0 Перуджа онлайн




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