Италия: Серия B 2021-2022
Лечче
0:0
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Перуджа
17' Желтая карточкаАнджелла Габриэле
65' Желтая карточкаЛистковски Марчин
80' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
89' Желтая карточкаРодригес Пабло
34
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Моро ЛукаНападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
89'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Лечче
Перуджа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.44
|Кода Массимо
|4 (1)
|0.44
|Стрефецца Габриэль
|3
|0.33
|Родригес Пабло
|1
|0.11
|Туиа Алессандро
|1
|0.11
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Гарджуло Марио
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|2 (1)
|0.22
|Рози Алеандро
|2
|0.22
|Лизи Франческо
|1
|0.11
|Карретта Мирко
|1
|0.11
|Мурано Джакопо
|1
|0.11
|Куан Кристиан
|1
|0.11
|Занандреа Джанмария
|1
|0.11
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|Родригес Пабло
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Лучиони Фабио
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|5
|0
|Куан Кристиан
|2
|1
|Фальцерано Марчелло
|3
|0
|Занандреа Джанмария
|1
|1
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Рози Алеандро
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Дель Орко Кристиан
|2
|0
|Курадо Маркос
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
3
50%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
4
31%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лечче - Ренате 2:3 Мантова - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2
Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0 Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1 Лечче - Комо 1:1 Про Верчелли - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Парма - Лечче 1:3 Херенвен - Лечче 1:1
Перуджа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3
Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3 Фермана - Перуджа 1:1 Имолезе - Перуджа 0:1 Перуджа - Зюйдтироль 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|5.
|Брешия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 13
|14
|6.
|Асколи
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|7.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|8.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|10.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|13.
|Козенца
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 9
|9
|16.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 20
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Беневенто
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|8.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|16.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|18.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Перуджа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|5
|0
|2
|4.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Читтаделла
|Паван Никола
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0