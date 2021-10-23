Италия: Серия B 2021-2022
Беневенто
3:0
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Козенца
1:0
33' ГолБарба Федерико
2:0
56' ГолЛападула Джанлука
78' Желтая карточкаКало Джакомо
3:0
86' ГолТельо Андрес
88' Желтая карточкаПандольфи Лука
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
25
Сау
Марко
23
Ионице
Артур
92
Шитум
Марио
18
Си
Санаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
Ход матча
33'
56'
78'
86'
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 0
-
4 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Беневенто
Козенца
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|5
|0.56
|Тельо Андрес
|2
|0.22
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.22
|Фулон Дам
|1
|0.11
|Сау Марко
|1
|0.11
|Импрота Риккардо
|1
|0.11
|Барба Федерико
|1
|0.11
|Акампора Дженнаро
|1
|0.11
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Кало Джакомо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|4 (1)
|0.44
|Шитум Марио
|1
|0.11
|Касо Джузеппе
|1
|0.11
|Карраро Марко
|1
|0.11
|Миллико Винченцо
|1
|0.11
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Летиция Гаэтано
|3
|0
|Глик Камил
|1
|1
|Тельо Андрес
|2
|0
|Кало Джакомо
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Си Санаси
|3
|0
|Пальмьеро Лука
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Минелли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
2
40%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
25%
2
33%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
14%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1
Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3 Беневенто - Сассуоло 0:1 Беневенто - Парма 2:2
Козенца
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0
Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1 Реджана - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 1:1 Салернитана - Козенца 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|5.
|Брешия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 13
|14
|6.
|Асколи
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|7.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|8.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|10.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|13.
|Козенца
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 9
|9
|16.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 20
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Беневенто
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|8.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|16.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|18.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Перуджа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|5
|0
|2
|4.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Читтаделла
|Паван Никола
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0