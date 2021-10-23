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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
3:0
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
1:0
33' Гол
Барба Федерико
2:0
56' Гол
Лападула Джанлука
78' Желтая карточка
Кало Джакомо
3:0
86' Гол
Тельо Андрес
88' Желтая карточка
Пандольфи Лука
90'+6
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
24
Вивиани
Маттиа
5
Кало
Джакомо
99
Бриньола
Энрико
25
Сау
Марко
23
Ионице
Артур
9
Лападула
Джанлука
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
17
Пиррелло
Роберто
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
25
Джербо
Альберто
21
Валлоккия
Андреа
18
Си
Санаси
9
Гори
Габриэле
10
Касо
Джузеппе
Беневенто
4-2-3-1
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Беневенто
Козенца

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
1:0
СB
4:2
СB
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 5 0.56
Тельо Андрес 2 0.22
Инсинье Роберто 2 (1) 0.22
Фулон Дам 1 0.11
Сау Марко 1 0.11
Импрота Риккардо 1 0.11
Барба Федерико 1 0.11
Акампора Дженнаро 1 0.11
Летиция Гаэтано 0 0
Мончини Габриэле 0 0
Кало Джакомо 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 4 (1) 0.44
Шитум Марио 1 0.11
Касо Джузеппе 1 0.11
Карраро Марко 1 0.11
Миллико Винченцо 1 0.11
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 5 0
Летиция Гаэтано 3 0
Глик Камил 1 1
Тельо Андрес 2 0
Кало Джакомо 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Ионице Артур 1 0
Импрота Риккардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Барба Федерико 1 0
Вокич Деян 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Си Санаси 3 0
Пальмьеро Лука 1 1
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Тиритиельо Андреа 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Минелли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
2
40%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
25%
2
33%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
14%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1
Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 Торино - Беневенто 1:1 Беневенто - Кротоне 1:1 Аталанта - Беневенто 2:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Милан - Беневенто 2:0 Беневенто - Удинезе 2:4 Дженоа - Беневенто 2:2 Лацио - Беневенто 5:3 Беневенто - Сассуоло 0:1 Беневенто - Парма 2:2
Козенца
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0
Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1 Реджана - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 1:1 Салернитана - Козенца 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
3. Кремонезе Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. Лечче Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
5. Брешия Заявка 8 4 2 2 19 - 13 14
6. Асколи Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
7. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
8. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
9. Тернана Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
10. Монца Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
11. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
12. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 9 - 6 11
13. Козенца Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 12 - 10 10
15. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 12 - 9 9
16. Комо Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 10 - 18 7
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 9 1 0 8 8 - 20 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
8. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Алессандрия Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
13. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
16. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
18. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Монца Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
14. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16. СПАЛ 2013 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Беневенто Лападула Джанлука 5 0 2
4. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Читтаделла Паван Никола 5 0
5. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
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Где смотреть матч Беневенто 3:0 Козенца онлайн




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