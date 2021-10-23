Италия: Серия B 2021-2022
Фрозиноне
2:1
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Асколи
4' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
1:0
32' ГолГатти Федерико
36' Желтая карточкаБолока Даниэль
2:0
48' ГолРиччи Матео
2:1
66' ГолБидуи Софьян
87' Желтая карточкаЧичерелли Эмануэле
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
32'
1:0
36'
48'
2:0
66'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
История личных встреч
Фрозиноне
Асколи
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарритано Лука
|1
|0.11
|Риччи Матео
|1
|0.11
|Канотто Луиджи
|1
|0.11
|Зербин Алессио
|1
|0.11
|Чано Камилло
|1
|0.11
|Роден Маркус
|1
|0.11
|Дзампано Франческо
|1
|0.11
|Новакович Андрия
|1
|0.11
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.11
|Гатти Федерико
|1
|0.11
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.11
|Болока Даниэль
|0
|0
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|5 (2)
|0.56
|Бидуи Софьян
|3
|0.33
|Шарич Дарио
|2
|0.22
|Коллоколо Микеле
|1
|0.11
|Боттегин Эрик
|1
|0.11
|Илиев Атанас
|1
|0.11
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.11
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|4
|0
|Чано Камилло
|3
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Зербин Алессио
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
|Трибуцци Алессио
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарич Дарио
|4
|0
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Бюхель Марсель
|3
|0
|Эрамо Мирко
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Бидуи Софьян
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Калигара Фабрицио
|1
|0
|Де Паоли Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
75%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2
Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Реджана 0:0 Фрозиноне - Лечче 0:3 Кьево - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 0:1
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3
Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Козенца - Асколи 2:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Пескара - Асколи 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|5.
|Брешия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 13
|14
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Асколи
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|9.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|10.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|13.
|Козенца
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 9
|9
|16.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 20
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Беневенто
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|8.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|17.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Перуджа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|5
|0
|2
|4.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Читтаделла
|Паван Никола
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0