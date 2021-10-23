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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
2:1
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
4' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
1:0
32' Гол
Гатти Федерико
36' Желтая карточка
Болока Даниэль
2:0
48' Гол
Риччи Матео
2:1
66' Гол
Бидуи Софьян
87' Желтая карточка
Чичерелли Эмануэле
90'+6
1
Равалья
Федерико
95
Касасола
Тиаго
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
11
Дзампано
Франческо
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
9
Шарпантье
Габриэль
16
Гарритано
Лука
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
15
Кваранта
Данило
6
Баскиротто
Федерико
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
37
Майстро
Фабио
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
Фрозиноне
4-3-3
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Асколи

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
3:1
ППД
0:1
ППД
2:1
СB
3:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:5
СB
2:1
СB
2:0
СB
3:3
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарритано Лука 1 0.11
Риччи Матео 1 0.11
Канотто Луиджи 1 0.11
Зербин Алессио 1 0.11
Чано Камилло 1 0.11
Роден Маркус 1 0.11
Дзампано Франческо 1 0.11
Новакович Андрия 1 0.11
Шарпантье Габриэль 1 0.11
Гатти Федерико 1 0.11
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.11
Болока Даниэль 0 0
Трибуцци Алессио 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 5 (2) 0.56
Бидуи Софьян 3 0.33
Шарич Дарио 2 0.22
Коллоколо Микеле 1 0.11
Боттегин Эрик 1 0.11
Илиев Атанас 1 0.11
Феличоли Джанфилиппо 1 0.11
Фаббрини Диего 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 4 0
Чано Камилло 3 0
Риччи Матео 2 0
Дзампано Франческо 2 0
Коттали Маттео 2 0
Болока Даниэль 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Роден Маркус 1 0
Гарритано Лука 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Лулич Карло 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Новакович Андрия 1 0
Зербин Алессио 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Трибуцци Алессио 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарич Дарио 4 0
Дионизи Федерико 3 0
Бюхель Марсель 3 0
Эрамо Мирко 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Бидуи Софьян 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Калигара Фабрицио 1 0
Де Паоли Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
75%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
44%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2
Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Реджана 0:0 Фрозиноне - Лечче 0:3 Кьево - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 0:1
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3
Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Козенца - Асколи 2:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Пескара - Асколи 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
3. Кремонезе Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. Лечче Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
5. Брешия Заявка 8 4 2 2 19 - 13 14
6. Фрозиноне Заявка 9 3 5 1 11 - 7 14
7. Асколи Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
9. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
10. Тернана Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
11. Монца Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
12. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
13. Козенца Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 12 - 10 10
15. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 12 - 9 9
16. Комо Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 10 - 18 7
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 9 1 0 8 8 - 20 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
8. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
11. Алессандрия Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Фрозиноне Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
13. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
16. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
17. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
14. Монца Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
15. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. СПАЛ 2013 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Беневенто Лападула Джанлука 5 0 2
4. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Читтаделла Паван Никола 5 0
5. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
Весь список
Где смотреть матч Фрозиноне 2:1 Асколи онлайн




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