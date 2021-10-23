Италия: Серия B 2021-2022
Тернана
5:0
Конец матча
Стадион: Либеро Либерати
Виченца Виртус
7' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
24' Желтая карточкаПроя Федерико
1:0
30' ГолПалумбо Антонио
37' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
2:0
40' ГолПартипило Антони
3:0
56' ГолДоннарумма Альфредо
57' Желтая карточкаКрекко Лука
59' Красная карточкаДжакомелли Стефано
4:0
66' ГолПартипило Антони
71' Желтая карточкаПартипило Антони
5:0
73' ГолДоннарумма Альфредо
82' Желтая карточкаДзонта Лорис
83' Желтая карточкаМартелла Бруно
84' Желтая карточкаБроско Риккардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ерарди МариоЗащитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
24'
30'
37'
40'
56'
57'
66'
71'
73'
82'
83'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Тернана
Виченца Виртус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|4 (1)
|0.44
|Фалетти Сесар
|4
|0.44
|Партипило Антони
|2
|0.22
|Мартелла Бруно
|1
|0.11
|Капоне Кристиан
|1
|0.11
|Дефенди Марино
|1
|0.11
|Соренсен Фредерик
|1
|0.11
|Палумбо Антонио
|1
|0.11
|Маццокки Симоне
|1
|0.11
|Фурлан Федерико
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|2
|0.22
|Меджорини Риккардо
|2 (2)
|0.22
|Лонго Самуэле
|1
|0.11
|Тогордо Антони
|1
|0.11
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.11
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дьяв Давиде
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|2
|1
|Соренсен Фредерик
|3
|0
|Агацци Давиде
|1
|1
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|5
|0
|Кальдерони Марко
|3
|1
|Джакомелли Стефано
|2
|1
|Проя Федерико
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Меджорини Риккардо
|2
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Пазини Никола
|2
|0
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|Крекко Лука
|2
|0
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Дзонта Лорис
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
67%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
4
57%
76-90
Пропущено
13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
6
29%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1
Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2 Тернана - Авеллино 4:1 Бишелье - Тернана 1:2
Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2 Виченца Виртус - Лечче 1:2 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 1:0 Виченца Виртус - Пескара 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|5.
|Брешия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 13
|14
|6.
|Асколи
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|7.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|8.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|10.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|13.
|Козенца
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 9
|9
|16.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 20
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Беневенто
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Монца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Тернана
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|8.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|16.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|18.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Перуджа
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 0
|9
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Беневенто
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|5
|0
|2
|4.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Читтаделла
|Паван Никола
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0