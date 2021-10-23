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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
5:0
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
7' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
24' Желтая карточка
Проя Федерико
1:0
30' Гол
Палумбо Антонио
37' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
2:0
40' Гол
Партипило Антони
3:0
56' Гол
Доннарумма Альфредо
57' Желтая карточка
Крекко Лука
59' Красная карточка
Джакомелли Стефано
4:0
66' Гол
Партипило Антони
71' Желтая карточка
Партипило Антони
5:0
73' Гол
Доннарумма Альфредо
82' Желтая карточка
Дзонта Лорис
83' Желтая карточка
Мартелла Бруно
84' Желтая карточка
Броско Риккардо
90'+1
1
Яннарилли
Энтони
23
Гирингелли
Лука
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
17
Фалетти
Сесар
7
Фурлан
Федерико
99
Доннарумма
Альфредо
22
Гранди
Маттео
17
Броско
Риккардо
13
Пазини
Никола
23
Каппеллетти
Даниэль
18
Ди
Пардо
Алессандро
11
Раноккья
Филиппо
5
Тогордо
Антони
26
Крекко
Лука
8
Проя
Федерико
69
Меджорини
Риккардо
34
Дальмонте
Никола
Тернана
4-2-3-1
Виченца Виртус
3-4-1-2

Ход матча

7'
Соренсен Фредерик
 
24'
 
Проя Федерико
30'
Палумбо Антонио
(Партипило Антони)
1:0
37'
 
Раноккья Филиппо
38'
 
Брускаджин Маттео
Каппеллетти Даниэль
40'
Партипило Антони
(Мартелла Бруно)
2:0
46'
Бобен Матия
Соренсен Фредерик
 
46'
 
Джакомелли Стефано
Проя Федерико
46'
 
Дзонта Лорис
Тогордо Антони
56'
Доннарумма Альфредо
3:0
57'
 
Крекко Лука
59'
 
Джакомелли Стефано
62'
Капоне Кристиан
Фурлан Федерико
 
62'
Агацци Давиде
Пройетти Маттиа
 
66'
Партипило Антони
(Капоне Кристиан)
4:0
71'
Партипило Антони
 
71'
Петтинари Стефано
Фалетти Сесар
 
73'
Доннарумма Альфредо
(Мартелла Бруно)
5:0
74'
Сальцано Аньелло
Партипило Антони
 
75'
 
Лонго Самуэле
Меджорини Риккардо
75'
 
Кальдерони Марко
Дальмонте Никола
82'
 
Дзонта Лорис
83'
Мартелла Бруно
 
84'
 
Броско Риккардо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Тернана
Виченца Виртус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СC
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 4 (1) 0.44
Фалетти Сесар 4 0.44
Партипило Антони 2 0.22
Мартелла Бруно 1 0.11
Капоне Кристиан 1 0.11
Дефенди Марино 1 0.11
Соренсен Фредерик 1 0.11
Палумбо Антонио 1 0.11
Маццокки Симоне 1 0.11
Фурлан Федерико 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 2 0.22
Меджорини Риккардо 2 (2) 0.22
Лонго Самуэле 1 0.11
Тогордо Антони 1 0.11
Ди Пардо Алессандро 1 0.11
Брускаджин Маттео 0 0
Дьяв Давиде 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 2 1
Соренсен Фредерик 3 0
Агацци Давиде 1 1
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Партипило Антони 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Бобен Матия 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 5 0
Кальдерони Марко 3 1
Джакомелли Стефано 2 1
Проя Федерико 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Меджорини Риккардо 2 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Пазини Никола 2 0
Паделла Эмануэле 2 0
Крекко Лука 2 0
Брускаджин Маттео 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Дзонта Лорис 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
4
67%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
29%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
3
18%
4
57%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
15%
6
29%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1
Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2 Тернана - Авеллино 4:1 Бишелье - Тернана 1:2
Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2
Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2 Виченца Виртус - Лечче 1:2 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 1:0 Виченца Виртус - Пескара 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Беневенто Заявка 9 4 4 1 15 - 7 16
3. Кремонезе Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4. Лечче Заявка 9 4 4 1 13 - 8 16
5. Брешия Заявка 8 4 2 2 19 - 13 14
6. Асколи Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
7. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 5 14
8. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
9. Тернана Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
10. Монца Заявка 9 3 4 2 8 - 8 13
11. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
12. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 9 - 6 11
13. Козенца Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 12 - 10 10
15. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 12 - 9 9
16. Комо Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 10 - 18 7
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 11 - 17 7
19. Виченца Виртус Заявка 9 1 0 8 8 - 20 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Беневенто Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Монца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5. Кремонезе Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
6. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7. Тернана Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
8. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
10. Лечче Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
11. Алессандрия Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
13. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
15. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
16. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Комо Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
18. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Перуджа Заявка 5 2 3 0 4 - 0 9
4. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Беневенто Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Монца Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
14. Читтаделла Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16. СПАЛ 2013 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
17. Алессандрия Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18. Козенца Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
19. Кротоне Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Беневенто Лападула Джанлука 5 0 2
4. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Читтаделла Паван Никола 5 0
5. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
Весь список
Где смотреть матч Тернана 5:0 Виченца Виртус онлайн




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