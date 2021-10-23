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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Аполлон
0:0
Первый тайм: 23'
Пафос
0'
20' Желтая карточка
Панич Стефан
23'
Аполлон
Пафос

Ход матча

20'
 
Панич Стефан

История личных встреч

Аполлон
Пафос

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

19 матчей

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 4 (2) 0.57
Жради Бассель 2 0.29
Янга Рангело 1 0.14
Илиев Илиан 1 0.14
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 3 0.43
Валакари Онни 3 (1) 0.43
Жайро 1 0.14
Драгомир Влад 1 0.14

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жради Бассель 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Алеесами Хайтам 1 0
Коль Исраэль 1 0
Кателарис Фанос 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Wellington XVI 1 0
Хаммас Амин 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгомир Влад 3 0
Аурелиу Жоау 2 0
Квида Джозев 2 0
Панич Стефан 2 0
Семедо Вилли 2 0
Alexandros Michail 2 0
Филакту Герасимос 1 0
Байрич Кенан 1 0
Жайро 1 0
Паич Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1
Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис - Аполлон 2:2 Аполлон - Эносис 2:1
Пафос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Омония - Пафос 1:1 Omonia 29 Maiou - Пафос 0:1
Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Пафос - АПОЭЛ 4:0 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Эрмис Арадиппу - Пафос 1:2 Пафос - Эносис 2:0 Неа Саламина - Пафос 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Эносис - Пафос 2:1 Кармиотисса - Пафос 0:6 Этникос Ахна - Пафос 0:2 Пафос - Эрмис Арадиппу 3:1 Пафос - Неа Саламина 3:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 6 4 2 0 12 - 4 14
2. Аполлон 0:0 7 4 1 2 9 - 8 13
3. Арис Лимассол 6 4 1 1 10 - 5 13
4. АЕЛ Лимаcсол 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 6 - 5 11
6. Пафос 0:0 7 1 5 1 8 - 8 8
7. Омония 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Анортосис 5 2 0 3 7 - 9 6
9. АПОЭЛ 6 2 0 4 5 - 10 6
10. Докса Катокопия 7 1 3 3 6 - 7 6
11. ПАЕЕК 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Этникос Ахна 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Олимпиакос Никосия 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Омония 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Аполлон 0:0 4 2 1 1 7 - 7 7
5. АЕЛ Лимаcсол 3 2 0 1 6 - 2 6
6. Анортосис 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Пафос 0:0 4 1 3 0 7 - 3 6
8. АПОЭЛ 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Докса Катокопия 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Арис Лимассол 2 1 0 1 3 - 3 3
11. ПАЕЕК 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Аполлон 0:0 3 2 0 1 2 - 1 6
3. АЕЛ Лимаcсол 3 1 2 0 6 - 4 5
4. АЕК Ларнака 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 2 - 2 4
6. ПАЕЕК 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Докса Катокопия 4 0 2 2 3 - 5 2
8. Пафос 0:0 3 0 2 1 1 - 5 2
9. Этникос Ахна 4 0 1 3 4 - 8 1
10. Омония 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Анортосис 3 0 0 3 3 - 7 0
12. АПОЭЛ 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. АЕК Ларнака Тричковски Иван 7 2 0
2. Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 5 0 0
3. Аполлон Питтас Яннис 4 2 0
4. Анортосис Артиматас Костакис 3 0 0
5. АЕЛ Лимаcсол Масурек Франко 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Докса Катокопия Bojan Kovacevic 4 0
2. АПОЭЛ Окриашвили Торнике 2 1
3. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 3 0
4. АЕЛ Лимаcсол Ристевски Кирче 3 0
5. Олимпиакос Никосия Салли Эдгар 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Панич Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Пафос
1.70
4.20
4.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон 0:0 Пафос онлайн




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