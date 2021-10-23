Кипр: Первый дивизион 2021-2022
20' Желтая карточкаПанич Стефан
33' Желтая карточкаКателарис Фанос
44' Вторая желтая карточкаПанич Стефан
1:0
50' ГолПиттас Яннис
2:0
63' ГолАлбанис Христос
2:0
90' Не забитый пенальтиПиттас Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
90 Штор ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Паич МартинЗащитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
20 Аурелиу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
Ход матча
20'
33'
44'
50'
1:0
63'
2:0
90'
2:0
История личных встреч
Аполлон
Пафос
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
19 матчей
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5 (2)
|0.71
|Жради Бассель
|2
|0.29
|Янга Рангело
|1
|0.14
|Илиев Илиан
|1
|0.14
|Албанис Христос
|1
|0.14
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|3
|0.43
|Валакари Онни
|3 (1)
|0.43
|Жайро
|1
|0.14
|Драгомир Влад
|1
|0.14
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жради Бассель
|2
|0
|Кателарис Фанос
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Wellington XVI
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панич Стефан
|3
|1
|Драгомир Влад
|3
|0
|Аурелиу Жоау
|2
|0
|Квида Джозев
|2
|0
|Семедо Вилли
|2
|0
|Alexandros Michail
|2
|0
|Филакту Герасимос
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Паич Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1
Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2 Аполлон - Анортосис 1:1 Аполлон - Омония 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис - Аполлон 2:2 Аполлон - Эносис 2:1
Пафос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Омония - Пафос 1:1 Omonia 29 Maiou - Пафос 0:1
Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Пафос - АПОЭЛ 4:0 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Эрмис Арадиппу - Пафос 1:2 Пафос - Эносис 2:0 Неа Саламина - Пафос 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Эносис - Пафос 2:1 Кармиотисса - Пафос 0:6 Этникос Ахна - Пафос 0:2 Пафос - Эрмис Арадиппу 3:1 Пафос - Неа Саламина 3:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - АПОЭЛ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|11 - 8
|15
|2.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Арис Лимассол
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|Пафос
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|7.
|Омония
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Анортосис
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|9.
|АПОЭЛ
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Докса Катокопия
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|11.
|ПАЕЕК
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Этникос Ахна
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Аполлон
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|Олимпиакос Никосия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|Омония
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|7 - 3
|6
|8.
|АПОЭЛ
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Докса Катокопия
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Арис Лимассол
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|ПАЕЕК
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Аполлон
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|ПАЕЕК
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Докса Катокопия
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|8.
|Пафос
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|9.
|Этникос Ахна
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|10.
|Омония
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Анортосис
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|12.
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|7
|2
|0
|2.
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|5
|0
|0
|3.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|5
|2
|0
|4.
|Анортосис
|Артиматас Костакис
|3
|0
|0
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|Масурек Франко
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Пафос
|Панич Стефан
|3
|1
|2.
|Докса Катокопия
|Bojan Kovacevic
|4
|0
|3.
|АПОЭЛ
|Окриашвили Торнике
|2
|1
|4.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|3
|0
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|Ристевски Кирче
|3
|0