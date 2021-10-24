Сёюнджю нарушает правила в центральном круге, пробивая по ногам Фрэнка Ониику.

Много пауз в концовке первого тайма, а следствием этого становятся частые нарушения правил. Это играет на руку "Лестеру", который стремится уйти на перерыв с перевесом в счёте.

Брайан Мбеумо раньше времени совершает рывок и получает мяч, находясь в положении "вне игры".

Звучит свисток арбитра, отправляя команды в раздевалки при счёте 0-1 в пользу "Лестера".

42' Итан Пиннок далеко отпустил мяч, а потом нарушил правила, сбив Юри Тилеманса.

40' Серхи Каньос совершает рывок по правому флангу, его догоняет Сумаре и выбивает мяч за боковую линию.

39' Ихеаначо получил мяч на левом фланге, а потом выполнил слишком высокую подачу, отправив игровой снаряд за лицевую линию.

38' Гости выбивают мяч из штрафной площадки после исполнения соперниками углового, после чего пробивает Генри и не попадает в створ.

37' ОПАСНО! Тони выигрывает воздух в центре штрафной площадки и пробивает головой под перекладину, но Шмейхель реагирует, переводя мяч на угловой.

36' Янссон попытался начать атаку при помощи длинной верховой передачи, но ошибся и подарил мяч соперникам.

35' И ещё одна пауза возникает. Теперь уже болезненный удар в верховом единоборстве получил Айвен Тони.

33' "Брентфорд" провёл атаку правым флангом и даже до подачи дело не довёл. Шмейхель долго готовился к выполнению удара от ворот, получив оглушительный свист в свой адрес.

32' Йоргенсен получает жёлтую карточку за фол на Мэддисоне на чужой половине поля.

31' Варди зацепился за мяч на чужой половине поля, но быстро с ним расстался, выполнив неточную передачу назад.

30' Пиннок самостоятельно покидает поле, но лишь для того, чтобы вновь на него вернуться. Тем временем матч продолжается.

29' Свисток арбитра останавливает поединок - Итан Пиннок оказывается на газоне и нуждается в медицинской помощи.

28' Угловой с правого фланга исполнили хозяева, но акцентированный удар по воротам Шмейхеля не состоялся.

27' Лайнсмен поднимает флажок и фиксирует положение "вне игры" у Матиаса Йенсена на правом фланге.

26' Мбеумо совершил рывок в штрафную площадку, получил передачу и даже коснулся мяча, но нанести акцентированный удар не смог.

25' Варди запрессинговал Генри, но Рико разобрался в эпизоде, успев выполнить передачу на голкипера.

24' Джонни Эванс прерывает атаку "Брентфорда" на левом фланге, выбивая мяч за боковую линию ударом головой.

23' Джеймс Мэддисон добрался до штрафной площадки на правом фланге, а потом выполнил передачу назад, не решившись обострять.

21' Брайан Мбеумо завершает атаку ударом из-за штрафной, в створ попадает, но слишком слабо отправляет мяч - Шмейхель на месте.

20' Ихеаначо откликнулся на передачу из глубины, а добраться до мяча не сумел, роста не хватило.

19' Юри Тилеманс закрывает мяч корпусом около центрального круга и вынуждает Брайана Мбеумо нарушить правила.

18' Мэддисон завершает атаку дальним ударом, после которого мяч разминается со створом ворот, пролетая рядом с правой штангой.

17' Высокий прессинг использует "Лестер", но хозяева пока уверенно выходят из-под него, используя короткие передачи.

15' Серхи Каньос выполняет подачу в штрафную площадь с правого фланга, но борьбу в воздухе выигрывают гости.

14' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ТИЛЕМАНС!!! Мэддисон выполняет подачу со штрафного - хозяева отбиваются, а потом с подбора стреляет Тилеманс, отправляя мяч в правый верхний угол.

13' Кристиан Норгор отобрал мяч у Джеймса Мэддисона, но сделал это при помощи нарушения правил.

12' Даниэль Амарти догнал мяч на правом фланге, а потом выполнил безадресную передачу вперёд.

11' "Брентфорд" продолжает проводить атаку за атакой, а "Лестер" пока никак не может проявить себя у чужих владений.

10' ОПАСНО! Брайан Мбеумо врывается в штрафную площадку через центральную зону и пробивает в левый угол - не попадает в створ.

9' Варди открылся под передачу из глубины поля, но мяча так и не дождался, так как соперники сыграли на перехвате.

8' Тони откликается на передачу с левого края штрафной площадки и отправляет мяч в ворота, но делает это из положения "вне игры".

6' Йенсен выполняет высокую подачу в штрафную площадку с левого фланга, но слишком сильно поднимает мяч и Тони до него не добирается.

5' Активно начинает "Брентфорд", практически не позволяя соперникам цепляться за игровой снаряд.

4' Корнер с правого фланга исполняют хозяева - Янссон выигрывает воздух и пробивает чуть выше перекладины.

3' Брайан Мбеумо принимает мяч на правом фланге, добирается до штрафной площадки и зарабатывает аут.

2' Мэддисон попытался прорваться к воротам через центральную зону, но был остановлен Норгором.