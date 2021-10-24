Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
0:1
14' ГолТилеманс Юри
30' Желтая карточкаЙоргенсен Матиас
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеНападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
30'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Брентфорд
Лестер
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|2 (1)
|0.22
|Висса Йоан
|2
|0.22
|Мбеумо Брайан
|2
|0.22
|Пиннок Итан
|1
|0.11
|Норгор Кристиан
|1
|0.11
|Каньос Серхи
|1
|0.11
|Янельт Витали
|1
|0.11
|Янссон Понтус
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|7
|0.78
|Тилеманс Юри
|3
|0.33
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.11
|Олбрайтон Марк
|1
|0.11
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.11
|Дака Пэтсон
|1
|0.11
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Барнс Харви
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|3
|0
|Каньос Серхи
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тони Айвен
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
10%
2
14%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1 Борнмут - Брентфорд 1:0 Бристоль Сити - Брентфорд 1:3
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0
Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 3
|22
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 12
|16
|5.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|6.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 9
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Лестер
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|10.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|11 - 20
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|9.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Лестер
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Лестер
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд 0:1 Лестер
Исход игры
Брентфорд
19.3% (28)
Ничья
30.3% (44)
Лестер
50.3% (73)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (83)
Меньше
41.13% (58)
Обе команды забьют
Да
81.56% (115)
Нет
18.44% (26)
Популярный счёт
1:2 Лестер
35.9% (52)
1:1 Ничья
22.1% (32)
2:1 Брентфорд
10.3% (15)
0:1 Лестер
7.6% (11)
2:2 Ничья
6.2% (9)
1:0 Брентфорд
4.1% (6)
1:3 Лестер
3.4% (5)
0:2 Лестер
2.8% (4)
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