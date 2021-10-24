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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:1
Перерыв

Стадион:
Лестер
0'
0:1
14' Гол
Тилеманс Юри
30' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас
1
Райя
Давид
22
Йоргенсен
Матиас
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
1
Шмейхель
Каспер
18
Амарти
Даниэль
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
21
Рикарду
Перейра
II
8
Тилеманс
Юри
42
Сумаре
Бубакари
27
Кастань
Тимоти
10
Мэддисон
Джеймс
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
Брентфорд
3-5-2
Лестер
3-4-1-2

Ход матча

14'
0:1
Тилеманс Юри
30'
Йоргенсен Матиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Брентфорд
Лестер

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:3
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 2 (1) 0.22
Висса Йоан 2 0.22
Мбеумо Брайан 2 0.22
Пиннок Итан 1 0.11
Норгор Кристиан 1 0.11
Каньос Серхи 1 0.11
Янельт Витали 1 0.11
Янссон Понтус 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 7 0.78
Тилеманс Юри 3 0.33
Ихеаначо Келечи 1 0.11
Олбрайтон Марк 1 0.11
Сёюнджю Чаглар 1 0.11
Дака Пэтсон 1 0.11
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Барнс Харви 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 3 0
Каньос Серхи 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Янссон Понтус 1 0
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Варди Джейми 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Ндиди Уилфред 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
10%
2
14%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1 Борнмут - Брентфорд 1:0 Бристоль Сити - Брентфорд 1:3
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0
Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
3. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
4. Тоттенхэм 0:0 Заявка 9 5 1 3 9 - 12 16
5. Вест Хэм 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
6. Брайтон Заявка 9 4 3 2 9 - 9 15
7. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Лестер 1:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд 0:1 Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
13. Уотфорд Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
15. Кристал Пэлас Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
16. Саутгемптон Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
19. Ньюкасл Заявка 9 0 4 5 11 - 20 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм 0:0 Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
9. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Лестер 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
12. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Брентфорд 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 6 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Брентфорд 0:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Лестер 1:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Тоттенхэм 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
16. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, отправляя команды в раздевалки при счёте 0-1 в пользу "Лестера". 
  • Офсайд
    45'
    Брайан Мбеумо раньше времени совершает рывок и получает мяч, находясь в положении "вне игры". 
  • Дополнительное время
    45'
    Команды переиграют 2 минуты. 
  • 44'
    Много пауз в концовке первого тайма, а следствием этого становятся частые нарушения правил. Это играет на руку "Лестеру", который стремится уйти на перерыв с перевесом в счёте. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Сёюнджю нарушает правила в центральном круге, пробивая по ногам Фрэнка Ониику. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Итан Пиннок далеко отпустил мяч, а потом нарушил правила, сбив Юри Тилеманса. 
  • 40'
    Серхи Каньос совершает рывок по правому флангу, его догоняет Сумаре и выбивает мяч за боковую линию. 
  • 39'
    Ихеаначо получил мяч на левом фланге, а потом выполнил слишком высокую подачу, отправив игровой снаряд за лицевую линию. 
  • Угловой
    38'
    Гости выбивают мяч из штрафной площадки после исполнения соперниками углового, после чего пробивает Генри и не попадает в створ. 
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! Тони выигрывает воздух в центре штрафной площадки и пробивает головой под перекладину, но Шмейхель реагирует, переводя мяч на угловой. 
  • 36'
    Янссон попытался начать атаку при помощи длинной верховой передачи, но ошибся и подарил мяч соперникам. 
  • Травма, повреждение
    35'
    И ещё одна пауза возникает. Теперь уже болезненный удар в верховом единоборстве получил Айвен Тони.
  • 33'
    "Брентфорд" провёл атаку правым флангом и даже до подачи дело не довёл. Шмейхель долго готовился к выполнению удара от ворот, получив оглушительный свист в свой адрес. 
  • Желтая карточка
    32'
    Йоргенсен получает жёлтую карточку за фол на Мэддисоне на чужой половине поля. 
  • 31'
    Варди зацепился за мяч на чужой половине поля, но быстро с ним расстался, выполнив неточную передачу назад. 
  • 30'
    Пиннок самостоятельно покидает поле, но лишь для того, чтобы вновь на него вернуться. Тем временем матч продолжается. 
  • Травма, повреждение
    29'
    Свисток арбитра останавливает поединок - Итан Пиннок оказывается на газоне и нуждается в медицинской помощи. 
  • Угловой
    28'
    Угловой с правого фланга исполнили хозяева, но акцентированный удар по воротам Шмейхеля не состоялся. 
  • Офсайд
    27'
    Лайнсмен поднимает флажок и фиксирует положение "вне игры" у Матиаса Йенсена на правом фланге. 
  • Опасный момент
    26'
    Мбеумо совершил рывок в штрафную площадку, получил передачу и даже коснулся мяча, но нанести акцентированный удар не смог. 
  • 25'
    Варди запрессинговал Генри, но Рико разобрался в эпизоде, успев выполнить передачу на голкипера. 
  • 24'
    Джонни Эванс прерывает атаку "Брентфорда" на левом фланге, выбивая мяч за боковую линию ударом головой. 
  • 23'
    Джеймс Мэддисон добрался до штрафной площадки на правом фланге, а потом выполнил передачу назад, не решившись обострять. 
  • 21'
    Брайан Мбеумо завершает атаку ударом из-за штрафной, в створ попадает, но слишком слабо отправляет мяч - Шмейхель на месте. 
  • 20'
    Ихеаначо откликнулся на передачу из глубины, а добраться до мяча не сумел, роста не хватило. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Юри Тилеманс закрывает мяч корпусом около центрального круга и вынуждает Брайана Мбеумо нарушить правила. 
  • 18'
    Мэддисон завершает атаку дальним ударом, после которого мяч разминается со створом ворот, пролетая рядом с правой штангой. 
  • 17'
    Высокий прессинг использует "Лестер", но хозяева пока уверенно выходят из-под него, используя короткие передачи. 
  • 15'
    Серхи Каньос выполняет подачу в штрафную площадь с правого фланга, но борьбу в воздухе выигрывают гости. 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ТИЛЕМАНС!!! Мэддисон выполняет подачу со штрафного - хозяева отбиваются, а потом с подбора стреляет Тилеманс, отправляя мяч в правый верхний угол. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Кристиан Норгор отобрал мяч у Джеймса Мэддисона, но сделал это при помощи нарушения правил. 
  • 12'
    Даниэль Амарти догнал мяч на правом фланге, а потом выполнил безадресную передачу вперёд. 
  • 11'
    "Брентфорд" продолжает проводить атаку за атакой, а "Лестер" пока никак не может проявить себя у чужих владений. 
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Брайан Мбеумо врывается в штрафную площадку через центральную зону и пробивает в левый угол - не попадает в створ. 
  • 9'
    Варди открылся под передачу из глубины поля, но мяча так и не дождался, так как соперники сыграли на перехвате. 
  • Офсайд
    8'
    Тони откликается на передачу с левого края штрафной площадки и отправляет мяч в ворота, но делает это из положения "вне игры". 
  • 6'
    Йенсен выполняет высокую подачу в штрафную площадку с левого фланга, но слишком сильно поднимает мяч и Тони до него не добирается. 
  • 5'
    Активно начинает "Брентфорд", практически не позволяя соперникам цепляться за игровой снаряд. 
  • Опасный момент
    4'
    Корнер с правого фланга исполняют хозяева - Янссон выигрывает воздух и пробивает чуть выше перекладины. 
  • 3'
    Брайан Мбеумо принимает мяч на правом фланге, добирается до штрафной площадки и зарабатывает аут. 
  • 2'
    Мэддисон попытался прорваться к воротам через центральную зону, но был остановлен Норгором. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! 
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Где смотреть матч Брентфорд 0:1 Лестер онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:1 Лестер

Исход игры
Брентфорд
19.3% (28)
Ничья
30.3% (44)
Лестер
50.3% (73)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (83)
Меньше
41.13% (58)
Обе команды забьют
Да
81.56% (115)
Нет
18.44% (26)
Популярный счёт
1:2 Лестер
35.9% (52)
1:1 Ничья
22.1% (32)
2:1 Брентфорд
10.3% (15)
0:1 Лестер
7.6% (11)
2:2 Ничья
6.2% (9)
1:0 Брентфорд
4.1% (6)
1:3 Лестер
3.4% (5)
0:2 Лестер
2.8% (4)
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