Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
18
Муфи
Фахд
21
Са
Педру
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
21
Гамбоа
Жоау
10
Франко
Андре
11
Arthur
VIII
17
Фонте
Руй
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
-
70 Ангуло ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Франко АндреПолузащитник
-
11 Arthur VIIIПолузащитник
-
17 Фонте РуйНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бруну ДавидЗащитник
-
14 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
-
97 Патрик IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Pinheiro
История личных встреч
Портимоненсе
Эшторил
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|2
|0.22
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.11
|Канде Фали
|1
|0.11
|Wilinton Aponza
|1
|0.11
|Боа Морте Аилтон
|1 (1)
|0.11
|Карлинос
|1
|0.11
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.11
|Виллиан II
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франко Андре
|4 (2)
|0.44
|Francisco Oliveira
|2
|0.22
|Лоуренсу Бруну II
|1
|0.11
|Жуанзинью Карлуш
|1
|0.11
|Фонте Руй
|1
|0.11
|Руиз Леонардо
|1
|0.11
|Ryotaro Meshino
|1
|0.11
|Креспо Мигель
|1
|0.11
|Шику Жеральдес
|0
|0
|Кловис Андре
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Виллиан II
|4
|0
|Карлинос
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Португал Самуэл
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Pedro Henrique3
|2
|0
|Wilinton Aponza
|2
|0
|Имбула Ганелли
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|Муфи Фахд
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Renato Junior
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francisco Oliveira
|5
|0
|Фигейра Даниэль
|4
|0
|Шику Жеральдес
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Бруну Давид
|2
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Африко Лукас
|2
|0
|Жуанзинью Карлуш
|1
|0
|Сория Карлес
|1
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1
Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1 Портимоненсе - Брага 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:2 Белененсеш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Портимоненсе 1:1
Эшторил
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Фелгейраш 1932 - Эшторил 0:1 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1
Тондела - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Эшторил 1:3 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Эшторил 0:2 Фамаликан - Эшторил 1:0 Насьонал Мадейра - Эшторил 1:2 Визела - Эшторил 0:0 Эшторил - Мафра 1:0 Спортинг Ковилья - Эшторил 3:2 Эшторил - Шавиш 1:1 Пенафьел - Эшторил 0:0 Эшторил - Каса Пиа 1:1 Порту-2 - Эшторил 2:2 Эшторил - Вилафранкенше 3:1 Визела - Эшторил 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|9
|8
|0
|1
|20 - 5
|24
|2.
|Порту
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|23
|3.
|Спортинг Л
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|4.
|Эшторил
|0:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Портимоненсе
|0:0
|9
|4
|3
|2
|8 - 4
|15
|6.
|Брага
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|7.
|Витория Гимарайнш
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|8.
|Боавишта
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|9.
|Пасуш де Феррейра
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|10.
|Жил Висенте
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|11.
|Тондела
|9
|3
|0
|6
|13 - 17
|9
|12.
|Визела
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|13.
|Маритиму
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Морейренсе
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|15.
|Арока
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|16.
|Фамаликан
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|17.
|Санта-Клара
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|18.
|Белененсеш
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Бенфика
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|Визела
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Тондела
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Брага
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Эшторил
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Портимоненсе
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Эшторил
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Порту
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Портимоненсе
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Маритиму
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Фамаликан
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Тондела
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Морейренсе
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Боавишта
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|16.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|17.
|Арока
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Эшторил
Исход игры
Портимоненсе
39.6% (53)
Ничья
51.5% (69)
Эшторил
9% (12)
Тотал 2.5
Больше
17.42% (23)
Меньше
82.58% (109)
Обе команды забьют
Да
61.36% (81)
Нет
38.64% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.3% (58)
1:0 Портимоненсе
24.6% (33)
2:1 Портимоненсе
9.7% (13)
0:0 Ничья
6% (8)
1:2 Эшторил
5.2% (7)
0:1 Эшторил
3.7% (5)
2:0 Портимоненсе
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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