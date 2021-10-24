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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Портимоненсе
0:2
Конец матча

Стадион:
Эшторил
0'
0:1
60' Гол
Франко Андре
62' Желтая карточка
Renato Junior
68' Желтая карточка
Сория Карлес
0:2
72' Гол
Лоуренсу Бруну
84' Желтая карточка
Гамбоа Жоау
85' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
90'+4
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
4
Виллиан
II
44
Pedro
Henrique3
5
Канде
Фали
8
Фернандес
Лукас
IV
21
Са
Педру
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
91
Renato
Junior
77
Боа
Морте
Аилтон
99
Фигейра
Даниэль
2
Сория
Карлес
4
Африко
Лукас
28
Феррареси
Науэль
31
Жуанзинью
Карлуш
32
Розье
Лорейнц
21
Гамбоа
Жоау
20
Лоуренсу
Бруну
II
10
Франко
Андре
11
Arthur
VIII
17
Фонте
Руй
Портимоненсе
4-3-3
Эшторил
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Эшторил

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ГЛ
0:2
ГЛ
1:0
ГЛ
2:1
ГЛ
1:3
ГЛ
1:2
ГЛ
0:0
ГЛ
0:1
ГЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 2 0.22
Фернандес Лукас IV 1 0.11
Канде Фали 1 0.11
Wilinton Aponza 1 0.11
Боа Морте Аилтон 1 (1) 0.11
Карлинос 1 0.11
Поссиньоло Лукас 1 0.11
Виллиан II 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франко Андре 5 (2) 0.56
Лоуренсу Бруну II 2 0.22
Francisco Oliveira 2 0.22
Жуанзинью Карлуш 1 0.11
Фонте Руй 1 0.11
Руиз Леонардо 1 0.11
Ryotaro Meshino 1 0.11
Креспо Мигель 1 0.11
Шику Жеральдес 0 0
Arthur VIII 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Кловис Андре 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поссиньоло Лукас 4 0
Виллиан II 4 0
Карлинос 3 0
Канде Фали 3 0
Португал Самуэл 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Pedro Henrique3 2 0
Renato Junior 2 0
Wilinton Aponza 2 0
Имбула Ганелли 1 0
Фабрисио Месиас 1 0
Боа Морте Аилтон 1 0
Муфи Фахд 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Гомеш Бету 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francisco Oliveira 5 0
Фигейра Даниэль 4 0
Шику Жеральдес 3 0
Гамбоа Жоау 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Креспо Мигель 3 0
Бруну Давид 2 0
Сория Карлес 2 0
Феррареси Науэль 2 0
Африко Лукас 2 0
Лоуренсу Бруну II 2 0
Жуанзинью Карлуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1
Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1 Портимоненсе - Брага 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:2 Белененсеш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Портимоненсе 1:1
Эшторил
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Фелгейраш 1932 - Эшторил 0:1 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1
Тондела - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Эшторил 1:3 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Эшторил 0:2 Фамаликан - Эшторил 1:0 Насьонал Мадейра - Эшторил 1:2 Визела - Эшторил 0:0 Эшторил - Мафра 1:0 Спортинг Ковилья - Эшторил 3:2 Эшторил - Шавиш 1:1 Пенафьел - Эшторил 0:0 Эшторил - Каса Пиа 1:1 Порту-2 - Эшторил 2:2 Эшторил - Вилафранкенше 3:1 Визела - Эшторил 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 9 8 0 1 20 - 5 24
2. Порту 9 7 2 0 21 - 6 23
3. Спортинг Л 9 7 2 0 14 - 4 23
4. Эшторил 9 5 3 1 14 - 7 18
5. Портимоненсе 9 4 2 3 8 - 6 14
6. Брага 8 3 4 1 12 - 8 13
7. Витория Гимарайнш 9 3 4 2 11 - 8 13
8. Боавишта 8 2 4 2 11 - 11 10
9. Пасуш де Феррейра 9 2 4 3 8 - 11 10
10. Жил Висенте 8 2 3 3 10 - 10 9
11. Тондела 9 3 0 6 13 - 17 9
12. Визела 9 1 5 3 7 - 14 8
13. Маритиму 9 1 4 4 7 - 11 7
14. Морейренсе 9 1 4 4 10 - 17 7
15. Арока 9 1 3 5 8 - 16 6
16. Фамаликан 9 1 3 5 10 - 14 6
17. Санта-Клара 9 1 3 5 6 - 18 6
18. Белененсеш 8 0 4 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Порту 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Бенфика 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Боавишта 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 7 - 5 7
6. Визела 5 1 3 1 5 - 5 6
7. Тондела 5 2 0 3 8 - 10 6
8. Пасуш де Феррейра 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Брага 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Эшторил 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Санта-Клара 5 1 2 2 4 - 10 5
12. Жил Висенте 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Морейренсе 4 1 1 2 7 - 8 4
14. Арока 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Портимоненсе 5 1 1 3 2 - 5 4
16. Маритиму 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Фамаликан 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Белененсеш 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Эшторил 5 4 1 0 10 - 3 13
3. Порту 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Портимоненсе 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Спортинг Л 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Брага 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Витория Гимарайнш 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Жил Висенте 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Пасуш де Феррейра 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Маритиму 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Фамаликан 5 1 1 3 7 - 9 4
12. Тондела 4 1 0 3 5 - 7 3
13. Морейренсе 5 0 3 2 3 - 9 3
14. Белененсеш 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Боавишта 4 0 2 2 4 - 9 2
16. Визела 4 0 2 2 2 - 9 2
17. Арока 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 139
Портимоненсе 39.6% (55)
X 51.1% (71)
Эшторил 9.4% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Портимоненсе 0:2 Эшторил онлайн


Прогнозы на матч Портимоненсе 0:2 Эшторил

Исход игры
Портимоненсе
39.6% (55)
Ничья
51.1% (71)
Эшторил
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
16.79% (23)
Меньше
83.21% (114)
Обе команды забьют
Да
59.85% (82)
Нет
40.15% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.4% (59)
1:0 Портимоненсе
25.2% (35)
2:1 Портимоненсе
9.4% (13)
0:0 Ничья
6.5% (9)
1:2 Эшторил
5% (7)
0:1 Эшторил
4.3% (6)
2:0 Портимоненсе
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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