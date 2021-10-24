Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
0:1
60' ГолФранко Андре
62' Желтая карточкаRenato Junior
68' Желтая карточкаСория Карлес
0:2
72' ГолЛоуренсу Бруну
84' Желтая карточкаГамбоа Жоау
85' Желтая карточкаЛоуренсу Бруну
18
Муфи
Фахд
21
Са
Педру
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
21
Гамбоа
Жоау
10
Франко
Андре
11
Arthur
VIII
17
Фонте
Руй
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
-
70 Ангуло ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Франко АндреПолузащитник
-
11 Arthur VIIIПолузащитник
-
17 Фонте РуйНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бруну ДавидЗащитник
-
14 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
-
97 Патрик IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Pinheiro
Ход матча
60'
0:1
62'
68'
72'
0:2
84'
85'
История личных встреч
Портимоненсе
Эшторил
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|2
|0.22
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.11
|Канде Фали
|1
|0.11
|Wilinton Aponza
|1
|0.11
|Боа Морте Аилтон
|1 (1)
|0.11
|Карлинос
|1
|0.11
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.11
|Виллиан II
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франко Андре
|5 (2)
|0.56
|Лоуренсу Бруну II
|2
|0.22
|Francisco Oliveira
|2
|0.22
|Жуанзинью Карлуш
|1
|0.11
|Фонте Руй
|1
|0.11
|Руиз Леонардо
|1
|0.11
|Ryotaro Meshino
|1
|0.11
|Креспо Мигель
|1
|0.11
|Шику Жеральдес
|0
|0
|Arthur VIII
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Кловис Андре
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Виллиан II
|4
|0
|Карлинос
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Португал Самуэл
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Pedro Henrique3
|2
|0
|Renato Junior
|2
|0
|Wilinton Aponza
|2
|0
|Имбула Ганелли
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|Муфи Фахд
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francisco Oliveira
|5
|0
|Фигейра Даниэль
|4
|0
|Шику Жеральдес
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Бруну Давид
|2
|0
|Сория Карлес
|2
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Африко Лукас
|2
|0
|Лоуренсу Бруну II
|2
|0
|Жуанзинью Карлуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1
Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1 Портимоненсе - Брага 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:2 Белененсеш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Портимоненсе 1:1
Эшторил
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Фелгейраш 1932 - Эшторил 0:1 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1
Тондела - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Эшторил 1:3 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Эшторил 0:2 Фамаликан - Эшторил 1:0 Насьонал Мадейра - Эшторил 1:2 Визела - Эшторил 0:0 Эшторил - Мафра 1:0 Спортинг Ковилья - Эшторил 3:2 Эшторил - Шавиш 1:1 Пенафьел - Эшторил 0:0 Эшторил - Каса Пиа 1:1 Порту-2 - Эшторил 2:2 Эшторил - Вилафранкенше 3:1 Визела - Эшторил 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|9
|8
|0
|1
|20 - 5
|24
|2.
|Порту
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|23
|3.
|Спортинг Л
|9
|7
|2
|0
|14 - 4
|23
|4.
|Эшторил
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|5.
|Портимоненсе
|9
|4
|2
|3
|8 - 6
|14
|6.
|Брага
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|7.
|Витория Гимарайнш
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|8.
|Боавишта
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|9.
|Пасуш де Феррейра
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|10.
|Жил Висенте
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|11.
|Тондела
|9
|3
|0
|6
|13 - 17
|9
|12.
|Визела
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|13.
|Маритиму
|9
|1
|4
|4
|7 - 11
|7
|14.
|Морейренсе
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|15.
|Арока
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|16.
|Фамаликан
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|17.
|Санта-Клара
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|18.
|Белененсеш
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Бенфика
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|Визела
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Тондела
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Брага
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|12.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Портимоненсе
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Эшторил
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|3.
|Порту
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Портимоненсе
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Маритиму
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Фамаликан
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Тондела
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|13.
|Морейренсе
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Боавишта
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|16.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|17.
|Арока
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:2 Эшторил
Исход игры
Портимоненсе
39.6% (55)
Ничья
51.1% (71)
Эшторил
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
16.79% (23)
Меньше
83.21% (114)
Обе команды забьют
Да
59.85% (82)
Нет
40.15% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.4% (59)
1:0 Портимоненсе
25.2% (35)
2:1 Портимоненсе
9.4% (13)
0:0 Ничья
6.5% (9)
1:2 Эшторил
5% (7)
0:1 Эшторил
4.3% (6)
2:0 Портимоненсе
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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