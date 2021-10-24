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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Визела
0:1
Конец матча

Стадион:
Бенфика
0'
41' Желтая карточка
Мендес Алексис
44' Желтая карточка
Аидара Мохамед
58' Желтая карточка
Нейва Кристиан
68' Желтая карточка
Лукас VI
86' Желтая карточка
Радоньич Неманья
90' Желтая карточка
Эвертон Соарес
0:1
90' Гол
Силва Рафа
90'+10
87
Шарлес
Силва
14
Igor
Juliao
25
Аидара
Мохамед
4
Фернандеш
Иванилду
24
Нейва
Кристиан
17
Пауло
Маркос
II
6
Клаудемир
де
Соуза
19
Мендес
Алексис
20
Гарсия
Самуэль
79
Nuno
Moreira
95
Шеттине
Гильерме
99
Влаходимос
Одиссей
4
Лукас
VI
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
17
Гонсалвеш
Диогу
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
15
Яремчук
Роман
9
Нуньес
Дарвин
Визела
4-2-3-1
Бенфика
3-4-3

История личных встреч

Визела
Бенфика

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:2
КЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шеттине Гильерме 2 0.22
Пауло Маркос II 2 (1) 0.22
Фемения Кико 1 0.11
Кассиано Диас 1 0.11
Куао Коффи 1 0.11
Гарсия Самуэль 0 0
Нейва Кристиан 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 4 0.44
Нуньес Дарвин 4 0.44
Силва Рафа 3 0.33
Лукас VI 2 0.22
Вальдшмидт Лука 2 0.22
Гримальдо Алехандро 1 0.11
Вайгль Юлиан 1 0.11
Мариу Жоау 1 0.11
Жилберто Жуниор 1 0.11
Пиньо Родриго 1 0.11
Пицци Луиш 0 0
Вертонген Ян 0 0
Отаменди Николас 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Гонсалвеш Диогу 0 0
Эвертон Соарес 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 5 0
Нейва Кристиан 4 0
Пауло Маркос II 4 0
Гарсия Самуэль 4 0
Вилсон Бруно 3 0
Гуззу Рафаэл 2 0
Шеттине Гильерме 2 0
Аидара Мохамед 1 0
Гонсалвеш Иво 1 0
Шарлес Силва 1 0
Фернандеш Иванилду 1 0
Мендес Алексис 1 0
Tomas Silva 1 0
Nuno Moreira 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас VI 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Гонсалвеш Диогу 0 1
Адель Таарабт 1 0
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Пицци Луиш 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Силва Рафа 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Яремчук Роман 1 0
Радоньич Неманья 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
3
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
5
56%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

7
20
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
5
25%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
2
29%
5
25%
61-75
2
29%
4
20%
76-90

Пропущено

14
5
1 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
6
43%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Витория Сетубал - Визела 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:1
Жил Висенте - Визела 2:2 Визела - Боавишта 1:1 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Визела - Тондела 2:1 Спортинг Л - Визела 3:0 Эштрела - Визела 2:1 Визела - Маритиму 0:1 Визела - Эшторил 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Визела - Жил Висенте 2:3 Визела - Вилафранкенше 5:2 Пенафьел - Визела 1:2 Кова-Пьедаде - Визела 1:1 Визела - Фейренсе 1:1 Варзим - Визела 0:3 Визела - Бенфика-2 1:0
Бенфика
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0
Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Бенфика - Марсель 1:1 Бенфика - Лилль 1:0 Бенфика - Альмерия 2:1 Бенфика - Каса Пиа 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 9 8 0 1 20 - 5 24
2. Порту 9 7 2 0 21 - 6 23
3. Спортинг Л 9 7 2 0 14 - 4 23
4. Эшторил 0:0 9 4 4 1 12 - 7 16
5. Портимоненсе 0:0 9 4 3 2 8 - 4 15
6. Брага 8 3 4 1 12 - 8 13
7. Витория Гимарайнш 9 3 4 2 11 - 8 13
8. Боавишта 8 2 4 2 11 - 11 10
9. Пасуш де Феррейра 9 2 4 3 8 - 11 10
10. Жил Висенте 8 2 3 3 10 - 10 9
11. Тондела 9 3 0 6 13 - 17 9
12. Визела 9 1 5 3 7 - 14 8
13. Маритиму 9 1 4 4 7 - 11 7
14. Морейренсе 9 1 4 4 10 - 17 7
15. Арока 9 1 3 5 8 - 16 6
16. Фамаликан 9 1 3 5 10 - 14 6
17. Санта-Клара 9 1 3 5 6 - 18 6
18. Белененсеш 8 0 4 4 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Порту 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Бенфика 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Боавишта 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 7 - 5 7
6. Визела 5 1 3 1 5 - 5 6
7. Тондела 5 2 0 3 8 - 10 6
8. Пасуш де Феррейра 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Брага 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Эшторил 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Портимоненсе 0:0 5 1 2 2 2 - 3 5
12. Санта-Клара 5 1 2 2 4 - 10 5
13. Жил Висенте 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Морейренсе 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Арока 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Маритиму 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Фамаликан 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Белененсеш 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Эшторил 0:0 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Порту 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Портимоненсе 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Спортинг Л 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Брага 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Витория Гимарайнш 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Жил Висенте 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Пасуш де Феррейра 4 1 1 2 3 - 6 4
10. Маритиму 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Фамаликан 5 1 1 3 7 - 9 4
12. Тондела 4 1 0 3 5 - 7 3
13. Морейренсе 5 0 3 2 3 - 9 3
14. Белененсеш 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Боавишта 4 0 2 2 4 - 9 2
16. Визела 4 0 2 2 2 - 9 2
17. Арока 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 8 1
Новости матча
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мохамед Айдара получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Мендес Алексис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 139
Визела 0% (0)
X 1.4% (2)
Бенфика 98.6% (137)
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Прогнозы на матч Визела 0:1 Бенфика

Исход игры
Визела
0% (0)
Ничья
1.4% (2)
Бенфика
98.6% (137)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
36.23% (50)
Нет
63.77% (88)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
46.8% (65)
1:2 Бенфика
19.4% (27)
1:3 Бенфика
13.7% (19)
0:3 Бенфика
8.6% (12)
0:1 Бенфика
7.9% (11)
1:4 Бенфика
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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