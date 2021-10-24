Протащил мяч к штрафной Гринвуд и отдал поперек на Фернандеша, который пробил в касание, но угодил в спину Конате.

Забросил Фред в штрафную, куда ворвался Рэшфорд но вовремя вернулся в оборону Кейта и не позволил пробить оппоненту.

Фернандеш пасом нашел в штрафной Гринвуда, который пробил с разворота в дальний угол, но Алиссон перевел мяч в прыжке на угловой.

С углового навесил на дальнюю штангу Джонс, но здесь выиграл верх Мактоминай и головой вынес сферу в аут.

26' Вынужденная замена в составе "Ливерпуля". Вместо травмированного Джеймса Милнера на поле появился Кёртис Джонс.

25' Протащил мяч по флангу Роналду и навесил на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч головой Ван Дейк.

24' Дальний заброс исполнял Мактоминай в штрафную на Рэшфорда, но в последний момент мяч перехватил в подкате Конате.

23' Поперечный пас с фланга исполнил Гринвуд на Шоу, который пробил вторым касанием метров с двадцати, но не попал в створ ворот.

22' Пауза в матче. Оказался на газоне после столкновения с соперником Кейта. Потребуется ему помощь медиков.

21' Выиграл подбор у штрафной соперника Роналду и с лету пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

20' Перехватил мяч на чужой половине поля Кейта и пробил с линии штрафной, но на пути мяча оказался Мактоминай.

19' Тонко отдавал Арнольд в штрафную соперника на ход Кейта, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

18' Зацепился за мяч на чужой половине поля Фирмино и сбросил головой на ход Жоте, но тот не смог сохранить сферу в пределах поля.

17' Мактоминай пробивал из пределов штрафной после навеса с угла поля, но мяч пролетел в сантиметрах над штангой.

16' С левого фланга на скорости сместился в центр Рэшфорд, но напоролся на Ван Дейка, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.

15' Низом прострелил Салаха в центр штрафной, но перехватил мяч Магуайр и спокойно вынес снаряд за боковую линию.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Диогу Жота! Зацепился за мяч перед штрафной Кейта и покатил поперек на Арнольда, который тут же прострелил низом на дальнюю штангу. Здесь был совсем один Жота, который отправил сферу уже в пустые ворота.

13' Забрасывал по флангу Робертсон на ход Жоте, но прочитал эпизод Уан-Биссака и вынес мяч в подкате в аут.

12' Диагональ исполнял Ван Дейк на левый фланг, куда забегал Робертсон, но мяч оказался за пределами поля.

11' После долгой атаки манкунианцев пробил с дальней дистанции Фернандеш, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.

10' Ворвался с правого фланга в центр штрафной Салах, накрутил соперника и пробил в ближний угол, но крайне неточно.

9' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Рэшфорд и сбросил на Гринвуда, но тому пробить в касание не позволил Милнер.

8' В центре поля Гринвуд налетел на Кейта, заехав тому по ноге. Штрафной удар исполнят игроки "Ливерпуля".

7' Выскакивал Фирмино один на один с голкипером после паса от Кейта, но переиграть в ближнем бою Де Хеа форварду не удалось.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Наби Кейта! Быструю контратаку провели мерсисайдцы. С фланга Жота отдал вперед на Салаха, который зацепился за мяч перед чужой штрафной и покатил поперек на Кейта, который без труда переиграл Де Хеа, пробив в дальний угол.

4' Мяч в центре поля перехватил Гринвуд и тут же забросил на ход Роналду, но до того мяч не дошел. Хорошо в обороне отработал Конате.

3' С фланга забрасывал в штрафную соперника Жота на ход Фирмино, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Де Хеа.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-бордовый комплект формы.