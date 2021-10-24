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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:2
Первый тайм: 31'

Стадион:
Ливерпуль
0'
0:1
5' Гол
Кейта Наби
0:2
14' Гол
Жота Диогу
31'
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Роналду
Криштиану
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
14
Хендерсон
Джордан
7
Милнер
Джеймс
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
20
Жота
Диогу
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Кейта Наби
(Салах Мохамед)
14'
0:2
Жота Диогу
(Александер-Арнольд Трент)
27'
 
Джонс Кёртис
Милнер Джеймс

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 12 побед

36 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
16 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
9 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.44
Гринвуд Мэйсон 4 0.44
Роналду Криштиану 3 0.33
Лингард Джесси 2 0.22
Марсьяль Антони 1 0.11
Фред Сантос 1 0.11
Рэшфорд Маркус 1 0.11
Погба Поль 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Матич Неманья 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 (1) 0.78
Мане Садио 5 0.56
Фирмино Роберто 4 0.44
Жота Диогу 4 0.44
Кейта Наби 2 0.22
Фабиньо Энрике 1 0.11
Джонс Кёртис 1 0.11
Александер-Арнольд Трент 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Погба Поль 4 0
Фернандеш Бруну 2 0
Шоу Люк 2 0
Фред Сантос 2 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Далот Диогу 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Фабиньо Энрике 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
4
29%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
4
24%
5
23%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5
Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 9 7 1 1 23 - 3 22
2. Ливерпуль 2:0 Заявка 9 6 3 0 24 - 6 21
3. Манчестер Сити Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
4. Вест Хэм Заявка 9 5 2 2 16 - 10 17
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 0 4 9 - 13 15
6. Брайтон Заявка 9 4 3 2 9 - 9 15
7. Эвертон Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8. Лестер Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
9. Манчестер Юнайтед 0:2 Заявка 9 4 2 3 16 - 12 14
10. Арсенал Заявка 9 4 2 3 10 - 13 14
11. Вулверхэмптон Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
12. Брентфорд Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
13. Уотфорд Заявка 9 3 1 5 12 - 17 10
14. Астон Вилла Заявка 9 3 1 5 13 - 15 10
15. Кристал Пэлас Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
16. Саутгемптон Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
17. Лидс Заявка 9 1 4 4 8 - 16 7
18. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
19. Ньюкасл Заявка 9 0 4 5 11 - 20 4
20. Норвич Заявка 9 0 2 7 2 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 0 1 16 - 2 12
2. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
3. Арсенал Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Эвертон Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ливерпуль 2:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
8. Манчестер Юнайтед 0:2 Заявка 5 2 1 2 10 - 6 7
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
13. Саутгемптон Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Лидс Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Брентфорд Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 2:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Вулверхэмптон Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8. Лестер Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9. Манчестер Юнайтед 0:2 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Тоттенхэм Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
14. Астон Вилла Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
16. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
19. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
20. Норвич Заявка 5 0 1 4 0 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 31'
    С углового навесил на дальнюю штангу Джонс, но здесь выиграл верх Мактоминай и головой вынес сферу в аут.
  • Опасный момент
    30'
    Фернандеш пасом нашел в штрафной Гринвуда, который пробил с разворота в дальний угол, но Алиссон перевел мяч в прыжке на угловой.
  • 29'
    Забросил Фред в штрафную, куда ворвался Рэшфорд но вовремя вернулся в оборону Кейта и не позволил пробить оппоненту.
  • 28'
    Протащил мяч к штрафной Гринвуд и отдал поперек на Фернандеша, который пробил в касание, но угодил в спину Конате.
  • Замена
    26'
    Вынужденная замена в составе "Ливерпуля". Вместо травмированного Джеймса Милнера на поле появился Кёртис Джонс.
  • 25'
    Протащил мяч по флангу Роналду и навесил на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч головой Ван Дейк.
  • 24'
    Дальний заброс исполнял Мактоминай в штрафную на Рэшфорда, но в последний момент мяч перехватил в подкате Конате.
  • 23'
    Поперечный пас с фланга исполнил Гринвуд на Шоу, который пробил вторым касанием метров с двадцати, но не попал в створ ворот.
  • 22'
    Пауза в матче. Оказался на газоне после столкновения с соперником Кейта. Потребуется ему помощь медиков.
  • 21'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Роналду и с лету пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну. 
  • 20'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Кейта и пробил с линии штрафной, но на пути мяча оказался Мактоминай.
  • 19'
    Тонко отдавал Арнольд в штрафную соперника на ход Кейта, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
  • 18'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Фирмино и сбросил головой на ход Жоте, но тот не смог сохранить сферу в пределах поля.
  • 17'
    Мактоминай пробивал из пределов штрафной после навеса с угла поля, но мяч пролетел в сантиметрах над штангой.
  • 16'
    С левого фланга на скорости сместился в центр Рэшфорд, но напоролся на Ван Дейка, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.
  • 15'
    Низом прострелил Салаха в центр штрафной, но перехватил мяч Магуайр и спокойно вынес снаряд за боковую линию.
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Диогу Жота! Зацепился за мяч перед штрафной Кейта и покатил поперек на Арнольда, который тут же прострелил низом на дальнюю штангу. Здесь был совсем один Жота, который отправил сферу уже в пустые ворота.
  • 13'
    Забрасывал по флангу Робертсон на ход Жоте, но прочитал эпизод Уан-Биссака и вынес мяч в подкате в аут.
  • 12'
    Диагональ исполнял Ван Дейк на левый фланг, куда забегал Робертсон, но мяч оказался за пределами поля.
  • 11'
    После долгой атаки манкунианцев пробил с дальней дистанции Фернандеш, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.
  • 10'
    Ворвался с правого фланга в центр штрафной Салах, накрутил соперника и пробил в ближний угол, но крайне неточно.
  • 9'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Рэшфорд и сбросил на Гринвуда, но тому пробить в касание не позволил Милнер.
  • 8'
    В центре поля Гринвуд налетел на Кейта, заехав тому по ноге. Штрафной удар исполнят игроки "Ливерпуля".
  • 7'
    Выскакивал Фирмино один на один с голкипером после паса от Кейта, но переиграть в ближнем бою Де Хеа форварду не удалось. 
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Наби Кейта! Быструю контратаку провели мерсисайдцы. С фланга Жота отдал вперед на Салаха, который зацепился за мяч перед чужой штрафной и покатил поперек на Кейта, который без труда переиграл Де Хеа, пробив в дальний угол.
  • 4'
    Мяч в центре поля перехватил Гринвуд и тут же забросил на ход Роналду, но до того мяч не дошел. Хорошо в обороне отработал Конате.
  • 3'
    С фланга забрасывал в штрафную соперника Жота на ход Фирмино, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Де Хеа.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-бордовый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч розыгрышем с центра поля начали игроки "Ливерпуля".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:2 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:2 Ливерпуль

Исход игры
Манчестер Юнайтед
32.7% (74)
Ничья
23.5% (53)
Ливерпуль
43.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (104)
Меньше
27.27% (39)
Обе команды забьют
Да
94.41% (135)
Нет
5.59% (8)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
22.6% (51)
1:1 Ничья
13.7% (31)
2:1 Манчестер Юнайтед
10.2% (23)
2:2 Ничья
5.8% (13)
1:3 Ливерпуль
3.5% (8)
0:1 Ливерпуль
1.8% (4)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.8% (4)
2:3 Ливерпуль
1.3% (3)
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