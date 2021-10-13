Англия: Премьер-лига 2021-2022
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Ливерпуль
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 12 побед
36 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
16 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
9 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|4
|0.5
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.5
|Роналду Криштиану
|3
|0.38
|Лингард Джесси
|2
|0.25
|Марсьяль Антони
|1
|0.13
|Фред Сантос
|1
|0.13
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.13
|Погба Поль
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|7 (1)
|0.88
|Мане Садио
|5
|0.63
|Фирмино Роберто
|4
|0.5
|Жота Диогу
|3
|0.38
|Фабиньо Энрике
|1
|0.13
|Джонс Кёртис
|1
|0.13
|Кейта Наби
|1
|0.13
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Алькантара Тьяго
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Погба Поль
|4
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Шоу Люк
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
4
29%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
4
24%
5
23%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5
Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 12
|15
|5.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 8
|12
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Эвертон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|3.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|4.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|5.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Юнайтед
25% (9)
Ничья
36.1% (13)
Ливерпуль
38.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
82.86% (29)
Меньше
17.14% (6)
Обе команды забьют
Да
97.14% (34)
Нет
2.86% (1)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
25% (9)
1:2 Ливерпуль
25% (9)
2:2 Ничья
19.4% (7)
1:1 Ничья
13.9% (5)
2:3 Ливерпуль
5.6% (2)
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