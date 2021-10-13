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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 12 побед

36 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
16 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
9 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.5
Гринвуд Мэйсон 4 0.5
Роналду Криштиану 3 0.38
Лингард Джесси 2 0.25
Марсьяль Антони 1 0.13
Фред Сантос 1 0.13
Рэшфорд Маркус 1 0.13
Погба Поль 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Матич Неманья 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 (1) 0.88
Мане Садио 5 0.63
Фирмино Роберто 4 0.5
Жота Диогу 3 0.38
Фабиньо Энрике 1 0.13
Джонс Кёртис 1 0.13
Кейта Наби 1 0.13
Александер-Арнольд Трент 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Погба Поль 4 0
Фернандеш Бруну 2 0
Шоу Люк 2 0
Фред Сантос 2 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Далот Диогу 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Фабиньо Энрике 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
4
29%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
4
24%
5
23%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5
Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 8 6 1 1 16 - 3 19
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм Заявка 8 5 0 3 9 - 12 15
5. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Эвертон Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
11. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 1 5 2 10 - 13 8
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
19. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 10 - 19 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Эвертон Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Арсенал Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм Заявка 4 2 0 2 5 - 8 6
10. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
5. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Манчестер Юнайтед 25% (9)
    X 36.1% (13)
    Ливерпуль 38.9% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Ливерпуль
    3.15
    3.94
    2.44
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    25% (9)
    Ничья
    36.1% (13)
    Ливерпуль
    38.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.86% (29)
    Меньше
    17.14% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    97.14% (34)
    Нет
    2.86% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    25% (9)
    1:2 Ливерпуль
    25% (9)
    2:2 Ничья
    19.4% (7)
    1:1 Ничья
    13.9% (5)
    2:3 Ливерпуль
    5.6% (2)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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