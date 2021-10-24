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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Антальяспор
0:1
Перерыв

Стадион:
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
32' Гол
Озджан Беркай
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
77
Балчи
Бюньямин
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
11
Вурал
Гюрай
23
Амилтон
Минервино
17
Кривелли
Энцо
7
Синик
Догукан
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
55
Ндайишимийе
Юссуф
6
Епуряну
Александр
60
Лима
Лукас
21
Текдемир
Махмут
7
Вишча
Эдин
28
Джигерджи
Толга
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
77
Окака
Стефано
Антальяспор
3-4-3
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

Ход матча

32'
0:1
Озджан Беркай

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Антальяспор
Истанбул Башакшехир

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
С
4:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 4 (2) 0.4
Фреди Гомеш 2 (1) 0.2
Сари Вейсел 1 0.1
Вурал Гюрай 1 0.1
Синик Догукан 1 0.1
Балчи Бюньямин 1 0.1
Поли Андреа 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окака Стефано 6 0.6
Гульбрандсен Фредрик 2 0.2
Алексич Даниел 1 0.1
Тюрюдж Дениз 1 0.1
Озджан Беркай 1 0.1
Ндайишимийе Юссуф 1 0.1
Вишча Эдин 0 0
Чичек Атабей 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налдо Гомес 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Поли Андреа 2 0
Боффин Рууд 2 0
Вурал Гюрай 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Фреди Гомеш 2 0
Райт Хаджи 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Сари Вейсел 1 0
Houssam Ghacha 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Понк Карлуш 2 0
Лима Лукас 2 0
Бабаджан Волкан 1 0
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Джигерджи Толга 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
7
50%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0
Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газишехир Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Антальяспор - Алтай 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Умраньеспор 1:1 Антальяспор - Менемен Беледиеспор 4:1 Антальяспор - Коджаелиспор 0:1 Антальяспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Гёзтепе 2:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 2:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 3:1 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0
Газишехир Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 3:1 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 10 7 3 0 20 - 9 24
2. Хатайспор 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Фенербахче 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Фатих Карагюмрюк 10 5 3 2 16 - 12 18
5. Бешикташ 9 5 2 2 18 - 11 17
6. Аланьяспор 9 5 2 2 14 - 14 17
7. Галатасарай 9 5 2 2 14 - 12 17
8. Коньяспор 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Алтай 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Сивасспор 1:0 10 3 4 3 14 - 11 13
11. Газишехир Газиантеп 10 3 3 4 12 - 14 12
12. Истанбул Башакшехир 1:0 10 4 0 6 12 - 12 12
13. Малатьяспор 10 4 0 6 11 - 17 12
14. Адана Демирспор 0:1 10 3 3 4 14 - 15 12
15. Кайсериспор 10 3 2 5 13 - 17 11
16. Гиресунспор 10 2 3 5 6 - 10 9
17. Антальяспор 0:1 10 2 3 5 10 - 15 9
18. Гёзтепе 10 2 2 6 9 - 14 8
19. Касымпаша 10 1 3 6 10 - 16 6
20. Ризеспор 10 1 1 8 8 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Фатих Карагюмрюк 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Газишехир Газиантеп 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Коньяспор 5 3 2 0 10 - 5 11
5. Фенербахче 4 3 1 0 7 - 3 10
6. Хатайспор 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Аланьяспор 4 3 0 1 10 - 7 9
8. Галатасарай 4 3 0 1 5 - 3 9
9. Истанбул Башакшехир 1:0 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Алтай 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Сивасспор 1:0 6 2 3 1 10 - 6 9
12. Трабзонспор 4 2 2 0 8 - 5 8
13. Адана Демирспор 0:1 5 2 1 2 8 - 5 7
14. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
15. Антальяспор 0:1 6 2 1 3 8 - 9 7
16. Малатьяспор 6 2 0 4 8 - 13 6
17. Касымпаша 5 1 2 2 7 - 7 5
18. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Ризеспор 5 1 1 3 5 - 8 4
20. Гёзтепе 5 1 0 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Хатайспор 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Фенербахче 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Аланьяспор 5 2 2 1 4 - 7 8
5. Галатасарай 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Гёзтепе 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Адана Демирспор 0:1 5 1 2 2 6 - 10 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Сивасспор 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Кайсериспор 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Гиресунспор 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Истанбул Башакшехир 1:0 5 1 0 4 4 - 8 3
17. Антальяспор 0:1 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Касымпаша 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Газишехир Газиантеп 5 0 1 4 4 - 12 1
20. Ризеспор 5 0 0 5 3 - 14 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Озджан Беркай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
7.27
3.84
2.47
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир онлайн




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