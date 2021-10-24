Турция: Суперлига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Анталья Арена
0:1
32' ГолОзджан Беркай
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
11
Вурал
Гюрай
60
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Nuri Sahin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шадли НасерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль ПетерПолузащитник
-
-
Главный тренер: Emre Belozoglu
Ход матча
32'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райт Хаджи
|4 (2)
|0.4
|Фреди Гомеш
|2 (1)
|0.2
|Сари Вейсел
|1
|0.1
|Вурал Гюрай
|1
|0.1
|Синик Догукан
|1
|0.1
|Балчи Бюньямин
|1
|0.1
|Поли Андреа
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окака Стефано
|6
|0.6
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.2
|Алексич Даниел
|1
|0.1
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.1
|Озджан Беркай
|1
|0.1
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.1
|Вишча Эдин
|0
|0
|Чичек Атабей
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налдо Гомес
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Боффин Рууд
|2
|0
|Вурал Гюрай
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Фреди Гомеш
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Houssam Ghacha
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Текдемир Махмут
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|Джигерджи Толга
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
4
50%
2
25%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
7
50%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0
Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газишехир Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Антальяспор - Алтай 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Умраньеспор 1:1 Антальяспор - Менемен Беледиеспор 4:1 Антальяспор - Коджаелиспор 0:1 Антальяспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Гёзтепе 2:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 2:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 3:1 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0
Газишехир Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 3:1 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|10
|7
|3
|0
|20 - 9
|24
|2.
|Хатайспор
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Фенербахче
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Бешикташ
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|6.
|Аланьяспор
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|7.
|Галатасарай
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|8.
|Коньяспор
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Алтай
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Сивасспор
|1:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|11.
|Газишехир Газиантеп
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|12.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|10
|4
|0
|6
|12 - 12
|12
|13.
|Малатьяспор
|10
|4
|0
|6
|11 - 17
|12
|14.
|Адана Демирспор
|0:1
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Кайсериспор
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|Гиресунспор
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|17.
|Антальяспор
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|18.
|Гёзтепе
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|19.
|Касымпаша
|10
|1
|3
|6
|10 - 16
|6
|20.
|Ризеспор
|10
|1
|1
|8
|8 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Газишехир Газиантеп
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Коньяспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|Фенербахче
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Аланьяспор
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|9.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Сивасспор
|1:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|12.
|Трабзонспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|13.
|Адана Демирспор
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|14.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|15.
|Антальяспор
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|17.
|Касымпаша
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|18.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Ризеспор
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|20.
|Гёзтепе
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Фенербахче
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|5.
|Галатасарай
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Адана Демирспор
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Сивасспор
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Кайсериспор
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|Антальяспор
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Касымпаша
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Газишехир Газиантеп
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|20.
|Ризеспор
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0