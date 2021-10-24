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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Антальяспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
32' Гол
Озджан Беркай
0:2
56' Гол
Озджан Беркай
79' Желтая карточка
Кайсара Жуниор
1:2
90' Гол
Houssam Ghacha
90'+7
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
77
Балчи
Бюньямин
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
11
Вурал
Гюрай
23
Амилтон
Минервино
17
Кривелли
Энцо
7
Синик
Догукан
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
55
Ндайишимийе
Юссуф
6
Епуряну
Александр
60
Лима
Лукас
21
Текдемир
Махмут
7
Вишча
Эдин
28
Джигерджи
Толга
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
77
Окака
Стефано
Антальяспор
3-4-3
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

Ход матча

32'
0:1
Озджан Беркай
46'
Байракдар Гокдениз
Амилтон Минервино
 
46'
Райт Хаджи
Кривелли Энцо
 
56'
0:2
Озджан Беркай
(Ндайишимийе Юссуф)
74'
Милошевич Дени
Кудряшов Фёдор
 
74'
Houssam Ghacha
Озмерт Хакан
 
74'
 
Гульбрандсен Фредрик
Тюрюдж Дениз
74'
 
Алексич Даниел
Текдемир Махмут
79'
 
Кайсара Жуниор
88'
 
Калдырым Хасан Али
Лима Лукас
89'
Акьоль Уфук
Фреди Гомеш
 
90'
 
Озбайракли Шенер
Кайсара Жуниор
90'
 
Шадли Насер
Вишча Эдин
90'
Houssam Ghacha
1:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Антальяспор
Истанбул Башакшехир

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
С
4:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 4 (2) 0.4
Фреди Гомеш 2 (1) 0.2
Сари Вейсел 1 0.1
Вурал Гюрай 1 0.1
Синик Догукан 1 0.1
Балчи Бюньямин 1 0.1
Houssam Ghacha 1 0.1
Поли Андреа 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окака Стефано 6 0.6
Гульбрандсен Фредрик 2 0.2
Озджан Беркай 2 0.2
Алексич Даниел 1 0.1
Ндайишимийе Юссуф 1 0.1
Тюрюдж Дениз 1 0.1
Вишча Эдин 0 0
Чичек Атабей 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налдо Гомес 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Поли Андреа 2 0
Боффин Рууд 2 0
Вурал Гюрай 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Фреди Гомеш 2 0
Райт Хаджи 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Сари Вейсел 1 0
Houssam Ghacha 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Понк Карлуш 2 0
Лима Лукас 2 0
Бабаджан Волкан 1 0
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Джигерджи Толга 1 0
Кайсара Жуниор 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
4
36%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Пропущено

16
13
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
7
44%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0
Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газишехир Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Гёзтепе 1:1 Антальяспор - Алтай 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Умраньеспор 1:1 Антальяспор - Менемен Беледиеспор 4:1 Антальяспор - Коджаелиспор 0:1 Антальяспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Коньяспор 0:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Гёзтепе 2:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 2:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 3:1 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0
Газишехир Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Гёзтепе - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 3:1 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 0:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 10 7 3 0 20 - 9 24
2. Фенербахче 0:0 10 6 2 2 13 - 9 20
3. Хатайспор 10 6 2 2 19 - 8 20
4. Фатих Карагюмрюк 10 5 3 2 16 - 12 18
5. Аланьяспор 0:0 10 5 3 2 14 - 14 18
6. Бешикташ 9 5 2 2 18 - 11 17
7. Галатасарай 9 5 2 2 14 - 12 17
8. Коньяспор 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Алтай 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Адана Демирспор 10 3 4 3 15 - 15 13
11. Газишехир Газиантеп 10 3 3 4 12 - 14 12
12. Истанбул Башакшехир 10 4 0 6 13 - 13 12
13. Малатьяспор 10 4 0 6 11 - 17 12
14. Кайсериспор 10 3 2 5 13 - 17 11
15. Сивасспор 10 2 5 3 14 - 12 11
16. Гиресунспор 10 2 3 5 6 - 10 9
17. Антальяспор 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Гёзтепе 10 2 2 6 9 - 14 8
19. Касымпаша 10 1 3 6 10 - 16 6
20. Ризеспор 10 1 1 8 8 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Фатих Карагюмрюк 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Газишехир Газиантеп 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Коньяспор 5 3 2 0 10 - 5 11
5. Фенербахче 0:0 5 3 2 0 7 - 3 11
6. Хатайспор 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Аланьяспор 0:0 4 3 0 1 10 - 7 9
8. Галатасарай 4 3 0 1 5 - 3 9
9. Истанбул Башакшехир 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Алтай 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Трабзонспор 4 2 2 0 8 - 5 8
12. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
14. Антальяспор 6 2 1 3 9 - 10 7
15. Сивасспор 6 1 4 1 10 - 7 7
16. Малатьяспор 6 2 0 4 8 - 13 6
17. Касымпаша 5 1 2 2 7 - 7 5
18. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Ризеспор 5 1 1 3 5 - 8 4
20. Гёзтепе 5 1 0 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Хатайспор 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Фенербахче 0:0 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Аланьяспор 0:0 6 2 3 1 4 - 7 9
5. Галатасарай 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Адана Демирспор 5 1 3 1 7 - 10 6
11. Гёзтепе 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Кайсериспор 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Гиресунспор 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Истанбул Башакшехир 5 1 0 4 5 - 9 3
17. Антальяспор 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Касымпаша 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Газишехир Газиантеп 5 0 1 4 4 - 12 1
20. Ризеспор 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Озджан Беркай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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