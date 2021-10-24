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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
1:2
Конец матча

Стадион:
Аланьяспор
0'
32' Желтая карточка
Зайц Миха
70' Желтая карточка
Новаиш Жоау
0:1
75' Гол
Акбаба Эмре
1:1
80' Гол
Дурсун Сердар
85' Желтая карточка
Новак Филип
1:2
90' Гол
Бекироглу Эфкан
90'+10
35
Озер
Берке
32
Тиссеран
Марсель
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
30
Сангаре
Назим
20
Густаво
Диас
26
Зайц
Миха
16
Кадыоглу
Ферди
9
Росси
Диего
14
Пелкас
Димитрис
19
Дурсун
Сердар
1
Кырынтылы
Серкан
24
Хуанфран
Морено
20
Аксой
Фатих
19
Милунович
Неманья
31
Борха
Кристиан
18
Новаиш
Жоау
6
Гюнеш
Умут
7
Караджа
Эфеджан
23
Акбаба
Эмре
91
Давидсон
14
Дьедью
Фамара
Фенербахче
3-4-2-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

32'
Зайц Миха
 
70'
 
Новаиш Жоау
71'
Соса Хосе
Зайц Миха
 
71'
Валенсия Эннер
Росси Диего
 
72'
Креспо Мигель
Сангаре Назим
 
74'
 
Бекироглу Эфкан
Новаиш Жоау
75'
0:1
Акбаба Эмре
(Караджа Эфеджан)
80'
Озил Месут
Пелкас Димитрис
 
80'
Дурсун Сердар
(Новак Филип)
1:1
81'
 
Кандеяш Даниэл
Караджа Эфеджан
85'
Новак Филип
 
90'
 
Фер Лерой
Акбаба Эмре
90'
 
Oguz Aydin
Давидсон
90'
1:2
Бекироглу Эфкан
(Милунович Неманья)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Фенербахче
Аланьяспор

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:1
ТМС
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:4
С
2:3
С
1:1
ТМК
2:2
ТМС
2:1
К
3:10

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 2 0.2
Росси Диего 2 0.2
Озил Месут 2 0.2
Кадыоглу Ферди 2 0.2
Новак Филип 1 0.1
Бериша Мергим 1 0.1
Густаво Диас 1 0.1
Дурсун Сердар 1 0.1
Зайц Миха 1 0.1
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.1
Кавечи Ирфан 0 0
Сангаре Назим 0 0
Гюлер Арда 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсон 3 0.3
Дьедью Фамара 3 0.3
Караджа Эфеджан 2 0.2
Акбаба Эмре 1 0.1
Аксой Фатих 1 0.1
Кандеяш Даниэл 1 0.1
Борха Кристиан 1 0.1
Авазьем Чидозье 1 0.1
Бекироглу Эфкан 1 0.1
Гюнеш Умут 1 0.1
Бингол Тайфур 0 0
Милунович Неманья 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким Мин-Чжэ 2 1
Новак Филип 3 0
Густаво Диас 3 0
Зайц Миха 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Азиз Сердар 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Сангаре Назим 1 0
Тиссеран Марсель 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Росси Диего 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Креспо Мигель 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьедью Фамара 4 1
Милунович Неманья 3 0
Аксой Фатих 3 0
Давидсон 3 0
Караджа Эфеджан 1 1
Кырынтылы Серкан 2 0
Авазьем Чидозье 2 0
Борха Кристиан 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Новаиш Жоау 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Гюнеш Умут 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
14%
3
19%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
6
38%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3
Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 Генчлербирлиги - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Касымпаша 4:1
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Кайсериспор 6:3 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Касымпаша 2:0
Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:0 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Алтай 1:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Эрзурумспор 2:3 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Газишехир Газиантеп 3:2 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Денизлиспор 3:2 Бешикташ - Аланьяспор 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 10 7 3 0 20 - 9 24
2. Хатайспор 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Аланьяспор 10 6 2 2 16 - 15 20
4. Фенербахче 10 6 1 3 14 - 11 19
5. Фатих Карагюмрюк 10 5 3 2 16 - 12 18
6. Бешикташ 9 5 2 2 18 - 11 17
7. Галатасарай 9 5 2 2 14 - 12 17
8. Коньяспор 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Алтай 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Адана Демирспор 10 3 4 3 15 - 15 13
11. Газишехир Газиантеп 10 3 3 4 12 - 14 12
12. Истанбул Башакшехир 10 4 0 6 13 - 13 12
13. Малатьяспор 10 4 0 6 11 - 17 12
14. Кайсериспор 10 3 2 5 13 - 17 11
15. Сивасспор 10 2 5 3 14 - 12 11
16. Гиресунспор 10 2 3 5 6 - 10 9
17. Антальяспор 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Гёзтепе 10 2 2 6 9 - 14 8
19. Касымпаша 10 1 3 6 10 - 16 6
20. Ризеспор 10 1 1 8 8 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Фатих Карагюмрюк 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Газишехир Газиантеп 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Коньяспор 5 3 2 0 10 - 5 11
5. Фенербахче 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Хатайспор 5 3 1 1 11 - 5 10
7. Аланьяспор 4 3 0 1 10 - 7 9
8. Галатасарай 4 3 0 1 5 - 3 9
9. Истанбул Башакшехир 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Алтай 5 3 0 2 7 - 5 9
11. Трабзонспор 4 2 2 0 8 - 5 8
12. Адана Демирспор 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
14. Антальяспор 6 2 1 3 9 - 10 7
15. Сивасспор 6 1 4 1 10 - 7 7
16. Малатьяспор 6 2 0 4 8 - 13 6
17. Касымпаша 5 1 2 2 7 - 7 5
18. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Ризеспор 5 1 1 3 5 - 8 4
20. Гёзтепе 5 1 0 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Аланьяспор 6 3 2 1 6 - 8 11
3. Хатайспор 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Фенербахче 5 3 0 2 6 - 6 9
5. Галатасарай 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 5 - 8 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Коньяспор 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Алтай 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Адана Демирспор 5 1 3 1 7 - 10 6
11. Гёзтепе 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Кайсериспор 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Гиресунспор 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Истанбул Башакшехир 5 1 0 4 5 - 9 3
17. Антальяспор 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Касымпаша 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Газишехир Газиантеп 5 0 1 4 4 - 12 1
20. Ризеспор 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Зайц Миха получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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