Турция: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
32' Желтая карточкаЗайц Миха
70' Желтая карточкаНоваиш Жоау
0:1
75' ГолАкбаба Эмре
1:1
80' ГолДурсун Сердар
85' Желтая карточкаНовак Филип
1:2
90' ГолБекироглу Эфкан
35
Озер
Берке
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
20
Густаво
Диас
26
Зайц
Миха
20
Аксой
Фатих
18
Новаиш
Жоау
23
Акбаба
Эмре
91
Давидсон
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Карагёз ЮсуфВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Furkan Bayir
-
70 Oguz Aydin
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
32'
70'
75'
0:1
80'
1:1
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Фенербахче
Аланьяспор
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|2
|0.2
|Росси Диего
|2
|0.2
|Озил Месут
|2
|0.2
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.2
|Новак Филип
|1
|0.1
|Бериша Мергим
|1
|0.1
|Густаво Диас
|1
|0.1
|Дурсун Сердар
|1
|0.1
|Зайц Миха
|1
|0.1
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.1
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсон
|3
|0.3
|Дьедью Фамара
|3
|0.3
|Караджа Эфеджан
|2
|0.2
|Акбаба Эмре
|1
|0.1
|Аксой Фатих
|1
|0.1
|Кандеяш Даниэл
|1
|0.1
|Борха Кристиан
|1
|0.1
|Авазьем Чидозье
|1
|0.1
|Бекироглу Эфкан
|1
|0.1
|Гюнеш Умут
|1
|0.1
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Милунович Неманья
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким Мин-Чжэ
|2
|1
|Новак Филип
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Зайц Миха
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Фамара
|4
|1
|Милунович Неманья
|3
|0
|Аксой Фатих
|3
|0
|Давидсон
|3
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Авазьем Чидозье
|2
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Новаиш Жоау
|1
|0
|Акбаба Эмре
|1
|0
|Гюнеш Умут
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
14%
3
19%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
6
38%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3
Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 Генчлербирлиги - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Касымпаша 4:1
Аланьяспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Кайсериспор 6:3 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Трабзонспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Касымпаша 2:0
Галатасарай - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Гиресунспор 1:0 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Аланьяспор - Алтай 1:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Эрзурумспор 2:3 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Газишехир Газиантеп 3:2 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Денизлиспор 3:2 Бешикташ - Аланьяспор 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|10
|7
|3
|0
|20 - 9
|24
|2.
|Хатайспор
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Аланьяспор
|10
|6
|2
|2
|16 - 15
|20
|4.
|Фенербахче
|10
|6
|1
|3
|14 - 11
|19
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|6.
|Бешикташ
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|7.
|Галатасарай
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|8.
|Коньяспор
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Алтай
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Адана Демирспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|11.
|Газишехир Газиантеп
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|12.
|Истанбул Башакшехир
|10
|4
|0
|6
|13 - 13
|12
|13.
|Малатьяспор
|10
|4
|0
|6
|11 - 17
|12
|14.
|Кайсериспор
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|Сивасспор
|10
|2
|5
|3
|14 - 12
|11
|16.
|Гиресунспор
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|17.
|Антальяспор
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Гёзтепе
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|19.
|Касымпаша
|10
|1
|3
|6
|10 - 16
|6
|20.
|Ризеспор
|10
|1
|1
|8
|8 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Газишехир Газиантеп
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Коньяспор
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|5.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7.
|Аланьяспор
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|9.
|Истанбул Башакшехир
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Алтай
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|11.
|Трабзонспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|12.
|Адана Демирспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|14.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|15.
|Сивасспор
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|16.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|17.
|Касымпаша
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|18.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Ризеспор
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|20.
|Гёзтепе
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Аланьяспор
|6
|3
|2
|1
|6 - 8
|11
|3.
|Хатайспор
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Фенербахче
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|Галатасарай
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|8.
|Коньяспор
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Алтай
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Адана Демирспор
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|11.
|Гёзтепе
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Кайсериспор
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Гиресунспор
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Истанбул Башакшехир
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Антальяспор
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Касымпаша
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Газишехир Газиантеп
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|20.
|Ризеспор
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0