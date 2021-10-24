Получил удар по ногам на правом фланге Куадрадо. Будет он выполнять подачу со стандартного положения. Смотрим, чем все это закончится.

Пробивает после подачи со штрафного Бонуччи, но слишком высоко сфера улетает. Не самый лучший выстрел нанес Лео, это стоит признать.

Против Сандро в атаке сфолили игроки "Интера" в атаке. Не торопится разыгрывать штрафной удар "Ювентус", что весьма странно.

Теперь фолит и сам Сандро. За свой фол игрок туринской команды получает карточку желтого цвета. Второй "горчичник" в нашем матче.

Никак туринская команда не может расположиться со снарядом на чужой половине поля. Прессинг, который навязывает оппоненту "Интер", не позволяет "старой синьоре" чувствовать себя уверенно.

39' Барелла сбил соперника в районе центрального круга. Фол получился достаточно опасным. Получает футболист карточку желтого цвета.

38' Всего-ничего остается играть в первом тайме соперникам. Наставники у кромки поля начинают не на шутку заводиться и призывают своих футболистов также не успокаиваться.

37' Кулушевски сбил один из защитников "Интера", но судья свисток не дал. Тем не менее, футболист миланского коллектива извинился перед оппонентом за инцидент.

36' Аллегри обеспокоен тем, что его команде приходится "сидеть" в обороне, хотя, по идее, сейчас гости должны играть в атаке и пытаться сравнять счет на табло.

35' Всего-то 10 минут остается играть в первом тайме соперника. Мората в отбор вступил на правом фланге и выбил мяч на угловой. К слову, новый корнер снова не принес преимуществ "Интеру".

33' Два корнера в итоге подали футболисты "Интера" у ворот соперника. Оба навеса на дальнюю штангу выполнил Чалханоглу - получилось крайне неточно.

32' Угловой, к слову, туринскому коллективу не принес никаких дивидендов. Но теперь корнер будет у противоположных ворота. Подадут его хозяева.

31' Не удается мяч после рикошета спасти Хандановичу. Выкатывается сфера вместо с Самиром за пределы футбольного поля. Зарабатывает "Ювентус" корнер.

30' Джеко снова тянулся к мячу в чужой штрафной, но так до него и не добрался. До удара дело довести не удалось Эдину, хотя шансы на то были хорошие.

29' Практически полчаса команды отыграли. Джеко головой пробивал по воротам "Ювентуса" после передачи от Брозовича, но направил он сферу прямо в руки вратарю.

27' Де Врей, кстати говоря, пришел в себя после удара коленом от Кулушевски. Уже даже вернулся на поле игрок "Интера". Весьма травматичным получается этот поединок.

26' Дибалу нам показали, Кьезу... Кто из этих парней выйдет на поле у "Ювентуса", если ситуация будет обязывать Аллегри пойти на эти меры? Как бы там ни было, уже после перерыва наставник туринцев начнет действовать, если не раньше.

25' На газоне теперь оказался игрок "Интера", в которого машинально врезался Кулушевски, двигаясь по направлению к мячу. Судя по всему, игроку "Ювентуса" не будет показана желтая карточка.

24' Сандро не удалось сейчас забить гол в ворота соперника. После подачи корнера выпрыгнул он выше своих соперников, однако выстрел нанес крайне неточный.

23' Данило справа врывался в чужую штрафную и простреливал мяч на ближнюю штангу, где под снаряд подставил ногу защитник. В итоге сфера улетела на угловой.

22' МОМЕНТИЩЕ! На скорости к чужой штрафной сейчас прошел Куадрадо, который хлестко пробил в дальний от себя левый угол рамки Хандановича. Тот в броске тянулся к мячу, но не добрался, однако и сфера в цель не прилетела. Рядом со штангой!

20' А "Интер" мячом продолжает владеть на половине поля соперника. Не все получается, конечно, у миланской команды, но ведь счет уже открыть удалось!

19' Вместо Бернардески на поле Бентанкур все-таки появился. Так что замена в составе "Ювентуса" произошла.

18' Определенно, теперь весело должно быть в нашем матче. Пропустили гол в свои ворота игроки "Ювентуса". Они должны будут ожидаемо добавить впереди.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖЕКО! 1:0!

Чалханоглу с внушительной дистанции пробил и угодил в перекладину. Мяч отскочил на Джеко, который из выгодной позиции не промахнулся!

15' Бернардески получает травму. Ему, судя по всему, нужна замена. В сопровождении медицинского штаба уходят за пределы поля игрок "Ювентуса". Пока замены нет.

14' Бернардески выполнил рывок к штрафной соперника, и схлестнулся с оппонентом, получив удар в плечо. Прозвучал свисток, был офсайд у 20-го номера туринской команды. От этого никому не легче.

13' Перишич дважды накручивал на левом фланге защитников "Юве". Последовала подача в центр, где в обороне удачно сработал Бонуччи.

12' Оба наставника на ногах. Стоят они у кромки поля и руководят действиями своих коллективов. Что-то мне подсказывает, что сегодня нас ждет веселый во всех смыслах поединок.

10' 10 минут соперники провели в Милане. Трудятся на поле игроки "Интера", но самая опасная ситуация пока была у ворот "Интера", когда свою команду выручил Ханданович.

9' Заковырялся со снарядом Бернардески и не смог нанести удар по воротам соперника. Коллективный отбор снова сработал у "Интера".

8' Накануне Альваро Мората отпраздновал свой 29-й день рождения. Едва минуту назад он не сделал себе прекрасный подарок в виде забитого гола в ворота соперника.

7' МОМЕНТИЩЕ! Мората сейчас наносил удар по воротам соперника. Сумел отбить сферу перед собой Ханданович, после чего среагировал и на добивании! Браво!

6' Джеко получил мяч на правом фланге. Выполнил он передачу достаточно корявую в центр штрафной, но успели в обороне отработать гости. Кулушевски отличился.

5' Не лучшим образом разыграли корнер игроки миланской команды. Сфера досталась "Ювентусу". Данило справа убегал к воротам соперника и заработал аут.

4' Правый флангом разгоняли атаку игроки "Интера". После прострела в центр штрафной заработали угловой удар игроки миланской команды.

3' Пытается с первых минут матча "Ювентус" навязать сопернику борьбу, но миланская команда уверенно держит мяч под своим контролем. Без мяча действует в эти минуты туринский коллектив.

2' Футболисты "Интера" предстали сегодня на поле в своих традиционных черно-синих цветах, в то время, как игроки "Ювентуса" вышли на газон в черно-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.