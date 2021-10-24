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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
1:0
Перерыв

Стадион:
Ювентус
0'
1:0
17' Гол
Джеко Эдин
40' Желтая карточка
Барелла Николо
44' Желтая карточка
Алекс Сандро
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
11
Куадрадо
Хуан
14
Маккенни
Уэстон
27
Локателли
Мануэль
20
Бернардески
Федерико
44
Кулушевски
Деян
9
Мората
Альваро
Интер Милан
3-5-2
Ювентус
4-4-2

Ход матча

17'
Джеко Эдин
1:0
18'
 
Бентанкур Родриго
Бернардески Федерико
40'
Барелла Николо
 
44'
 
Алекс Сандро

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Интер Милан
Ювентус

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
73.3%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
10 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед

40 матчей

25%
25%
50%
10 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
6 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.78
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.56
Перишич Иван 2 (1) 0.22
Шкриньяр Милан 2 0.22
Корреа Хоакин 2 0.22
Барелла Николо 1 0.11
Чалханоглу Хакан 1 0.11
Димарко Федерико 1 0.11
Видаль Артуро 1 0.11
Дармиан Маттео 1 0.11
Весино Матиас 1 0.11
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 0.22
Локателли Мануэль 2 0.22
Мората Альваро 2 0.22
Кин Мойзе 2 0.22
Кьеза Федерико 1 0.11
Куадрадо Хуан 1 0.11
Де Лихт Маттайс 1 0.11
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.11
Бентанкур Родриго 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Брозович Марсело 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Джеко Эдин 1 0
Индзаги Симоне 1 0
Видаль Артуро 1 0
Перишич Иван 1 0
Весино Матиас 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесны Войцех 2 0
Данило Луис 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Мората Альваро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
4
33%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

23
12
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
5
22%
4
33%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
5
22%
1
8%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0
Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1
Ювентус
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0
Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
3. Интер Милан 1:0 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
5. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
8. Ювентус 0:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
12. Верона Заявка 9 3 2 4 21 - 18 11
13. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Интер Милан 1:0 Заявка 4 3 1 0 13 - 3 10
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
7. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
8. Ювентус 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан 1:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 45'
    Никак туринская команда не может расположиться со снарядом на чужой половине поля. Прессинг, который навязывает оппоненту "Интер", не позволяет "старой синьоре" чувствовать себя уверенно.
  • Желтая карточка
    44'
    Теперь фолит и сам Сандро. За свой фол игрок туринской команды получает карточку желтого цвета. Второй "горчичник" в нашем матче.
  • Фол, нарушение
    43'
    Против Сандро в атаке сфолили игроки "Интера" в атаке. Не торопится разыгрывать штрафной удар "Ювентус", что весьма странно.
  • 42'
    Пробивает после подачи со штрафного Бонуччи, но слишком высоко сфера улетает. Не самый лучший выстрел нанес Лео, это стоит признать.
  • Фол, нарушение
    41'
    Получил удар по ногам на правом фланге Куадрадо. Будет он выполнять подачу со стандартного положения. Смотрим, чем все это закончится.
  • Желтая карточка
    39'
    Барелла сбил соперника в районе центрального круга. Фол получился достаточно опасным. Получает футболист карточку желтого цвета.
  • 38'
    Всего-ничего остается играть в первом тайме соперникам. Наставники у кромки поля начинают не на шутку заводиться и призывают своих футболистов также не успокаиваться.
  • Судья
    37'
    Кулушевски сбил один из защитников "Интера", но судья свисток не дал. Тем не менее, футболист миланского коллектива извинился перед оппонентом за инцидент.
  • 36'
    Аллегри обеспокоен тем, что его команде приходится "сидеть" в обороне, хотя, по идее, сейчас гости должны играть в атаке и пытаться сравнять счет на табло.
  • Угловой
    35'
    Всего-то 10 минут остается играть в первом тайме соперника. Мората в отбор вступил на правом фланге и выбил мяч на угловой. К слову, новый корнер снова не принес преимуществ "Интеру".
  • 33'
    Два корнера в итоге подали футболисты "Интера" у ворот соперника. Оба навеса на дальнюю штангу выполнил Чалханоглу - получилось крайне неточно.
  • Угловой
    32'
    Угловой, к слову, туринскому коллективу не принес никаких дивидендов. Но теперь корнер будет у противоположных ворота. Подадут его хозяева.
  • Угловой
    31'
    Не удается мяч после рикошета спасти Хандановичу. Выкатывается сфера вместо с Самиром за пределы футбольного поля. Зарабатывает "Ювентус" корнер.
  • 30'
    Джеко снова тянулся к мячу в чужой штрафной, но так до него и не добрался. До удара дело довести не удалось Эдину, хотя шансы на то были хорошие.
  • 29'
    Практически полчаса команды отыграли. Джеко головой пробивал по воротам "Ювентуса" после передачи от Брозовича, но направил он сферу прямо в руки вратарю.
  • 27'
    Де Врей, кстати говоря, пришел в себя после удара коленом от Кулушевски. Уже даже вернулся на поле игрок "Интера". Весьма травматичным получается этот поединок.
  • 26'
    Дибалу нам показали, Кьезу... Кто из этих парней выйдет на поле у "Ювентуса", если ситуация будет обязывать Аллегри пойти на эти меры? Как бы там ни было, уже после перерыва наставник туринцев начнет действовать, если не раньше.
  • Травма, повреждение
    25'
    На газоне теперь оказался игрок "Интера", в которого машинально врезался Кулушевски, двигаясь по направлению к мячу. Судя по всему, игроку "Ювентуса" не будет показана желтая карточка.
  • 24'
    Сандро не удалось сейчас забить гол в ворота соперника. После подачи корнера выпрыгнул он выше своих соперников, однако выстрел нанес крайне неточный.
  • Угловой
    23'
    Данило справа врывался в чужую штрафную и простреливал мяч на ближнюю штангу, где под снаряд подставил ногу защитник. В итоге сфера улетела на угловой.
  • Опасный момент
    22'
    МОМЕНТИЩЕ! На скорости к чужой штрафной сейчас прошел Куадрадо, который хлестко пробил в дальний от себя левый угол рамки Хандановича. Тот в броске тянулся к мячу, но не добрался, однако и сфера в цель не прилетела. Рядом со штангой!
  • 20'
    А "Интер" мячом продолжает владеть на половине поля соперника. Не все получается, конечно, у миланской команды, но ведь счет уже открыть удалось!
  • Замена
    19'
    Вместо Бернардески на поле Бентанкур все-таки появился. Так что замена в составе "Ювентуса" произошла.
  • 18'
    Определенно, теперь весело должно быть в нашем матче. Пропустили гол в свои ворота игроки "Ювентуса". Они должны будут ожидаемо добавить впереди.
  • Описание гола
    17'

    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖЕКО! 1:0!
    Чалханоглу с внушительной дистанции пробил и угодил в перекладину. Мяч отскочил на Джеко, который из выгодной позиции не промахнулся!

  • Травма, повреждение
    15'
    Бернардески получает травму. Ему, судя по всему, нужна замена. В сопровождении медицинского штаба уходят за пределы поля игрок "Ювентуса". Пока замены нет.
  • Офсайд
    14'
    Бернардески выполнил рывок к штрафной соперника, и схлестнулся с оппонентом, получив удар в плечо. Прозвучал свисток, был офсайд у 20-го номера туринской команды. От этого никому не легче.
  • 13'
    Перишич дважды накручивал на левом фланге защитников "Юве". Последовала подача в центр, где в обороне удачно сработал Бонуччи.
  • 12'
    Оба наставника на ногах. Стоят они у кромки поля и руководят действиями своих коллективов. Что-то мне подсказывает, что сегодня нас ждет веселый во всех смыслах поединок.
  • 10'
    10 минут соперники провели в Милане. Трудятся на поле игроки "Интера", но самая опасная ситуация пока была у ворот "Интера", когда свою команду выручил Ханданович.
  • 9'
    Заковырялся со снарядом Бернардески и не смог нанести удар по воротам соперника. Коллективный отбор снова сработал у "Интера".
  • 8'
    Накануне Альваро Мората отпраздновал свой 29-й день рождения. Едва минуту назад он не сделал себе прекрасный подарок в виде забитого гола в ворота соперника.
  • Опасный момент
    7'
    МОМЕНТИЩЕ! Мората сейчас наносил удар по воротам соперника. Сумел отбить сферу перед собой Ханданович, после чего среагировал и на добивании! Браво!
  • 6'
    Джеко получил мяч на правом фланге. Выполнил он передачу достаточно корявую в центр штрафной, но успели в обороне отработать гости. Кулушевски отличился.
  • 5'
    Не лучшим образом разыграли корнер игроки миланской команды. Сфера досталась "Ювентусу". Данило справа убегал к воротам соперника и заработал аут.
  • Угловой
    4'
    Правый флангом разгоняли атаку игроки "Интера". После прострела в центр штрафной заработали угловой удар игроки миланской команды.
  • 3'
    Пытается с первых минут матча "Ювентус" навязать сопернику борьбу, но миланская команда уверенно держит мяч под своим контролем. Без мяча действует в эти минуты туринский коллектив.
  • 2'
    Футболисты "Интера" предстали сегодня на поле в своих традиционных черно-синих цветах, в то время, как игроки "Ювентуса" вышли на газон в черно-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Милане со свистком главного арбитра стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Где смотреть матч Интер Милан 1:0 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Ювентус

Исход игры
Интер Милан
51.5% (85)
Ничья
32.1% (53)
Ювентус
16.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
52.48% (74)
Меньше
47.52% (67)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
32.1% (53)
1:1 Ничья
26.1% (43)
1:0 Интер Милан
9.1% (15)
1:2 Ювентус
5.5% (9)
2:2 Ничья
4.2% (7)
2:0 Интер Милан
3% (5)
0:1 Ювентус
1.8% (3)
3:2 Интер Милан
1.8% (3)
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