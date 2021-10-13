Италия: Серия A 2021-2022
Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Ювентус
История личных встреч
Интер Милан
Ювентус
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
73.3%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
10 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед
40 матчей
25%
25%
50%
10 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
6 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|6
|0.75
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|0.63
|Перишич Иван
|2 (1)
|0.25
|Шкриньяр Милан
|2
|0.25
|Корреа Хоакин
|2
|0.25
|Барелла Николо
|1
|0.13
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.13
|Димарко Федерико
|1
|0.13
|Видаль Артуро
|1
|0.13
|Дармиан Маттео
|1
|0.13
|Весино Матиас
|1
|0.13
|Санчес Алексис
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|0.25
|Локателли Мануэль
|2
|0.25
|Мората Альваро
|2
|0.25
|Кин Мойзе
|2
|0.25
|Кьеза Федерико
|1
|0.13
|Куадрадо Хуан
|1
|0.13
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.13
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.13
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Брозович Марсело
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Индзаги Симоне
|1
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесны Войцех
|2
|0
|Данило Луис
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
4
33%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Забито
23
12
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
5
22%
4
33%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
5
22%
1
8%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0
Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1
Ювентус
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0
Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 8
|8
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|15.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|17.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|19.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|5
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус
Исход игры
Интер Милан
52.9% (18)
Ничья
38.2% (13)
Ювентус
8.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (22)
Меньше
35.29% (12)
Обе команды забьют
Да
94.12% (32)
Нет
5.88% (2)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
44.1% (15)
1:1 Ничья
29.4% (10)
2:2 Ничья
8.8% (3)
1:2 Ювентус
5.9% (2)
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