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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Интер Милан
Ювентус

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
73.3%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
10 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 13 побед

40 матчей

25%
25%
50%
10 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
6 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 6 0.75
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.63
Перишич Иван 2 (1) 0.25
Шкриньяр Милан 2 0.25
Корреа Хоакин 2 0.25
Барелла Николо 1 0.13
Чалханоглу Хакан 1 0.13
Димарко Федерико 1 0.13
Видаль Артуро 1 0.13
Дармиан Маттео 1 0.13
Весино Матиас 1 0.13
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 0.25
Локателли Мануэль 2 0.25
Мората Альваро 2 0.25
Кин Мойзе 2 0.25
Кьеза Федерико 1 0.13
Куадрадо Хуан 1 0.13
Де Лихт Маттайс 1 0.13
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.13
Бентанкур Родриго 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дармиан Маттео 2 0
Брозович Марсело 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Джеко Эдин 1 0
Индзаги Симоне 1 0
Видаль Артуро 1 0
Перишич Иван 1 0
Весино Матиас 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесны Войцех 2 0
Данило Луис 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Мората Альваро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
4
33%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

23
12
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
5
22%
4
33%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
5
22%
1
8%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0
Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1
Ювентус
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0
Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
10. Эмполи Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Торино Заявка 8 2 2 4 9 - 8 8
13. Сассуоло Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
16. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
17. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
18. Дженоа Заявка 8 1 3 4 12 - 18 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
14. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
16. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
19. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
20. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 5 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 2 дня 18 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Интер Милан 52.9% (18)
    X 38.2% (13)
    Ювентус 8.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Ювентус
    2.18
    3.78
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Интер Милан - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус

    Исход игры
    Интер Милан
    52.9% (18)
    Ничья
    38.2% (13)
    Ювентус
    8.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (22)
    Меньше
    35.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    94.12% (32)
    Нет
    5.88% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    44.1% (15)
    1:1 Ничья
    29.4% (10)
    2:2 Ничья
    8.8% (3)
    1:2 Ювентус
    5.9% (2)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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