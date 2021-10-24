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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Удинезе
0'
17' Желтая карточка
Самир Каэтано
1:0
57' Гол
Малиновский Руслан
58' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
60'
1
Муссо
Хуан
66
Ловато
Маттео
6
Паломино
Хосе
15
Де
Рон
Мартен
77
Дзаппакоста
Давиде
88
Пашалич
Марио
11
Фройлер
Ремо
13
Пеццелла
Джузеппе
18
Малиновский
Руслан
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
16
Молина
Науэль
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
23
Пуссетто
Игнасио
9
Гомеш
Бету
Аталанта
3-4-1-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

17'
 
Самир Каэтано
57'
Малиновский Руслан
(Пашалич Марио)
1:0
58'
 
Пуссетто Игнасио

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

История личных встреч

Аталанта
Удинезе

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

28 матчей

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 (2) 0.44
Иличич Йосип 2 0.22
Пашалич Марио 1 0.11
Муриэль Луис 1 0.11
Малиновский Руслан 1 0.11
Толой Рафаэл 1 0.11
Дзаппакоста Давиде 1 0.11
Госенс Робин 1 0.11
Пикколи Роберто 1 0.11
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 2 0.22
Гомеш Бету 2 0.22
Перейра Роберто 2 (1) 0.22
Пуссетто Игнасио 1 0.11
Молина Науэль 1 0.11
Форестьери Фернандо 1 0.11
Самарджич Лазар 1 0.11
Окака Стефано 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 4 0
Малиновский Руслан 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Демирал Мерих 2 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самир Каэтано 4 0
Перейра Роберто 2 1
Уолас Соуза 3 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Бекао Родриго 1 0
Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
5
45%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0
Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2 Дженоа - Аталанта 3:4
Удинезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1
Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
2. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
3. Аталанта 1:0 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
4. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
5. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
6. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
12. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
13. Удинезе 0:1 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
14. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Аталанта 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
12. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Удинезе 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Аталанта 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Удинезе 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 6 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Болонья Сориано Роберто 2 2
2. Сампдория Берешиньски Бартош 5 0
3. Сампдория Торсби Мортен 5 0
4. Торино Джиджи Коффи 3 1
5. Лацио Луис Фелипе 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    60'
    Снова Пуссетто на газоне, на сей раз ему досталось по лицу от Ловато в верховом единоборстве. 
  • Желтая карточка
    59'
    Пуссетто стал слишком активно выражать эмоции и спорить с арбитром, за что и получил "горчичник". 
  • 58'
    Теперь матч должен раскрыться, так как гостям больше нечего оберегать, нужно идти в атаку и отыгрываться. 
  • Описание гола
    57'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МАЛИНОВСКИЙ!!! Руслан Малиновский решается на удар с дальней дистанции и отправляет мяч точнёхонько в правый угол. 
  • 55'
    Йосип Иличич выполнил передачу в штрафную площадку, но найти партнёров не получилось. 
  • 54'
    Показывают нам Луиса Муриэля, который активно разминается. Вполне вероятно, что в ближайшее время появится на поле. 
  • 53'
    Угловой в исполнении хозяев опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за футболистами "Удинезе". 
  • Угловой
    52'
    Ловато подключается к атаке правым флангом, выполняет прострел и зарабатывает угловой. 
  • 50'
    Руслан Малиновский принял мяч на левом фланге, а вот обострить не получилось - не обыграл один в один Бекао. 
  • Опасный момент
    49'
    Иличич пробивает по воротам из-за штрафной, отправляя мяч рядом с левой штангой. 
  • 48'
    "Удинезе" начинает высоко встречать "Аталанту", но хозяева пока успешно выходят из-под давления, используя короткие передачи. 
  • 47'
    Замен в перерыве не случилось, стартовые сочетания начинают вторую половину встречи. Тем временем "Аталанта" берёт мяч под контроль и начинает розыгрыш атаки. 
  • Второй тайм начался
    46'
    "Аталанта" и "Удинезе" продолжают выяснять отношения. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, пока без результативных ударов. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Гости прерывают атаку соперников правым флангом при помощи фола. Судья штрафной назначает, а вот жёлтую пока не показывает. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Травма, повреждение
    44'
    А вот сейчас пауза возникает - Пуссетто получил болезненный удар по ноге и присел на газон. 
  • 43'
    Приближается концовка первого тайма, в котором остановок практически не было, поэтому судья может вообще ничего не добавлять. 
  • Судья
    42'
    Пашалич падает в дуге штрафной площадки, но снова арбитр разводит руки в стороны, сообщая об отсутствии фола. 
  • Опасный момент
    41'
    Пашалич получает мяч перед штрафной площадкой, входит в неё и пробивает - Сильвестри на месте. 
  • Опасный момент
    40'
    Сапата простреливает с правого края штрафной, Иличич бьёт в касание и попадает в штангу, от которой круглый прилетает к Сильвестри. 
  • Угловой
    39'
    Малиновский выполнил два корнера кряду с левого фланга, но найти партнёров не сумел. 
  • 37'
    Дзаппакоста принимает мяч на правом крае штрафной площадки и выполняет прострел - в ноги защитников "Удинезе". 
  • Опасный момент
    36'
    Молина прорывается по правому флангу, добирается до штрафной площадки и стреляет в левый угол - рядом со штангой проходит мяч. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Руслан Малиновский нарушает правила на правом фланге, сбивая Каэтано Самира. 
  • 34'
    Хозяева попытались организовать атаку правым флангом при помощи игры в касание, но все попытки были прерваны неточным завершающим пасом. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Медицинская бригада "Аталанты" появляется на поле, чтобы оказать помощь получившему повреждение Ловато. 
  • 31'
    "Удинезе" провёл затяжную позиционную атаку, но довести дело до удара по воротам не удалось. 
  • 30'
    Гомеш Бету принимает мяч на правом фланге, смещается в центр и пробивает с левой - в соперника попадает. 
  • Угловой
    29'
    Угловой с правого фланга исполнили гости. Самир выиграл воздух и пробил по воротам - Муссо справился. 
  • 28'
    Фройлер выполняет проникающую передачу в штрафную площадку на Иличича, но Йосип замысел партнёра не понял и рывок не совершил. 
  • Судья
    26'
    Малиновский получает мяч в дуге штрафной площадки, подрабатывает под правую, а потом падает, но арбитр сразу же сообщает, что фола не было. 
  • Опасный момент
    25'
    В контратаку убегают гости. Уолас входит в штрафную площадку левым краем и катит на дальнюю штангу на Молину, который бьёт в касание и попадает в штангу. 
  • 24'
    Науэль Молина отбирает мяч у Дувана Сапаты на правом фланге, а потом выбивает игровой снаряд за боковую линию. 
  • 23'
    Марко Сильвестри вступает в игру и забирает мяч после подачи Йосипа Иличича с правого фланга. 
  • 22'
    Марио Пашалич получил мяч в центре, а потом выполнил передачу на левый фланг и ошибся - в аут отправился круглый. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Паломино потерял мяч в центре поля, а потом сбил обокравшего его Уоласа. 
  • Желтая карточка
    19'
    Самир останавливает Иличича на своей половине поля, но делает это при помощи нарушения правил - жёлтая карточка показана. 
  • Опасный момент
    18'
    Удоги врывается в штрафную площадку и пробивает по воротам, отправляя мяч чуть выше перекладины. 
  • 17'
    Малиновский увидел Сапату перед штрафной площадкой и выполнил передачу низом, но вмешался Нюйтинк и мяч отобрал. 
  • 16'
    Иличич откликнулся на передачу из глубины поля, выполнил скидку в сторону ворот, но получилось слабо и неточно. 
  • 15'
    Плотно действуют в обороне футболисты "Удинезе", не позволяя "Аталанте" добираться до штрафной площадки. 
  • 14'
    Неудачно исполнили гости штрафной, отправив мяч в ноги соперникам. Малиновский подхватил игровой снаряд, а вот выполнить точный пас не сумел. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Джузеппе Пеццелла нарушает правила на левом фланге, пробивая по ногам Науэля Молину. 
  • 12'
    "Удинезе" проводит позиционную атаку и завершает её точным ударом, но Хуан Муссо грамотно занимает позицию и мяч забирает. 
  • Угловой
    11'
    Первый корнер в матче опасным не получился, гости выиграли борьбу на втором этаже и выбили мяч. 
  • 10'
    Йосип Иличич выполняет прострел с правого фланга - Сильвестри реагирует, переводя мяч за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Иличич принимает мяч перед штрафной площадкой, закрывает его корпусом и вынуждает Самира нарушить правила. 
  • 7'
    Дестини Удоги подключается к атаке левым флангом и выполняет прострел низом - защитники "Аталанты" перехватывают. 
  • Фол, нарушение
    6'
    "Удинезе" заработал штрафной в центральном круге. Далее последовал заброс в штрафную площадку хозяев, который получился безадресным. 
  • Травма, повреждение
    5'
    Гости нарушают правила на правом фланге, сбивая Пеццеллу. Джузеппе не сразу поднялся. 
  • 4'
    Малиновский принял мяч на правом фланге, а вот войти в штрафную площадь не сумел - Бекао сыграл в отборе, выбив игровой снаряд в аут. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Пуссетто слишком активно вступил в отбор мяча на левом фланге, в результате чего правила нарушил. 
  • 2'
    Гости попытались провести первую атаку левым флангом, но ничего опасного создать не смогли. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Аталанта 1:0 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Удинезе

Исход игры
Аталанта
93.2% (137)
Ничья
5.4% (8)
Удинезе
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.91% (93)
Меньше
33.09% (46)
Обе команды забьют
Да
67.63% (94)
Нет
32.37% (45)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
45.6% (67)
2:0 Аталанта
20.4% (30)
3:1 Аталанта
13.6% (20)
1:0 Аталанта
8.2% (12)
2:2 Ничья
2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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