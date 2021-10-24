Йосип Иличич выполнил передачу в штрафную площадку, но найти партнёров не получилось.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МАЛИНОВСКИЙ!!! Руслан Малиновский решается на удар с дальней дистанции и отправляет мяч точнёхонько в правый угол.

Теперь матч должен раскрыться, так как гостям больше нечего оберегать, нужно идти в атаку и отыгрываться.

Пуссетто стал слишком активно выражать эмоции и спорить с арбитром, за что и получил "горчичник".

Снова Пуссетто на газоне, на сей раз ему досталось по лицу от Ловато в верховом единоборстве.

Замен в перерыве не случилось, стартовые сочетания начинают вторую половину встречи. Тем временем "Аталанта" берёт мяч под контроль и начинает розыгрыш атаки.

"Удинезе" начинает высоко встречать "Аталанту", но хозяева пока успешно выходят из-под давления, используя короткие передачи.

Иличич пробивает по воротам из-за штрафной, отправляя мяч рядом с левой штангой.

Руслан Малиновский принял мяч на левом фланге, а вот обострить не получилось - не обыграл один в один Бекао.

Ловато подключается к атаке правым флангом, выполняет прострел и зарабатывает угловой.

Угловой в исполнении хозяев опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за футболистами "Удинезе".

Показывают нам Луиса Муриэля, который активно разминается. Вполне вероятно, что в ближайшее время появится на поле.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, пока без результативных ударов.

45' Гости прерывают атаку соперников правым флангом при помощи фола. Судья штрафной назначает, а вот жёлтую пока не показывает.

45' +1 минута.

44' А вот сейчас пауза возникает - Пуссетто получил болезненный удар по ноге и присел на газон.

43' Приближается концовка первого тайма, в котором остановок практически не было, поэтому судья может вообще ничего не добавлять.

42' Пашалич падает в дуге штрафной площадки, но снова арбитр разводит руки в стороны, сообщая об отсутствии фола.

41' Пашалич получает мяч перед штрафной площадкой, входит в неё и пробивает - Сильвестри на месте.

40' Сапата простреливает с правого края штрафной, Иличич бьёт в касание и попадает в штангу, от которой круглый прилетает к Сильвестри.

39' Малиновский выполнил два корнера кряду с левого фланга, но найти партнёров не сумел.

37' Дзаппакоста принимает мяч на правом крае штрафной площадки и выполняет прострел - в ноги защитников "Удинезе".

36' Молина прорывается по правому флангу, добирается до штрафной площадки и стреляет в левый угол - рядом со штангой проходит мяч.

35' Руслан Малиновский нарушает правила на правом фланге, сбивая Каэтано Самира.

34' Хозяева попытались организовать атаку правым флангом при помощи игры в касание, но все попытки были прерваны неточным завершающим пасом.

33' Медицинская бригада "Аталанты" появляется на поле, чтобы оказать помощь получившему повреждение Ловато.

31' "Удинезе" провёл затяжную позиционную атаку, но довести дело до удара по воротам не удалось.

30' Гомеш Бету принимает мяч на правом фланге, смещается в центр и пробивает с левой - в соперника попадает.

29' Угловой с правого фланга исполнили гости. Самир выиграл воздух и пробил по воротам - Муссо справился.

28' Фройлер выполняет проникающую передачу в штрафную площадку на Иличича, но Йосип замысел партнёра не понял и рывок не совершил.

26' Малиновский получает мяч в дуге штрафной площадки, подрабатывает под правую, а потом падает, но арбитр сразу же сообщает, что фола не было.

25' В контратаку убегают гости. Уолас входит в штрафную площадку левым краем и катит на дальнюю штангу на Молину, который бьёт в касание и попадает в штангу.

24' Науэль Молина отбирает мяч у Дувана Сапаты на правом фланге, а потом выбивает игровой снаряд за боковую линию.

23' Марко Сильвестри вступает в игру и забирает мяч после подачи Йосипа Иличича с правого фланга.

22' Марио Пашалич получил мяч в центре, а потом выполнил передачу на левый фланг и ошибся - в аут отправился круглый.

21' Паломино потерял мяч в центре поля, а потом сбил обокравшего его Уоласа.

19' Самир останавливает Иличича на своей половине поля, но делает это при помощи нарушения правил - жёлтая карточка показана.

18' Удоги врывается в штрафную площадку и пробивает по воротам, отправляя мяч чуть выше перекладины.

17' Малиновский увидел Сапату перед штрафной площадкой и выполнил передачу низом, но вмешался Нюйтинк и мяч отобрал.

16' Иличич откликнулся на передачу из глубины поля, выполнил скидку в сторону ворот, но получилось слабо и неточно.

15' Плотно действуют в обороне футболисты "Удинезе", не позволяя "Аталанте" добираться до штрафной площадки.

14' Неудачно исполнили гости штрафной, отправив мяч в ноги соперникам. Малиновский подхватил игровой снаряд, а вот выполнить точный пас не сумел.

13' Джузеппе Пеццелла нарушает правила на левом фланге, пробивая по ногам Науэля Молину.

12' "Удинезе" проводит позиционную атаку и завершает её точным ударом, но Хуан Муссо грамотно занимает позицию и мяч забирает.

11' Первый корнер в матче опасным не получился, гости выиграли борьбу на втором этаже и выбили мяч.

10' Йосип Иличич выполняет прострел с правого фланга - Сильвестри реагирует, переводя мяч за лицевую линию.

8' Иличич принимает мяч перед штрафной площадкой, закрывает его корпусом и вынуждает Самира нарушить правила.

7' Дестини Удоги подключается к атаке левым флангом и выполняет прострел низом - защитники "Аталанты" перехватывают.

6' "Удинезе" заработал штрафной в центральном круге. Далее последовал заброс в штрафную площадку хозяев, который получился безадресным.

5' Гости нарушают правила на правом фланге, сбивая Пеццеллу. Джузеппе не сразу поднялся.

4' Малиновский принял мяч на правом фланге, а вот войти в штрафную площадь не сумел - Бекао сыграл в отборе, выбив игровой снаряд в аут.

3' Пуссетто слишком активно вступил в отбор мяча на левом фланге, в результате чего правила нарушил.

2' Гости попытались провести первую атаку левым флангом, но ничего опасного создать не смогли.