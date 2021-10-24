Атланта супер
Таштанов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|4 (2)
|0.44
|Иличич Йосип
|2
|0.22
|Пашалич Марио
|1
|0.11
|Муриэль Луис
|1
|0.11
|Малиновский Руслан
|1
|0.11
|Толой Рафаэл
|1
|0.11
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.11
|Госенс Робин
|1
|0.11
|Пикколи Роберто
|1
|0.11
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|2
|0.22
|Гомеш Бету
|2
|0.22
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.22
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.11
|Молина Науэль
|1
|0.11
|Форестьери Фернандо
|1
|0.11
|Самарджич Лазар
|1
|0.11
|Окака Стефано
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|4
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Фройлер Ремо
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Демирал Мерих
|2
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самир Каэтано
|4
|0
|Перейра Роберто
|2
|1
|Уолас Соуза
|3
|0
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 9
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|3.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|6.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|13.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|8.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|12.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|6
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Сориано Роберто
|2
|2
|2.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|3.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|4.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|5.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1