Италия: Серия A 2021-2022
Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Удинезе
История личных встреч
Аталанта
Удинезе
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
28 матчей
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|4 (2)
|0.5
|Иличич Йосип
|2
|0.25
|Пашалич Марио
|1
|0.13
|Муриэль Луис
|1
|0.13
|Малиновский Руслан
|1
|0.13
|Толой Рафаэл
|1
|0.13
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.13
|Госенс Робин
|1
|0.13
|Пикколи Роберто
|1
|0.13
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|2
|0.25
|Гомеш Бету
|2
|0.25
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.25
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.13
|Молина Науэль
|1
|0.13
|Форестьери Фернандо
|1
|0.13
|Самарджич Лазар
|1
|0.13
|Окака Стефано
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|4
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Фройлер Ремо
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Демирал Мерих
|2
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Роберто
|2
|1
|Самир Каэтано
|3
|0
|Уолас Соуза
|3
|0
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
5
45%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0
Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2 Дженоа - Аталанта 3:4
Удинезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1
Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 8
|8
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|15.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|17.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|19.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|5
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Удинезе
Исход игры
Аталанта
95% (38)
Ничья
2.5% (1)
Удинезе
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (27)
Меньше
30.77% (12)
Обе команды забьют
Да
66.67% (26)
Нет
33.33% (13)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
52.5% (21)
2:0 Аталанта
15% (6)
1:0 Аталанта
12.5% (5)
3:1 Аталанта
7.5% (3)
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