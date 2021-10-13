  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Удинезе

История личных встреч

Аталанта
Удинезе

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

28 матчей

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
7:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
К
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
ТМС
5:2
СA
2:1
СA
1:1
ММ(
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 (2) 0.5
Иличич Йосип 2 0.25
Пашалич Марио 1 0.13
Муриэль Луис 1 0.13
Малиновский Руслан 1 0.13
Толой Рафаэл 1 0.13
Дзаппакоста Давиде 1 0.13
Госенс Робин 1 0.13
Пикколи Роберто 1 0.13
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 2 0.25
Гомеш Бету 2 0.25
Перейра Роберто 2 (1) 0.25
Пуссетто Игнасио 1 0.13
Молина Науэль 1 0.13
Форестьери Фернандо 1 0.13
Самарджич Лазар 1 0.13
Окака Стефано 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 4 0
Малиновский Руслан 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Демирал Мерих 2 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Роберто 2 1
Самир Каэтано 3 0
Уолас Соуза 3 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Бекао Родриго 1 0
Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
4
31%
5
45%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0
Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2 Дженоа - Аталанта 3:4
Удинезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1
Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
10. Эмполи Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Торино Заявка 8 2 2 4 9 - 8 8
13. Сассуоло Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
16. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
17. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
18. Дженоа Заявка 8 1 3 4 12 - 18 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
14. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
16. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
19. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
20. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 5 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Аталанта 95% (38)
    X 2.5% (1)
    Удинезе 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Удинезе
    1.44
    5.20
    8.16
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Аталанта - Удинезе онлайн


    Прогнозы на матч Аталанта - Удинезе

    Исход игры
    Аталанта
    95% (38)
    Ничья
    2.5% (1)
    Удинезе
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (27)
    Меньше
    30.77% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (26)
    Нет
    33.33% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    52.5% (21)
    2:0 Аталанта
    15% (6)
    1:0 Аталанта
    12.5% (5)
    3:1 Аталанта
    7.5% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Фрибет для тебя!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    30 000 рублей бонусы!
    1500 рублей для новых игроков!
    50 000 000 рублей от Winline
    Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     