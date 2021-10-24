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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
2:0
Перерыв

Стадион:
Лацио
0'
9' Желтая карточка
Велозу Мигель
1:0
30' Гол
Симеоне Джованни
2:0
36' Гол
Симеоне Джованни
44' Желтая карточка
Патрик
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
14
Илич
Иван
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
4
Патрик
26
Раду
Стефан
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
Верона
3-4-2-1
Лацио
4-3-3

Ход матча

9'
Велозу Мигель
 
30'
Симеоне Джованни
(Капрари Джанлука)
1:0
36'
Симеоне Джованни
(Велозу Мигель)
2:0
44'
 
Патрик
45'
Чеккерини Федерико
Казале Николо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Верона
Лацио

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
4:1
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 4 0.44
Капрари Джанлука 3 0.33
Калинич Никола 3 0.33
Барак Антонин 3 (2) 0.33
Фараони Марко 2 0.22
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.22
Илич Иван 1 0.11
Бесса Даниэль 1 0.11
Велозу Мигель 0 0
Лазович Дарко 0 0
Казале Николо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 7 (3) 0.78
Андерсон Фелипе 3 0.33
Милинкович-Савич Сергей 3 0.33
Альберто Луис 1 0.11
Педро Родригес 1 0.11
Катальди Данило 1 0.11
Хюсай Эльсейд 1 0.11
Лаццари Мануэль 1 0.11
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 3 1
Калинич Никола 2 0
Фараони Марко 2 0
Чеккерини Федерико 2 0
Барак Антонин 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Казале Николо 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Давидович Павел 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Илич Иван 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 3 1
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Лукас Лейва 2 0
Марушич Адам 2 0
Рейна Пепе 1 0
Педро Родригес 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Катальди Данило 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
3
27%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
3
38%
3
21%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
6
75%
0
0%
76-90

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
6
32%
4
22%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
3
16%
5
28%
76-90

Пропущено

15
13
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
9
60%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2
Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Фиорентина 1:2
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0
Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
2. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Фиорентина 2:0 Заявка 9 5 0 4 12 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Лацио 0:2 Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
12. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
13. Верона 2:0 Заявка 9 3 2 4 19 - 17 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри 0:2 Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио 0:2 Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона 2:0 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина 2:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри 0:2 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина 2:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Лацио 0:2 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона 2:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри 0:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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Прогнозы 142
Верона 6.3% (9)
X 16.9% (24)
Лацио 76.8% (109)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Лацио
3.10
4.04
7.23
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Новости
Где смотреть матч Верона 2:0 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Верона 2:0 Лацио

Исход игры
Верона
6.3% (9)
Ничья
16.9% (24)
Лацио
76.8% (109)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
80% (112)
Нет
20% (28)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.4% (73)
1:1 Ничья
14.1% (20)
0:1 Лацио
9.9% (14)
0:2 Лацио
7.7% (11)
1:3 Лацио
5.6% (8)
2:1 Верона
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:0 Верона
1.4% (2)
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