Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Верона играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Опасность! Андерсон Фелипе из команды Лацио отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

43' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Верона

41' Иммобиле Чиро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

36' Г О О О О Л - Симеоне Джованни из команды Верона правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

36' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Лацио

32' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Верона будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Г О О О О Л - Симеоне Джованни забивает с правой ноги!

30' ШАНС! Симеоне Джованни вышел один на один с голкипером...

30' Капрари Джанлука разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Удар от ворот произведет Верона

28' Верона нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

28' Лацио выполняет удар от ворот.

27' Велозу Мигель из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Хосе Рейна не дал случится голу! Барак Антонин должен был забивать, но Хосе Рейна сделал отличный сейв

26' Удар от ворот произведет Лацио

26' Капрари Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

24' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Лацио выполняет удар от ворот.

24' ШАНС! Барак Антонин нанес удар с лета, но не попал по воротам!

24' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Капрари Джанлука из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Лацио выполняет удар от ворот.

18' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Головой пробил Барак Антонин , но голкипер отбил его в поле!

16' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лацио выполняет удар от ворот.

13' Как он промахнулся? Илич Иван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Милинкович-Савич Сергей пробил со штрафного прямо в стенку

9' Велозу Мигель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе , обводя своих соперников

4' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Лацио

4' Капрари Джанлука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Верона начинает с центра поля