Второй тайм

96' Симеоне Джованни из команды Верона сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Верона заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Лоренцо Монтипо не дал случится голу! Лаццари Мануэль должен был забивать, но Лоренцо Монтипо сделал отличный сейв

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Отличную игру провел сегодня Капрари Джанлука ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

88' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Команда Лацио фактически перестала играть и ждет финального свистка.

87' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Лацио

84' Давидович Павел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

81' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Лазович Дарко нанес удар, мяч был парирован, но Хосе Рейна не удержал его в руках.

78' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Рауль Моро из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

75' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Лацио нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

75' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Альберто Луис нанес удар издали, а Лоренцо Монтипо отбил его обратно в игру!

74' Бошко Шутало наказан за толчок Иммобиле Чиро

74' Бошко Шутало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Патрик оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо перевел мяч на угловой.

73' Лаццари Мануэль из команды Лацио делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

73' Отличная возможность! Милинкович-Савич Сергей упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

72' Рауль Моро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

72' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Альберто Луис из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

69' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Тактическая замена. Гюнтер Корай уходит с поля и его заменяет Бошко Шутало

68' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

67' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Чеккерини Федерико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Верона будет все-таки засчитан.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Тактическая замена. Педро Родригес уходит с поля и его заменяет Рауль Моро

62' Третий свой гол забил Симеоне Джованни . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

62' Г О О О О Л - Симеоне Джованни забивает с правой ноги!

61' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Лацио

58' Плохо сыграл Милинкович-Савич Сергей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

57' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Акпа-Акпро Жан-Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

53' Лацио выполняет удар от ворот.

53' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Верона

52' Андерсон Фелипе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

50' Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Патрик задерживает мяч рукой

49' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает с правой ноги!

46' ШАНС! Иммобиле Чиро вышел один на один с голкипером...