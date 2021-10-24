Италия: Серия A 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
9' Желтая карточкаВелозу Мигель
1:0
30' ГолСимеоне Джованни
2:0
36' ГолСимеоне Джованни
44' Желтая карточкаПатрик
2:1
46' ГолИммобиле Чиро
56' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
3:1
62' ГолСимеоне Джованни
67' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
4:1
90' ГолСимеоне Джованни
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
4
Патрик
26
Раду
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
36'
44'
46'
62'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
8 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Верона
Лацио
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|6
|0.67
|Капрари Джанлука
|3
|0.33
|Калинич Никола
|3
|0.33
|Барак Антонин
|3 (2)
|0.33
|Фараони Марко
|2
|0.22
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.22
|Илич Иван
|1
|0.11
|Бесса Даниэль
|1
|0.11
|Велозу Мигель
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|8 (3)
|0.89
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.33
|Андерсон Фелипе
|3
|0.33
|Альберто Луис
|1
|0.11
|Педро Родригес
|1
|0.11
|Катальди Данило
|1
|0.11
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.11
|Лаццари Мануэль
|1
|0.11
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|3
|1
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Калинич Никола
|2
|0
|Фараони Марко
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Казале Николо
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|3
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Лукас Лейва
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Рейна Пепе
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
3
20%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
3
38%
3
21%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
6
75%
0
0%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
6
26%
4
21%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
5
26%
76-90
Пропущено
16
17
3 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
9
56%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2
Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Фиорентина 1:2
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0
Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 9
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|12.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|21 - 18
|11
|13.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|8.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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- — Лига Европы (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Верона 4:1 Лацио
Исход игры
Верона
6.3% (9)
Ничья
16.9% (24)
Лацио
76.8% (109)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (92)
Меньше
34.29% (48)
Обе команды забьют
Да
80% (112)
Нет
20% (28)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.4% (73)
1:1 Ничья
14.1% (20)
0:1 Лацио
9.9% (14)
0:2 Лацио
7.7% (11)
1:3 Лацио
5.6% (8)
2:1 Верона
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:0 Верона
1.4% (2)
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