  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
2:0
Перерыв

Стадион:
Кальяри
0'
20' Желтая карточка
Кейта Бальде
1:0
21' Пенальти
Бираги Кристиано
2:0
42' Гол
Гонсалес Николас
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
14
Мале
Юссеф
22
Гонсалес
Николас
9
Влахович
Душан
8
Сапонара
Риккардо
28
Краньо
Алессио
4
Касерес
Мартин
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
25
Дзаппа
Габриэле
14
Дейола
Алессандро
8
Марин
Рэзван
18
Нандес
Найтан
9
Кейта
Бальде
10
Педро
Жоао
Фиорентина
4-3-3
Кальяри
4-4-2

Ход матча

20'
 
Кейта Бальде
21'
Бираги Кристиано
1:0
24'
 
Белланова Рауль
Касерес Мартин
42'
Гонсалес Николас
(Сапонара Риккардо)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Фиорентина
Кальяри

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

26 матчей

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:5
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (3) 0.44
Гонсалес Николас 2 0.22
Бонавентура Джакомо 1 0.11
Сапонара Риккардо 1 0.11
Соттил Рикардо 1 0.11
Мартинес Лукас II 1 0.11
Миленкович Никола 1 0.11
Бираги Кристиано 1 (1) 0.11
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (2) 0.67
Кейта Бальде 2 0.22
Касерес Мартин 1 0.11
Чеппители Лука 1 0.11
Дейола Алессандро 1 0.11
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Мартинес Лукас II 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Амрабат Софьян 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Бенасси Марко 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Влахович Душан 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Нандес Найтан 3 0
Годин Диего 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Касерес Мартин 1 0
Педро Жоао 1 0
Чеппители Лука 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Кейта Бальде 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Карбони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2
Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1 Кальяри - Рома 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
2. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Фиорентина 2:0 Заявка 9 5 0 4 12 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Лацио 0:2 Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
12. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
13. Верона 2:0 Заявка 9 3 2 4 19 - 17 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри 0:2 Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио 0:2 Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона 2:0 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина 2:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
12. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри 0:2 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина 2:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Лацио 0:2 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона 2:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри 0:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи впереди "Фиорентина" - 2:0. Пока игра в одну калитку у нас!
  • 44'
    Влахович выполняет прострельный пас на дальнюю штангу, где Гонсалесу не удается добраться до снаряда. Голкипер на долю секунды его опережает.
  • 43'
    Слабый первый тайм проводят сардинийцы сегодня. Пока нет ни нормальных моментов у коллектива гостей, ни хорошей игры в обороне.
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТИЩЕ! Мале! Мощный выстрел произвел футболист хозяев по рамке противника, и снаряд просвистел рядом с правой стойкой!
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНСАЛЕС! 2:0!
    Второй гоо забивают игроки "Фиорентины". Влахович отправлял передачу на партнера. Тот покатил снаряд Сапонаре. Прострел последнего в центр, где Гонсалес спокойно закатывает мяч в цель!
  • Опасный момент
    40'
    НЕВЕРОЯТНО! Влахович с правого фланга катил сферу сейчас в центр, где ее должен был замкнуть партнер, однако его соперник опередил.
  • 39'
    Гонсалес получил удар по ногам. Свистит главный арбитр встречи, продолжит свой поединок пострадавший коллектив.
  • 37'
    Пока что просто везет игрокам "Кальяри", ведь второй гол, как кажется, у ворот сардинийцев все же назревает.
  • Штанга
    36'
    МОМЕНТИЩЕ! Сапонара! Как он не забивает? С левого края, с угла штрафной он наносил удар по рамке соперника. По дуге заворачивал в правую "девятку" снаряд, но неожиданно врезался в перекладину, вылетев в поле.
  • 35'
    Лукас Мартинес сейчас принимает на себя дальний удар соперника, но позволяя футболистам коллектива гостей сравнять счет на табло.
  • Фол, нарушение
    34'
    Сапонара собирает на себя фолы. Один за одним. Снова против него нарушают правила. Делает это имеющий в своем пассиве предупреждение Бальде.
  • 33'
    Мале с левого фланга выполнял передачу на дальнюю штангу, где на выходе сыграл голкипер, который забрал снаряд в свои перчатки.
  • 32'
    Совсем немного в первом тайме остается играть соперникам. Снова Сапонара в подкате сыграл против соперника, но на сей раз карточку рефери не показал.
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТИЩЕ! Подача от левого фланга в центр. Гонсалес пробивал по рамке соперника, но направил он сферу рядом с левой стойкой. Было очень опасно!
  • Фол, нарушение
    30'
    Сапонаре теперь в центре поля досталось по ногам. Свисток судьи прозвучал незамедлительно. Но снова рефери без карточки обходится.
  • Фол, нарушение
    29'
    Бальде перестарался сейчас в атаке. Явно заехал он сопернику по ноге, пытаясь вернуть сферу своей команде, однако ударил оппоненту по опорной ноге.
  • 27'
    Бираги с левого фланга выполнял передачу на дальнюю штангу, где до снаряда никто из партнеров добраться не сумел. Слишком много неточных действий в первой половине игры.
  • Фол, нарушение
    26'
    Сапонара в атаке нарушает правила против двух защитников. Рефери выносит устное замечание футболисту, но не показывает ему предупреждение.
  • 25'
    Терраччиано играет на выходе, забирая мяч в перчатки после незадачливого паса игроков "Кальяри" с правого фланга. Сфера прилетает точно в перчатки вратарю.
  • 24'
    Слегка успокоилась в эти минуты у нас игра, хотя, конечно, "Фиорентине" ни в коем случае нельзя успокаиваться. Ее соперник слишком неуступчив.
  • Замена
    23'
    Касерес получил повреждение, а вместо него на поле появился Белланова.
  • 22'
    Все, кроме Влаховича побежали праздновать гол к трибунам. Имеется конфликт у форварда "Фиоры" с фанатами, и это всем известный факт. Вполне вероятно, что именно поэтому Душану не позволили бить пенальти.
  • Пенальти
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БИРАГИ! 1:0!
    Забивает первый мяч "Фиорентина" в ворота соперника. Уверенно пробил 3-й номер "скуадры виолы" сферу в правый от себя нижний угол, в то время, как в противоположный угол упал вратарь.
  • Пенальти!
    20'
    Еще и пенальти сейчас "скуадра виола" пробьет. Готовятся выполнять стандартное положение игроки "Фиорентины".
  • Желтая карточка
    19'
    Какой-то эпизод сейчас судья будет пересматривать. Да, вот оно что! Бальде во время подачи корнера игроками "Фиоры" подыграл себе рукой. В руках рефери тут же желтая карточка появилась!
  • Угловой
    18'
    Торрейра после подачи от угла поля попытался нанести удар по воротам соперника, но мяч полетел слишком высоко и сильно. Сферу потеряли сардинийцы.
  • Угловой
    17'
    Опасная атака "Фиорентины". Сыграл Влахович из центра на левый край, откуда Бонавентура выполнял передачу в центр штрафной, но снова защитники "Кальяри" сыграли на опережении. Угловой под №2 для "скуадры виолы".
  • 15'
    Влахович рвался к воротам по левому флангу. Выполнял он прострельный пас в центр штрафной, где на выходе первым был голкипер обороняющегося коллектива.
  • 14'
    Нет пока голов в нашем матче, хотя многие предполагали, что игра получится сверх результативной. Впрочем, мне так совсем не кажется.
  • 13'
    Да, чудом "Фиора" не вышла вперед. Был прекрасный момент у "фиалок" для того, чтобы забить быстрый мяч. Вполне вероятно, что таких эпизодов больше не будет у сегодняшних хозяев.
  • Опасный момент
    12'
    Мале выкатил мяч после передачу от Влаховича на Гонсалеса. Тому никто с правого края не мешал расстрелять ворота, но футболист пробил в миллиметрах от левой стойки!
  • 10'
    10 минут встречи мы посмотрели. Временами очень опасно отвечает сопернику "Кальяри", но пока что преимущество все же на сторону "скуадры виолы".
  • 9'
    Нандес по левому флангу убежал к воротам соперника, после чего выполнил навес в центр штрафной. Кейта Бальде не сумел перевисеть защитника сардинийцев.
  • 8'
    Оба наставника с первых минут "дежурят" у кромки поля. Гонят они вперед свои коллективы, надеясь, что те смогут забить как можно быстрее.
  • 7'
    Увязла несколько игра в районе центрального круга. Попеременно владеют сферой соперники, временами создавая опасные моменты то у одних, то у других ворот.
  • Офсайд
    6'
    В ответном наступлении и игроки "Кальяри" забрались в положение "вне игры". Судьи остановили игру, определив офсайд. Неудачное наступление сардинийцев.
  • Офсайд
    4'
    К слову, корнер футболисты "Фиорентины" разыграли неудачно. В ответном наступлении игроки "Кальяри" попали в офсайд на левом краю.
  • Опасный момент
    3'
    САПОНАРА! Увидел он, что голкипер соперника вышел из ворот. Пытался игрок "Фиоры" забросить сферу за шиворот киперу, но тот сместился в рамку и перевел мяч на угловой.
  • 2'
    Футболисты "Фиорентины" предстали сегодня на поле в фиолетовых цветах, в то время, как игроки "Кальяри" предстали на газоне в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча между командами во Флоренции стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Фиорентина 2:0 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Кальяри

Исход игры
Фиорентина
89% (129)
Ничья
7.6% (11)
Кальяри
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
48.3% (70)
1:0 Фиорентина
21.4% (31)
2:0 Фиорентина
15.2% (22)
1:1 Ничья
5.5% (8)
3:1 Фиорентина
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 