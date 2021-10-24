Италия: Серия A 2021-2022
2:0
Перерыв
Стадион: Артемио Франки
20' Желтая карточкаКейта Бальде
1:0
21' ПенальтиБираги Кристиано
2:0
42' ГолГонсалес Николас
14
Мале
Юссеф
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Мунтяну ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
20'
21'
1:0
42'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
История личных встреч
Фиорентина
Кальяри
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
26 матчей
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (3)
|0.44
|Гонсалес Николас
|2
|0.22
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.11
|Сапонара Риккардо
|1
|0.11
|Соттил Рикардо
|1
|0.11
|Мартинес Лукас II
|1
|0.11
|Миленкович Никола
|1
|0.11
|Бираги Кристиано
|1 (1)
|0.11
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (2)
|0.67
|Кейта Бальде
|2
|0.22
|Касерес Мартин
|1
|0.11
|Чеппители Лука
|1
|0.11
|Дейола Алессандро
|1
|0.11
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Нандес Найтан
|3
|0
|Годин Диего
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Кейта Бальде
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2
Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1 Кальяри - Рома 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 9
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Фиорентина
|2:0 Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 12
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Лацио
|0:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|13.
|Верона
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|19 - 17
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|0:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|0:2 Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Верона
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|8.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Фиорентина
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Кальяри
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Лацио
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|2:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Кальяри
Исход игры
Фиорентина
89% (129)
Ничья
7.6% (11)
Кальяри
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.68% (76)
Меньше
45.32% (63)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
48.3% (70)
1:0 Фиорентина
21.4% (31)
2:0 Фиорентина
15.2% (22)
1:1 Ничья
5.5% (8)
3:1 Фиорентина
2.1% (3)
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