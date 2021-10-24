ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНСАЛЕС! 2:0! Второй гоо забивают игроки "Фиорентины". Влахович отправлял передачу на партнера. Тот покатил снаряд Сапонаре. Прострел последнего в центр, где Гонсалес спокойно закатывает мяч в цель!

МОМЕНТИЩЕ! Мале! Мощный выстрел произвел футболист хозяев по рамке противника, и снаряд просвистел рядом с правой стойкой!

Слабый первый тайм проводят сардинийцы сегодня. Пока нет ни нормальных моментов у коллектива гостей, ни хорошей игры в обороне.

Влахович выполняет прострельный пас на дальнюю штангу, где Гонсалесу не удается добраться до снаряда. Голкипер на долю секунды его опережает.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи впереди "Фиорентина" - 2:0. Пока игра в одну калитку у нас!

40' НЕВЕРОЯТНО! Влахович с правого фланга катил сферу сейчас в центр, где ее должен был замкнуть партнер, однако его соперник опередил.

39' Гонсалес получил удар по ногам. Свистит главный арбитр встречи, продолжит свой поединок пострадавший коллектив.

37' Пока что просто везет игрокам "Кальяри", ведь второй гол, как кажется, у ворот сардинийцев все же назревает.

36' МОМЕНТИЩЕ! Сапонара! Как он не забивает? С левого края, с угла штрафной он наносил удар по рамке соперника. По дуге заворачивал в правую "девятку" снаряд, но неожиданно врезался в перекладину, вылетев в поле.

35' Лукас Мартинес сейчас принимает на себя дальний удар соперника, но позволяя футболистам коллектива гостей сравнять счет на табло.

34' Сапонара собирает на себя фолы. Один за одним. Снова против него нарушают правила. Делает это имеющий в своем пассиве предупреждение Бальде.

33' Мале с левого фланга выполнял передачу на дальнюю штангу, где на выходе сыграл голкипер, который забрал снаряд в свои перчатки.

32' Совсем немного в первом тайме остается играть соперникам. Снова Сапонара в подкате сыграл против соперника, но на сей раз карточку рефери не показал.

31' МОМЕНТИЩЕ! Подача от левого фланга в центр. Гонсалес пробивал по рамке соперника, но направил он сферу рядом с левой стойкой. Было очень опасно!

30' Сапонаре теперь в центре поля досталось по ногам. Свисток судьи прозвучал незамедлительно. Но снова рефери без карточки обходится.

29' Бальде перестарался сейчас в атаке. Явно заехал он сопернику по ноге, пытаясь вернуть сферу своей команде, однако ударил оппоненту по опорной ноге.

27' Бираги с левого фланга выполнял передачу на дальнюю штангу, где до снаряда никто из партнеров добраться не сумел. Слишком много неточных действий в первой половине игры.

26' Сапонара в атаке нарушает правила против двух защитников. Рефери выносит устное замечание футболисту, но не показывает ему предупреждение.

25' Терраччиано играет на выходе, забирая мяч в перчатки после незадачливого паса игроков "Кальяри" с правого фланга. Сфера прилетает точно в перчатки вратарю.

24' Слегка успокоилась в эти минуты у нас игра, хотя, конечно, "Фиорентине" ни в коем случае нельзя успокаиваться. Ее соперник слишком неуступчив.

23' Касерес получил повреждение, а вместо него на поле появился Белланова.

22' Все, кроме Влаховича побежали праздновать гол к трибунам. Имеется конфликт у форварда "Фиоры" с фанатами, и это всем известный факт. Вполне вероятно, что именно поэтому Душану не позволили бить пенальти.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БИРАГИ! 1:0!

Забивает первый мяч "Фиорентина" в ворота соперника. Уверенно пробил 3-й номер "скуадры виолы" сферу в правый от себя нижний угол, в то время, как в противоположный угол упал вратарь.

20' Еще и пенальти сейчас "скуадра виола" пробьет. Готовятся выполнять стандартное положение игроки "Фиорентины".

19' Какой-то эпизод сейчас судья будет пересматривать. Да, вот оно что! Бальде во время подачи корнера игроками "Фиоры" подыграл себе рукой. В руках рефери тут же желтая карточка появилась!

18' Торрейра после подачи от угла поля попытался нанести удар по воротам соперника, но мяч полетел слишком высоко и сильно. Сферу потеряли сардинийцы.

17' Опасная атака "Фиорентины". Сыграл Влахович из центра на левый край, откуда Бонавентура выполнял передачу в центр штрафной, но снова защитники "Кальяри" сыграли на опережении. Угловой под №2 для "скуадры виолы".

15' Влахович рвался к воротам по левому флангу. Выполнял он прострельный пас в центр штрафной, где на выходе первым был голкипер обороняющегося коллектива.

14' Нет пока голов в нашем матче, хотя многие предполагали, что игра получится сверх результативной. Впрочем, мне так совсем не кажется.

13' Да, чудом "Фиора" не вышла вперед. Был прекрасный момент у "фиалок" для того, чтобы забить быстрый мяч. Вполне вероятно, что таких эпизодов больше не будет у сегодняшних хозяев.

12' Мале выкатил мяч после передачу от Влаховича на Гонсалеса. Тому никто с правого края не мешал расстрелять ворота, но футболист пробил в миллиметрах от левой стойки!

10' 10 минут встречи мы посмотрели. Временами очень опасно отвечает сопернику "Кальяри", но пока что преимущество все же на сторону "скуадры виолы".

9' Нандес по левому флангу убежал к воротам соперника, после чего выполнил навес в центр штрафной. Кейта Бальде не сумел перевисеть защитника сардинийцев.

8' Оба наставника с первых минут "дежурят" у кромки поля. Гонят они вперед свои коллективы, надеясь, что те смогут забить как можно быстрее.

7' Увязла несколько игра в районе центрального круга. Попеременно владеют сферой соперники, временами создавая опасные моменты то у одних, то у других ворот.

6' В ответном наступлении и игроки "Кальяри" забрались в положение "вне игры". Судьи остановили игру, определив офсайд. Неудачное наступление сардинийцев.

4' К слову, корнер футболисты "Фиорентины" разыграли неудачно. В ответном наступлении игроки "Кальяри" попали в офсайд на левом краю.

3' САПОНАРА! Увидел он, что голкипер соперника вышел из ворот. Пытался игрок "Фиоры" забросить сферу за шиворот киперу, но тот сместился в рамку и перевел мяч на угловой.

2' Футболисты "Фиорентины" предстали сегодня на поле в фиолетовых цветах, в то время, как игроки "Кальяри" предстали на газоне в белом обмундировании.