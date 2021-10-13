Италия: Серия A 2021-2022
Фиорентина
Позже
Стадион: Артемио Франки
Кальяри
История личных встреч
Фиорентина
Кальяри
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
26 матчей
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (3)
|0.5
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.13
|Сапонара Риккардо
|1
|0.13
|Гонсалес Николас
|1
|0.13
|Соттил Рикардо
|1
|0.13
|Мартинес Лукас II
|1
|0.13
|Миленкович Никола
|1
|0.13
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (2)
|0.75
|Кейта Бальде
|2
|0.25
|Касерес Мартин
|1
|0.13
|Чеппители Лука
|1
|0.13
|Дейола Алессандро
|1
|0.13
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Нандес Найтан
|3
|0
|Годин Диего
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2
Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1 Кальяри - Рома 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 7
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 13
|14
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 8
|8
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|17 - 17
|8
|15.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 20
|7
|17.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|9.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|19.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7
|3
|2
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|6
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|5
|0
|0
|5.
|Наполи
|Осимхен Виктор
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|5
|0
|2.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|3.
|Лацио
|Луис Фелипе
|3
|1
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|5.
|Кальяри
|Стротман Кевин
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Кальяри
Исход игры
Фиорентина
92.1% (35)
Ничья
2.6% (1)
Кальяри
5.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (20)
Меньше
44.44% (16)
Обе команды забьют
Да
58.33% (21)
Нет
41.67% (15)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
47.4% (18)
1:0 Фиорентина
23.7% (9)
2:0 Фиорентина
15.8% (6)
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