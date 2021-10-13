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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Кальяри

История личных встреч

Фиорентина
Кальяри

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

26 матчей

42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:5
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (3) 0.5
Бонавентура Джакомо 1 0.13
Сапонара Риккардо 1 0.13
Гонсалес Николас 1 0.13
Соттил Рикардо 1 0.13
Мартинес Лукас II 1 0.13
Миленкович Никола 1 0.13
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (2) 0.75
Кейта Бальде 2 0.25
Касерес Мартин 1 0.13
Чеппители Лука 1 0.13
Дейола Алессандро 1 0.13
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Мартинес Лукас II 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Амрабат Софьян 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Бенасси Марко 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Влахович Душан 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Нандес Найтан 3 0
Годин Диего 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Касерес Мартин 1 0
Педро Жоао 1 0
Чеппители Лука 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Карбони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3
Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2
Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1 Кальяри - Рома 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
2. Милан Заявка 8 7 1 0 18 - 7 22
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 18 - 13 14
6. Аталанта Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Фиорентина Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
9. Болонья Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
10. Эмполи Заявка 8 3 0 5 10 - 16 9
11. Удинезе Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Торино Заявка 8 2 2 4 9 - 8 8
13. Сассуоло Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Верона Заявка 8 2 2 4 17 - 17 8
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
16. Специя Заявка 8 2 1 5 10 - 20 7
17. Сампдория Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
18. Дженоа Заявка 8 1 3 4 12 - 18 6
19. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
20. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
9. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
10. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
14. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
16. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
18. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
19. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
20. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
15. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 7 3 2
2. Кальяри Педро Жоао 6 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
4. Дженоа Дестро Маттиа 5 0 0
5. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сампдория Торсби Мортен 5 0
2. Торино Джиджи Коффи 3 1
3. Лацио Луис Фелипе 3 1
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
5. Кальяри Стротман Кевин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Фиорентина 92.1% (35)
    X 2.6% (1)
    Кальяри 5.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Кальяри
    1.76
    4.25
    5.06
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Фиорентина - Кальяри онлайн


    Прогнозы на матч Фиорентина - Кальяри

    Исход игры
    Фиорентина
    92.1% (35)
    Ничья
    2.6% (1)
    Кальяри
    5.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (20)
    Меньше
    44.44% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (21)
    Нет
    41.67% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    47.4% (18)
    1:0 Фиорентина
    23.7% (9)
    2:0 Фиорентина
    15.8% (6)
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