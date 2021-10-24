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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Наполи
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
5
Винья
Матиас
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
22
Дзаньоло
Николо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Абрахам
Тэмми
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
24
Инсинье
Лоренцо
Рома
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Рома
Наполи

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
0:2
СA
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:4
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
К
3:0
К
3:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 4 (1) 0.5
Пеллегрини Лоренцо 4 0.5
Мхитарян Генрих 2 0.25
Абрахам Тэмми 2 0.25
Эль-Шаарави Стефан 1 0.13
Кристанте Бриан 1 0.13
Ибаньес Рожер 1 0.13
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 5 0.63
Инсинье Лоренцо 2 (2) 0.25
Лосано Ирвинг 2 0.25
Кулибали Калиду 2 0.25
Фабиан Руис 2 0.25
Ррахмани Амир 2 0.25
Зелиньски Пётр 1 0.13
Политано Маттео 1 0.13
Петанья Андреа 1 0.13
Элмас Эльиф 1 0.13
Руй Мариу 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Дзаньоло Николо 2 1
Верету Жордан 2 0
Манчини Джанлука 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 3 0
Осимхен Виктор 1 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Манолас Костас 1 0
Кулибали Калиду 1 0
Фабиан Руис 1 0
Демме Диего 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
5
33%
4
21%
31-45
3
20%
6
32%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3
Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1
Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3
Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
2. Наполи Заявка 8 8 0 0 19 - 3 24
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 23 - 11 17
4. Рома Заявка 8 5 0 3 16 - 9 15
5. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
12. Верона Заявка 9 3 2 4 21 - 18 11
13. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стадио Олимпико"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Рома - Наполи онлайн


Прогнозы на матч Рома - Наполи

Исход игры
Рома
23.9% (37)
Ничья
35.5% (55)
Наполи
40.6% (63)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (84)
Меньше
38.24% (52)
Обе команды забьют
Да
91.18% (124)
Нет
8.82% (12)
Популярный счёт
1:2 Наполи
29% (45)
1:1 Ничья
25.8% (40)
2:1 Рома
13.5% (21)
2:2 Ничья
7.1% (11)
0:1 Наполи
5.2% (8)
1:3 Наполи
1.9% (3)
0:2 Наполи
1.3% (2)
2:3 Наполи
1.3% (2)
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