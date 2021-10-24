Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Рома
Наполи
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
30 матчей
40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.5
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.5
|Мхитарян Генрих
|2
|0.25
|Абрахам Тэмми
|2
|0.25
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.13
|Кристанте Бриан
|1
|0.13
|Ибаньес Рожер
|1
|0.13
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|5
|0.63
|Инсинье Лоренцо
|2 (2)
|0.25
|Лосано Ирвинг
|2
|0.25
|Кулибали Калиду
|2
|0.25
|Фабиан Руис
|2
|0.25
|Ррахмани Амир
|2
|0.25
|Зелиньски Пётр
|1
|0.13
|Политано Маттео
|1
|0.13
|Петанья Андреа
|1
|0.13
|Элмас Эльиф
|1
|0.13
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Дзаньоло Николо
|2
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Манчини Джанлука
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|3
|0
|Осимхен Виктор
|1
|1
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
5
33%
4
21%
31-45
3
20%
6
32%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3
Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1
Наполи
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3
Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 9
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 3
|24
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|23 - 11
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 9
|15
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|7.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|12.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|21 - 18
|11
|13.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|8.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Наполи
Исход игры
Рома
23.9% (37)
Ничья
35.5% (55)
Наполи
40.6% (63)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (84)
Меньше
38.24% (52)
Обе команды забьют
Да
91.18% (124)
Нет
8.82% (12)
Популярный счёт
1:2 Наполи
29% (45)
1:1 Ничья
25.8% (40)
2:1 Рома
13.5% (21)
2:2 Ничья
7.1% (11)
0:1 Наполи
5.2% (8)
1:3 Наполи
1.9% (3)
0:2 Наполи
1.3% (2)
2:3 Наполи
1.3% (2)
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