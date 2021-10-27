Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Дачия-Арена
1:0
3' ГолСаксесс Исаак
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
61
Тамез
Адриен
31
Шутало
Бошко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Шутало БошкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
3'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
История личных встреч
Удинезе
Верона
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|3
|0.3
|Делофеу Херард
|2
|0.2
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.2
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.1
|Молина Науэль
|1
|0.1
|Самарджич Лазар
|1
|0.1
|Форестьери Фернандо
|1
|0.1
|Саксесс Исаак
|1
|0.1
|Окака Стефано
|0
|0
|Арслан Толгай-Али
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|6
|0.6
|Капрари Джанлука
|3
|0.3
|Калинич Никола
|3
|0.3
|Барак Антонин
|3 (2)
|0.3
|Фараони Марко
|2
|0.2
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.2
|Илич Иван
|1
|0.1
|Бесса Даниэль
|1
|0.1
|Велозу Мигель
|0
|0
|Лазович Дарко
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самир Каэтано
|4
|0
|Перейра Роберто
|2
|1
|Уолас Соуза
|3
|0
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|3
|1
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Калинич Никола
|2
|0
|Фараони Марко
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Казале Николо
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
6
75%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
17%
3
20%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
8%
6
26%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
6
50%
4
17%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
9
56%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3
Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1
Верона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3
Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1 Интер Милан - Верона 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|3.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 12
|18
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|24 - 12
|18
|5.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|9.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|10.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|13.
|Верона
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|21 - 19
|11
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 11
|11
|15.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Верона
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|9.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|11.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|11.
|Сампдория
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|19.
|Верона
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|20.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Верона
Исход игры
Удинезе
60.4% (84)
Ничья
33.1% (46)
Верона
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.65% (58)
Меньше
57.35% (78)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
29.5% (41)
1:1 Ничья
27.3% (38)
1:0 Удинезе
24.5% (34)
1:2 Верона
5.8% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:0 Удинезе
4.3% (6)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!