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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Верона
0'
1:0
3' Гол
Саксесс Исаак
26'
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
11
Уолас
Соуза
5
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
7
Саксесс
Исаак
9
Гомеш
Бету
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
23
Маньяни
Джанджакомо
4
Велозу
Мигель
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
78
Хонгла
Мартин
31
Шутало
Бошко
7
Барак
Антонин
11
Ласанья
Кевин
9
Калинич
Никола
Удинезе
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

3'
Саксесс Исаак
(Арслан Толгай-Али)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

История личных встреч

Удинезе
Верона

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 3 0.3
Делофеу Херард 2 0.2
Перейра Роберто 2 (1) 0.2
Пуссетто Игнасио 1 0.1
Молина Науэль 1 0.1
Самарджич Лазар 1 0.1
Форестьери Фернандо 1 0.1
Саксесс Исаак 1 0.1
Окака Стефано 0 0
Арслан Толгай-Али 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 6 0.6
Капрари Джанлука 3 0.3
Калинич Никола 3 0.3
Барак Антонин 3 (2) 0.3
Фараони Марко 2 0.2
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.2
Илич Иван 1 0.1
Бесса Даниэль 1 0.1
Велозу Мигель 0 0
Лазович Дарко 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самир Каэтано 4 0
Перейра Роберто 2 1
Уолас Соуза 3 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Пуссетто Игнасио 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Делофеу Херард 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Бекао Родриго 1 0
Молина Науэль 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 3 1
Чеккерини Федерико 3 0
Калинич Никола 2 0
Фараони Марко 2 0
Барак Антонин 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Казале Николо 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Давидович Павел 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Илич Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
6
75%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
17%
3
20%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

12
23
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
8%
6
26%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
6
50%
4
17%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
9
56%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3
Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1
Верона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3
Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1 Интер Милан - Верона 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Аталанта 2:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 12 18
4. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
5. Ювентус 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 11 16
6. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
7. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Удинезе 1:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
10. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
11. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
12. Сассуоло 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Верона 0:1 Заявка 10 3 2 5 21 - 19 11
14. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
15. Сампдория 1:2 Заявка 10 2 3 5 14 - 19 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона 0:1 Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Ювентус 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
9. Удинезе 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
11. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Аталанта 2:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15. Сампдория 1:2 Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта 2:1 Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе 1:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сассуоло 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
11. Сампдория 1:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
13. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
19. Верона 0:1 Заявка 5 0 2 3 7 - 10 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Удинезе 60.4% (84)
X 33.1% (46)
Верона 6.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Верона
2.59
3.30
3.56
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Новости
Где смотреть матч Удинезе 1:0 Верона онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Верона

Исход игры
Удинезе
60.4% (84)
Ничья
33.1% (46)
Верона
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.65% (58)
Меньше
57.35% (78)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
29.5% (41)
1:1 Ничья
27.3% (38)
1:0 Удинезе
24.5% (34)
1:2 Верона
5.8% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:0 Удинезе
4.3% (6)
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