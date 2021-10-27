Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Удар от ворот произведет Удинезе

95' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Симеоне Джованни нанес удар, мяч был парирован, но Марко Сильвестри не удержал его в руках.

94' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Самарджич Лазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Матч возобновлен

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

92' Гомеш Бету из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Матч возобновлен

91' Илич Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

89' Самарджич Лазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Илич Иван получил желтую карточку от судьи

86' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Самарджич Лазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Тактическая замена. Удоги Дестини уходит с поля и его заменяет Брэндон Соппи

83' Г О О О О О Л - Барак Антонин из команды Верона забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Марко Сильвестри прыгнул не в ту сторону.

82' После проверки VAR судья не изменил решения - Верона пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Матч возобновлен

77' Удоги Дестини на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хороший удар издали нанес Перейра Роберто , но отличный сейв сделал Лоренцо Монтипо. Угловой.

76' Отличные скиллы показывает Перейра Роберто , обводя своих соперников

74' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Удинезе

74' Матч возобновлен

73' Бошко Шутало получил травму и заменен. Илич Иван выходит на поле.

72' Бошко Шутало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Судья подбегает и показывает Бекао Родриго из команды Удинезе отложенную желтую карточку за фол.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Капрари Джанлука из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

66' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Верона выполняет удар от ворот.

62' Бекао Родриго из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Верона выполняет удар от ворот.

60' Молина Науэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Удинезе

58' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Давидович Павел получил желтую карточку от судьи

55' Удар от ворот произведет Удинезе

55' Велозу Мигель из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

52' Бошко Шутало из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

50' Арслан Толгай-Али из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Саксесс Исаак из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля