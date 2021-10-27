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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Интер Милан
0'
24' Желтая карточка
Де Врей Стефан
25'
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
28
Риччи
Самуэле
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
9
Кутроне
Патрик
99
Пинамонти
Андреа
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
32
Димарко
Федерико
7
Санчес
Алексис
10
Мартинес
Лаутаро
Эмполи
4-3-1-2
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

24'
 
Де Врей Стефан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Эмполи
Интер Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 (1) 0.3
Байрами Недим 2 (2) 0.2
Ди Франческо Федерико 2 0.2
Штулац Лео 1 0.1
Бандинелли Филиппо 1 0.1
Манкузо Леонардо 1 0.1
Кутроне Патрик 1 0.1
Риччи Самуэле 1 0.1
Хаас Николас 0 0
Стоянович Петар 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.7
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.5
Перишич Иван 2 (1) 0.2
Шкриньяр Милан 2 0.2
Корреа Хоакин 2 0.2
Барелла Николо 1 0.1
Чалханоглу Хакан 1 0.1
Димарко Федерико 1 0.1
Видаль Артуро 1 0.1
Дармиан Маттео 1 0.1
Весино Матиас 1 0.1
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 4 0
Хаас Николас 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Марчицца Риккардо 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Штулац Лео 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 3 0
Индзаги Симоне 1 1
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Брозович Марсело 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Джеко Эдин 1 0
Видаль Артуро 1 0
Весино Матиас 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
5
36%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
29%
4
31%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

14
24
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
3
21%
5
21%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
2
14%
5
21%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
6
33%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2
Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0 Эмполи - Кьево 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Интер Милан 0:0 Заявка 10 5 4 1 24 - 12 19
4. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
5. Рома 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
6. Фиорентина 0:0 Заявка 10 5 1 4 13 - 12 16
7. Лацио 0:0 Заявка 10 4 3 3 19 - 17 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи 0:0 Заявка 10 4 1 5 14 - 18 13
11. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри 0:0 Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Рома 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Лацио 0:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 6 11
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан 0:0 Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Кальяри 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
14. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Эмполи 0:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
18. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Фиорентина 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Эмполи 0:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
11. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Лацио 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
13. Рома 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 7 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
20. Кальяри 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Стефан Де Врей не позволил "Эмполи" быстро разогнать контратаку - нарушил правила и увидел перед собой прямоугольник жёлтого цвета. 
  • Угловой
    27'
    Футболисты "Эмполи" дисциплинированно сыграли после исполнения соперником углового, выбив мяч подальше. 
  • Опасный момент
    26'
    Разыграли гости стандарт, а потом издали пробил Димарко - отправил мяч под перекладину, но Викарио не сплоховал, отправив мяч над воротами. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Недим Байрами срывает атаку "Интера" в центре поля, роняя на газон Марсело Брозовича. 
  • 23'
    Викарио классно читает игру, выходя из ворот и выбивая мяч за боковую линию, не позволяя Мартинесу создать остроту у своих владений. 
  • Угловой
    22'
    Тут же хозяева исполнили корнер с левого фланга и снова отметились лишь нарушением правил. 
  • Опасный момент
    21'
    Д'Амброзио самоотверженно действует в своей вратарской, принимая на себя мяч после удара Луперто из пределов штрафной площадки. 
  • 20'
    Самир Ханданович попадает под прессинг Андреа Пинамонти, но успевает расстаться с мячом, выбивая его на правый фланг. 
  • 19'
    Атака "Интера" правым флангом завершилась прострелом, с которым без малейших проблем справился Викарио. 
  • 17'
    Брозович выигрывает борьбу на втором этаже перед штрафной площадкой и делает скидку на Димарко, но получается слишком сильно. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Хозяева ничего опасного после исполнения углового не создали, а потом ещё и правила нарушили. 
  • Угловой
    15'
    Ханданович вступает в игру, вытаскивая мяч с левого угла после дальнего удара. Корнер для "Эмполи". 
  • 14'
    Петар Стоянович совершает рейд по правому флангу, добирается до лицевой линии и выполняет безадресную подачу на дальнюю штангу. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Андреа Пинамонти закрыл мяч корпусом в центральном круге и заставил Роберто Гальярдини нарушить правила. 
  • 12'
    Исмайли надёжно сыграл в обороне в своей штрафной площадке, лишив мяча Мартинеса. 
  • 11'
    Николо Барелла стреляет по воротам с правого края штрафной площадки и отправляет мяч гораздо выше цели. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Много фолят на старте поединка хозяева. Сейчас ещё один фол совершили, остановив не по правилам Санчеса. 
  • Угловой
    8'
    Угловой на правом фланге заработали гости. Разыграли его, а потом последовал навес, после которого в руки голкиперу пробил Бастони. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Бандинелли нарушает правила на своей половине поля, роняя на газон Алексиса Санчеса. 
  • 6'
    Наступление левым флангом провели гости, но далеко продвинуться не смогли, заработав лишь аут. 
  • 5'
    Федерико Димарко цепляется за мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - в защитника "Эмполи" попадает. 
  • 4'
    Патрик Кутроне выигрывает позицию и пробивает по воротам после подачи с угла поля, но в створ не попадает. 
  • Угловой
    3'
    Активно начинает "Эмполи". Теперь уже левым краем проводит наступление и добивается права на угловой удар. 
  • 2'
    Хозяева начали с центра поля и сразу же попытались провести атаку, выполнив пас вперёд, но он оказался неточным. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок стартовал. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Эмполи 0:0 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Интер Милан

Исход игры
Эмполи
2.7% (4)
Ничья
0.7% (1)
Интер Милан
96.6% (144)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
52.55% (72)
Нет
47.45% (65)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
30.9% (46)
0:2 Интер Милан
30.2% (45)
1:3 Интер Милан
14.8% (22)
0:1 Интер Милан
8.7% (13)
0:3 Интер Милан
4% (6)
1:4 Интер Милан
1.3% (2)
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