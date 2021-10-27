Викарио классно читает игру, выходя из ворот и выбивая мяч за боковую линию, не позволяя Мартинесу создать остроту у своих владений.

Недим Байрами срывает атаку "Интера" в центре поля, роняя на газон Марсело Брозовича.

Разыграли гости стандарт, а потом издали пробил Димарко - отправил мяч под перекладину, но Викарио не сплоховал, отправив мяч над воротами.

Стефан Де Врей не позволил "Эмполи" быстро разогнать контратаку - нарушил правила и увидел перед собой прямоугольник жёлтого цвета.

22' Тут же хозяева исполнили корнер с левого фланга и снова отметились лишь нарушением правил.

21' Д'Амброзио самоотверженно действует в своей вратарской, принимая на себя мяч после удара Луперто из пределов штрафной площадки.

20' Самир Ханданович попадает под прессинг Андреа Пинамонти, но успевает расстаться с мячом, выбивая его на правый фланг.

19' Атака "Интера" правым флангом завершилась прострелом, с которым без малейших проблем справился Викарио.

17' Брозович выигрывает борьбу на втором этаже перед штрафной площадкой и делает скидку на Димарко, но получается слишком сильно.

16' Хозяева ничего опасного после исполнения углового не создали, а потом ещё и правила нарушили.

15' Ханданович вступает в игру, вытаскивая мяч с левого угла после дальнего удара. Корнер для "Эмполи".

14' Петар Стоянович совершает рейд по правому флангу, добирается до лицевой линии и выполняет безадресную подачу на дальнюю штангу.

13' Андреа Пинамонти закрыл мяч корпусом в центральном круге и заставил Роберто Гальярдини нарушить правила.

12' Исмайли надёжно сыграл в обороне в своей штрафной площадке, лишив мяча Мартинеса.

11' Николо Барелла стреляет по воротам с правого края штрафной площадки и отправляет мяч гораздо выше цели.

10' Много фолят на старте поединка хозяева. Сейчас ещё один фол совершили, остановив не по правилам Санчеса.

8' Угловой на правом фланге заработали гости. Разыграли его, а потом последовал навес, после которого в руки голкиперу пробил Бастони.

7' Бандинелли нарушает правила на своей половине поля, роняя на газон Алексиса Санчеса.

6' Наступление левым флангом провели гости, но далеко продвинуться не смогли, заработав лишь аут.

5' Федерико Димарко цепляется за мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - в защитника "Эмполи" попадает.

4' Патрик Кутроне выигрывает позицию и пробивает по воротам после подачи с угла поля, но в створ не попадает.

3' Активно начинает "Эмполи". Теперь уже левым краем проводит наступление и добивается права на угловой удар.

2' Хозяева начали с центра поля и сразу же попытались провести атаку, выполнив пас вперёд, но он оказался неточным.