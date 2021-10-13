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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Эмполи
Интер Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 (1) 0.33
Байрами Недим 2 (2) 0.22
Ди Франческо Федерико 2 0.22
Штулац Лео 1 0.11
Бандинелли Филиппо 1 0.11
Манкузо Леонардо 1 0.11
Кутроне Патрик 1 0.11
Риччи Самуэле 1 0.11
Хаас Николас 0 0
Стоянович Петар 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 7 0.78
Мартинес Лаутаро 5 (1) 0.56
Перишич Иван 2 (1) 0.22
Шкриньяр Милан 2 0.22
Корреа Хоакин 2 0.22
Барелла Николо 1 0.11
Чалханоглу Хакан 1 0.11
Димарко Федерико 1 0.11
Видаль Артуро 1 0.11
Дармиан Маттео 1 0.11
Весино Матиас 1 0.11
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 4 0
Хаас Николас 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Марчицца Риккардо 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Штулац Лео 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 3 0
Индзаги Симоне 1 1
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Брозович Марсело 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Джеко Эдин 1 0
Видаль Артуро 1 0
Весино Матиас 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
5
36%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
29%
4
31%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

14
24
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
3
21%
5
21%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
2
14%
5
21%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
6
33%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2
Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0 Эмполи - Кьево 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
4. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
5. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
12. Верона Заявка 9 3 2 4 21 - 18 11
13. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Эмполи 0% (0)
    X 0% (0)
    Интер Милан 100% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Интер Милан
    6.20
    5.00
    1.55
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Эмполи - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Эмполи - Интер Милан

    Исход игры
    Эмполи
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Интер Милан
    100% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (18)
    Меньше
    37.93% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (18)
    Нет
    37.93% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    48.4% (15)
    0:2 Интер Милан
    29% (9)
    1:3 Интер Милан
    6.5% (2)
    0:1 Интер Милан
    6.5% (2)
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