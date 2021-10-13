Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Карло Кастеллани
История личных встреч
Эмполи
Интер Милан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|3 (1)
|0.33
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.22
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.22
|Штулац Лео
|1
|0.11
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.11
|Манкузо Леонардо
|1
|0.11
|Кутроне Патрик
|1
|0.11
|Риччи Самуэле
|1
|0.11
|Хаас Николас
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|7
|0.78
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|0.56
|Перишич Иван
|2 (1)
|0.22
|Шкриньяр Милан
|2
|0.22
|Корреа Хоакин
|2
|0.22
|Барелла Николо
|1
|0.11
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.11
|Димарко Федерико
|1
|0.11
|Видаль Артуро
|1
|0.11
|Дармиан Маттео
|1
|0.11
|Весино Матиас
|1
|0.11
|Санчес Алексис
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барелла Николо
|3
|0
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Брозович Марсело
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
5
36%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
29%
4
31%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
14
24
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
3
21%
5
21%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
2
14%
5
21%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
6
33%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2
Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0 Эмполи - Кьево 2:2
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 9
|25
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|24 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|12.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|21 - 18
|11
|13.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи - Интер Милан
Исход игры
Эмполи
0% (0)
Ничья
0% (0)
Интер Милан
100% (31)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (18)
Меньше
37.93% (11)
Обе команды забьют
Да
62.07% (18)
Нет
37.93% (11)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
48.4% (15)
0:2 Интер Милан
29% (9)
1:3 Интер Милан
6.5% (2)
0:1 Интер Милан
6.5% (2)
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