Устроили небольшую потасовку Карсдорп и Ликояннис. Пришлось арбитру вмешаться, но обошлось без карточки.

В центре поля Пеллегрини подтолкнул соперника в спину. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Проникающий пас в штрафную отдавал Пеллегрини на Мхитаряна, но в последний момент мяч перехватил Чеппители.

Со штрафного навесил Пеллегрини на дальнюю штангу, но здесь Марин головой вынес мяч на фланг.

Тут же с фланга навесил вновь в штрафную Карсдорп на дальнюю штангу, где пробил Дзаньоло, но немного выше ворот.

21' Забросил в штрафную соперника Кристанте на ход Абрахаму, но того опередил на выходе Краньо и забрал мяч в руки.

20' Долго катают мяч на чужой половине поля римляне, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

18' Забросил с фланга Дзаньоло в центр штрафной, но здесь Пеллегрини нарушил правила в верховой борьбе с защитником.

17' После неудачного выноса защитников пробил из пределов штрафной Дзаньоло, но точно в корпус Дзаппе.

16' После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Кристанте. Мяч пролетел выше перекладины.

15' Накрутил соперника на фланге Дзаньоло и подал в штрафную, но здесь пробить Абрахаму не позволил Чеппители.

14' С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Педро, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.

13' Со штрафного навесил Белланова на ближнюю штангу, но здесь Манчини спокойно вынес сферу за боковую линию.

12' Убежал по флангу Мхитарян и прострелил в штрафную на Абрахама, но перехватил мяч на выходе Краньо.

11' Мог убегать Педро в штрафную соперника после заброса от Дейолы, но не смог он оторваться от Манчини и потерял мяч.

10' По флангу забросил в штрафную соперника Кристанте на ход Дзаньоло, но того опередил Карбони и вынес сферу в аут.

9' Мягко забросил в штрафную Педро на ход Беллановы, который пробил с острого угла, но перекладина на этот раз спасла гостей от пропущенного гола.

8' В центре поля получил по ногам Грасси от Пеллегрини. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

7' Диагональный пас исполнял Верету на левый фланг, куда забегал Винья, но не смог он достать сферу в пределах поля.

6' Зацепился за мяч в чужой штрафной Верету и головой сбросил на дальнюю штангу, где пробил головой Дзаньоло, но не попал в створ.

5' С угла поля подал Дзаньоло на дальнюю штангу, где пробил Пеллегрини, но мяч полетел немного неточно.

4' Прорывался по флангу Дзаньоло и прострелил в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

3' Скинул с правого фланга в центр Дзаньоло под удар Пеллегрини, но тот в касание пробил рядом с ближней штангой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.