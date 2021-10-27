Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Unipol Domus
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joao Sacramento
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Кальяри
Рома
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (2)
|0.6
|Кейта Бальде
|2
|0.2
|Касерес Мартин
|1
|0.1
|Чеппители Лука
|1
|0.1
|Дейола Алессандро
|1
|0.1
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.4
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.4
|Мхитарян Генрих
|2
|0.2
|Абрахам Тэмми
|2
|0.2
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.1
|Кристанте Бриан
|1
|0.1
|Ибаньес Рожер
|1
|0.1
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Нандес Найтан
|3
|0
|Годин Диего
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Кейта Бальде
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Дзаньоло Николо
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Карсдорп Рик
|2
|0
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
2
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
15%
1
10%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
5
50%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0
Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0
Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|4.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|6.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 17
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 18
|13
|11.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|12.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|22 - 19
|12
|13.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 11
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 20
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|5.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|13.
|Рома
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 7
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|20.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Рома
Исход игры
Кальяри
2.7% (4)
Ничья
5.5% (8)
Рома
91.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
65.69% (90)
Меньше
34.31% (47)
Обе команды забьют
Да
69.34% (95)
Нет
30.66% (42)
Популярный счёт
1:2 Рома
49.3% (72)
0:2 Рома
17.8% (26)
0:1 Рома
9.6% (14)
1:3 Рома
6.8% (10)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:3 Рома
1.4% (2)
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