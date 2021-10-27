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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Рома
0' 27'
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
14
Дейола
Алессандро
27
Грасси
Альберто
8
Марин
Рэзван
22
Ликояннис
Хараламбос
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
5
Винья
Матиас
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
22
Дзаньоло
Николо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Абрахам
Тэмми
Кальяри
3-5-2
Рома
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Кальяри
Рома

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:2
СA
3:2
ТМС
2:2
СA
3:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:4
СA
0:3
СA
4:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (2) 0.6
Кейта Бальде 2 0.2
Касерес Мартин 1 0.1
Чеппители Лука 1 0.1
Дейола Алессандро 1 0.1
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 4 (1) 0.4
Пеллегрини Лоренцо 4 0.4
Мхитарян Генрих 2 0.2
Абрахам Тэмми 2 0.2
Эль-Шаарави Стефан 1 0.1
Кристанте Бриан 1 0.1
Ибаньес Рожер 1 0.1
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Нандес Найтан 3 0
Годин Диего 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Касерес Мартин 1 0
Педро Жоао 1 0
Чеппители Лука 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Кейта Бальде 1 0
Марин Рэзван 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Карбони Андреа 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Дзаньоло Николо 2 1
Верету Жордан 3 0
Манчини Джанлука 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Карсдорп Рик 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
2
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
15%
1
10%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
5
50%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0
Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0
Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Интер Милан 0:0 Заявка 10 5 4 1 24 - 12 19
4. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
5. Рома 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
6. Фиорентина 0:0 Заявка 10 5 1 4 13 - 12 16
7. Лацио 0:0 Заявка 10 4 3 3 19 - 17 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи 0:0 Заявка 10 4 1 5 14 - 18 13
11. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри 0:0 Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Рома 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Лацио 0:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 6 11
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан 0:0 Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Кальяри 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
14. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Эмполи 0:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
18. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Фиорентина 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Эмполи 0:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
11. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Лацио 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
13. Рома 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 7 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
20. Кальяри 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 26'
    Тут же с фланга навесил вновь в штрафную Карсдорп на дальнюю штангу, где пробил Дзаньоло, но немного выше ворот.
  • 25'
    Со штрафного навесил Пеллегрини на дальнюю штангу, но здесь Марин головой вынес мяч на фланг.
  • 24'
    Проникающий пас в штрафную отдавал Пеллегрини на Мхитаряна, но в последний момент мяч перехватил Чеппители.
  • 23'
    В центре поля Пеллегрини подтолкнул соперника в спину. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 22'
    Устроили небольшую потасовку Карсдорп и Ликояннис. Пришлось арбитру вмешаться, но обошлось без карточки. 
  • 21'
    Забросил в штрафную соперника Кристанте на ход Абрахаму, но того опередил на выходе Краньо и забрал мяч в руки.
  • 20'
    Долго катают мяч на чужой половине поля римляне, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается. 
  • 18'
    Забросил с фланга Дзаньоло в центр штрафной, но здесь Пеллегрини нарушил правила в верховой борьбе с защитником.
  • 17'
    После неудачного выноса защитников пробил из пределов штрафной Дзаньоло, но точно в корпус Дзаппе.
  • 16'
    После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Кристанте. Мяч пролетел выше перекладины.
  • 15'
    Накрутил соперника на фланге Дзаньоло и подал в штрафную, но здесь пробить Абрахаму не позволил Чеппители.
  • 14'
    С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Педро, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.
  • 13'
    Со штрафного навесил Белланова на ближнюю штангу, но здесь Манчини спокойно вынес сферу за боковую линию.
  • 12'
    Убежал по флангу Мхитарян и прострелил в штрафную на Абрахама, но перехватил мяч на выходе Краньо.
  • 11'
    Мог убегать Педро в штрафную соперника после заброса от Дейолы, но не смог он оторваться от Манчини и потерял мяч.
  • 10'
    По флангу забросил в штрафную соперника Кристанте на ход Дзаньоло, но того опередил Карбони и вынес сферу в аут.
  • Опасный момент
    9'
    Мягко забросил в штрафную Педро на ход Беллановы, который пробил с острого угла, но перекладина на этот раз спасла гостей от пропущенного гола.
  • 8'
    В центре поля получил по ногам Грасси от Пеллегрини. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 7'
    Диагональный пас исполнял Верету на левый фланг, куда забегал Винья, но не смог он достать сферу в пределах поля.
  • 6'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Верету и головой сбросил на дальнюю штангу, где пробил головой Дзаньоло, но не попал в створ.
  • 5'
    С угла поля подал Дзаньоло на дальнюю штангу, где пробил Пеллегрини, но мяч полетел немного неточно.
  • Угловой
    4'
    Прорывался по флангу Дзаньоло и прострелил в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 3'
    Скинул с правого фланга в центр Дзаньоло под удар Пеллегрини, но тот в касание пробил рядом с ближней штангой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кальяри 0:0 Рома онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Рома

Исход игры
Кальяри
2.7% (4)
Ничья
5.5% (8)
Рома
91.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
65.69% (90)
Меньше
34.31% (47)
Обе команды забьют
Да
69.34% (95)
Нет
30.66% (42)
Популярный счёт
1:2 Рома
49.3% (72)
0:2 Рома
17.8% (26)
0:1 Рома
9.6% (14)
1:3 Рома
6.8% (10)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:3 Рома
1.4% (2)
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