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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Кальяри
Рома

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:2
СA
3:2
ТМС
2:2
СA
3:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:4
СA
0:3
СA
4:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (2) 0.67
Кейта Бальде 2 0.22
Касерес Мартин 1 0.11
Чеппители Лука 1 0.11
Дейола Алессандро 1 0.11
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 4 (1) 0.44
Пеллегрини Лоренцо 4 0.44
Мхитарян Генрих 2 0.22
Абрахам Тэмми 2 0.22
Эль-Шаарави Стефан 1 0.11
Кристанте Бриан 1 0.11
Ибаньес Рожер 1 0.11
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Нандес Найтан 3 0
Годин Диего 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Касерес Мартин 1 0
Педро Жоао 1 0
Чеппители Лука 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Кейта Бальде 1 0
Марин Рэзван 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Карбони Андреа 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Дзаньоло Николо 2 1
Верету Жордан 3 0
Манчини Джанлука 3 0
Жозе Моуринью 1 1
Карсдорп Рик 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
2
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
15%
1
10%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
5
50%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0
Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0
Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
4. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
5. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
12. Верона Заявка 9 3 2 4 21 - 18 11
13. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 28
    Кальяри 3.6% (1)
    X 7.1% (2)
    Рома 89.3% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Рома
    4.74
    4.27
    1.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кальяри - Рома онлайн


    Прогнозы на матч Кальяри - Рома

    Исход игры
    Кальяри
    3.6% (1)
    Ничья
    7.1% (2)
    Рома
    89.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (14)
    Меньше
    50% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (15)
    Нет
    46.43% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    42.9% (12)
    0:2 Рома
    32.1% (9)
    0:1 Рома
    14.3% (4)
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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