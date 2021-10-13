Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Unipol Domus
История личных встреч
Кальяри
Рома
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (2)
|0.67
|Кейта Бальде
|2
|0.22
|Касерес Мартин
|1
|0.11
|Чеппители Лука
|1
|0.11
|Дейола Алессандро
|1
|0.11
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.44
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.44
|Мхитарян Генрих
|2
|0.22
|Абрахам Тэмми
|2
|0.22
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.11
|Кристанте Бриан
|1
|0.11
|Ибаньес Рожер
|1
|0.11
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Нандес Найтан
|3
|0
|Годин Диего
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Кейта Бальде
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Дзаньоло Николо
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Карсдорп Рик
|2
|0
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
2
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
4
36%
3
20%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
15%
1
10%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
5
50%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0
Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0
Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2 Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 9
|25
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|24 - 12
|18
|4.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 12
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|9.
|Эмполи
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|12.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|21 - 18
|11
|13.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 15
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 21
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Эмполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|15.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 7
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
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Прогнозы на матч Кальяри - Рома
Исход игры
Кальяри
3.6% (1)
Ничья
7.1% (2)
Рома
89.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
50% (14)
Меньше
50% (14)
Обе команды забьют
Да
53.57% (15)
Нет
46.43% (13)
Популярный счёт
1:2 Рома
42.9% (12)
0:2 Рома
32.1% (9)
0:1 Рома
14.3% (4)
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