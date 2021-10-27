"Фиорентина" устроила раскат мяча на своей половине.

Соттил получил на себе небольшой фол в центре поля.

Кальехон с лёта прострелил с правого фланга - безадресно. В продолжение атаки Влахович бил головой после подачи слева - неточно.

Дункан навесил с игры, и последовал удар гостей вторым этажом мимо створа.

18' Упустили хозяева в своей атаке мяч за лицевую линию, то есть углового не заработали.

16' Бираги заблокировал попытку прострела от Лаццари.

15' Да, не хватает на поле Кокорина, но что поделать...

14' Римляне без фола отобрали мяч у разогнавшегося Влаховича в центре поля.

13' В последние минуты хозяева увеличили процент времени своего нахождения в атаке.

12' Иммобиле раскрутил защитника на левом полуфланге и пробил-прострелил вдоль ворот.

11' Опасных моментов пока не наблюдалось.

10' Теперь хозяйский прострел - и фиксация положения "вне игры".

9' Первым номером играют "фиалки".

8' Соттил пронзил штрафную "лациале" прострельным пасом, но его никто не замкнул.

7' Пасуются защитники "Фиорентины" со своим вратарём.

6' Педро Родригес подтолкнул Венути возле чужой штрафной.

4' Игра на старте матча проходит преимущественно в средней трети поля.

3' Катальди совершил небольшой фол против Торрейры в середине поля.

2' "Лацио" в привычной бело-голубой расцветке, а вот "Фиорентина" не в фиолетовой гамме, а в красной.

1' Гости мелко сфолили в центре поля.