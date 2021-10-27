Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Стадио Олимпико
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Лацио
Фиорентина
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
32 матча
56.3%
15.6%
28.1%
18 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|8 (3)
|0.8
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.3
|Андерсон Фелипе
|3
|0.3
|Альберто Луис
|1
|0.1
|Педро Родригес
|1
|0.1
|Катальди Данило
|1
|0.1
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.1
|Лаццари Мануэль
|1
|0.1
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|5 (3)
|0.5
|Гонсалес Николас
|2
|0.2
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.1
|Сапонара Риккардо
|1
|0.1
|Соттил Рикардо
|1
|0.1
|Мартинес Лукас II
|1
|0.1
|Миленкович Никола
|1
|0.1
|Бираги Кристиано
|1 (1)
|0.1
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|3
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Лукас Лейва
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Рейна Пепе
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
1
8%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
2
12%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|4.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|6.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 17
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 18
|13
|11.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|12.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|22 - 19
|12
|13.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 11
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 20
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|5.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|13.
|Рома
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 7
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|20.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Фиорентина
Исход игры
Лацио
89.2% (124)
Ничья
10.1% (14)
Фиорентина
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
78.83% (108)
Меньше
21.17% (29)
Обе команды забьют
Да
86.13% (118)
Нет
13.87% (19)
Популярный счёт
2:1 Лацио
64% (89)
3:1 Лацио
8.6% (12)
2:0 Лацио
7.2% (10)
1:1 Ничья
7.2% (10)
1:0 Лацио
6.5% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:2 Лацио
1.4% (2)
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