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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Фиорентина
0' 24'
25
Рейна
Пепе
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
32
Дункан
Альфред
18
Торрейра
Лукас
10
Кастровилли
Гаэтано
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
33
Соттил
Рикардо
Лацио
4-3-3
Фиорентина
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Лацио
Фиорентина

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

32 матча

56.3%
15.6%
28.1%
18 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
К
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
К
1:2
К
2:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (3) 0.8
Милинкович-Савич Сергей 3 0.3
Андерсон Фелипе 3 0.3
Альберто Луис 1 0.1
Педро Родригес 1 0.1
Катальди Данило 1 0.1
Хюсай Эльсейд 1 0.1
Лаццари Мануэль 1 0.1
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (3) 0.5
Гонсалес Николас 2 0.2
Бонавентура Джакомо 1 0.1
Сапонара Риккардо 1 0.1
Соттил Рикардо 1 0.1
Мартинес Лукас II 1 0.1
Миленкович Никола 1 0.1
Бираги Кристиано 1 (1) 0.1
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 3 1
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Лукас Лейва 2 0
Марушич Адам 2 0
Рейна Пепе 1 0
Педро Родригес 1 0
Патрик 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Катальди Данило 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Мартинес Лукас II 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Амрабат Софьян 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Бенасси Марко 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Влахович Душан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
2
12%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Интер Милан 0:0 Заявка 10 5 4 1 24 - 12 19
4. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
5. Рома 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
6. Фиорентина 0:0 Заявка 10 5 1 4 13 - 12 16
7. Лацио 0:0 Заявка 10 4 3 3 19 - 17 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи 0:0 Заявка 10 4 1 5 14 - 18 13
11. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри 0:0 Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Рома 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Лацио 0:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 6 11
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан 0:0 Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Кальяри 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
14. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Эмполи 0:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
18. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Фиорентина 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Эмполи 0:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
11. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Лацио 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
13. Рома 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 7 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
20. Кальяри 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 23'
    Дункан навесил с игры, и последовал удар гостей вторым этажом мимо створа.
  • Угловой
    22'
    Угловой заработали гости, с левого фланга подадут.
  • 21'
    Кальехон с лёта прострелил с правого фланга - безадресно. В продолжение атаки Влахович бил головой после подачи слева - неточно.
  • Фол, нарушение
    20'
    Соттил получил на себе небольшой фол в центре поля.
  • 19'
    "Фиорентина" устроила раскат мяча на своей половине.
  • 18'
    Упустили хозяева в своей атаке мяч за лицевую линию, то есть углового не заработали.
  • 16'
    Бираги заблокировал попытку прострела от Лаццари.
  • 15'
    Да, не хватает на поле Кокорина, но что поделать...
  • 14'
    Римляне без фола отобрали мяч у разогнавшегося Влаховича в центре поля.
  • 13'
    В последние минуты хозяева увеличили процент времени своего нахождения в атаке.
  • 12'
    Иммобиле раскрутил защитника на левом полуфланге и пробил-прострелил вдоль ворот.
  • 11'
    Опасных моментов пока не наблюдалось.
  • Офсайд
    10'
    Теперь хозяйский прострел - и фиксация положения "вне игры".
  • 9'
    Первым номером играют "фиалки".
  • 8'
    Соттил пронзил штрафную "лациале" прострельным пасом, но его никто не замкнул.
  • 7'
    Пасуются защитники "Фиорентины" со своим вратарём.
  • Фол, нарушение
    6'
    Педро Родригес подтолкнул Венути возле чужой штрафной.
  • 4'
    Игра на старте матча проходит преимущественно в средней трети поля.
  • Фол, нарушение
    3'
    Катальди совершил небольшой фол против Торрейры в середине поля.
  • 2'
    "Лацио" в привычной бело-голубой расцветке, а вот "Фиорентина" не в фиолетовой гамме, а в красной.
  • Фол, нарушение
    1'
    Гости мелко сфолили в центре поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Лацио 0:0 Фиорентина онлайн


Прогнозы на матч Лацио 0:0 Фиорентина

Исход игры
Лацио
89.2% (124)
Ничья
10.1% (14)
Фиорентина
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
78.83% (108)
Меньше
21.17% (29)
Обе команды забьют
Да
86.13% (118)
Нет
13.87% (19)
Популярный счёт
2:1 Лацио
64% (89)
3:1 Лацио
8.6% (12)
2:0 Лацио
7.2% (10)
1:1 Ничья
7.2% (10)
1:0 Лацио
6.5% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:2 Лацио
1.4% (2)
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