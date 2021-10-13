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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

История личных встреч

Лацио
Фиорентина

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

32 матча

56.3%
15.6%
28.1%
18 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.6%
37.5%
21.9%
13 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
К
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
К
1:2
К
2:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (3) 0.89
Милинкович-Савич Сергей 3 0.33
Андерсон Фелипе 3 0.33
Альберто Луис 1 0.11
Педро Родригес 1 0.11
Катальди Данило 1 0.11
Хюсай Эльсейд 1 0.11
Лаццари Мануэль 1 0.11
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (3) 0.56
Гонсалес Николас 2 0.22
Бонавентура Джакомо 1 0.11
Сапонара Риккардо 1 0.11
Соттил Рикардо 1 0.11
Мартинес Лукас II 1 0.11
Миленкович Никола 1 0.11
Бираги Кристиано 1 (1) 0.11
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 3 1
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Лукас Лейва 2 0
Марушич Адам 2 0
Рейна Пепе 1 0
Педро Родригес 1 0
Патрик 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Катальди Данило 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Башич Тома 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Мартинес Лукас II 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Амрабат Софьян 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Бенасси Марко 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Влахович Душан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
5
29%
29%
2
17%
61-75
2
12%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Милан Заявка 9 8 1 0 22 - 9 25
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
4. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
5. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
6. Аталанта Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
7. Ювентус Заявка 9 4 3 2 13 - 11 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
11. Сассуоло Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
12. Верона Заявка 9 3 2 4 21 - 18 11
13. Торино Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
14. Удинезе Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Сампдория Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16. Венеция Заявка 9 2 2 5 7 - 15 8
17. Специя Заявка 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Дженоа Заявка 9 1 3 5 14 - 21 6
19. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
20. Салернитана Заявка 9 1 1 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Милан Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Ювентус Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Удинезе Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Сампдория Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Венеция Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Специя Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
13. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
18. Верона Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
19. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 28
    Лацио 89.3% (25)
    X 10.7% (3)
    Фиорентина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Фиорентина
    1.96
    3.90
    4.31
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Лацио - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Лацио - Фиорентина

    Исход игры
    Лацио
    89.3% (25)
    Ничья
    10.7% (3)
    Фиорентина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (22)
    Меньше
    21.43% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (23)
    Нет
    17.86% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    53.6% (15)
    3:1 Лацио
    17.9% (5)
    2:0 Лацио
    10.7% (3)
    1:0 Лацио
    7.1% (2)
    2:2 Ничья
    7.1% (2)
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