Италия: Серия A 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
10' ГолКапуто Франческо
14' Желтая карточкаПаломино Хосе
1:1
17' Гол в свои воротаАскилдсен Кристоффер
1:2
21' ГолСапата Дуван
26' Желтая карточкаТорсби Мортен
29' Желтая карточкаАскилдсен Кристоффер
36' Желтая карточкаКолли Омар
64' Желтая карточкаИличич Йосип
90' Желтая карточкаШабо Юлиан
90' Желтая карточкаФройлер Ремо
1:3
90' ГолИличич Йосип
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tullio Gritti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
14'
17'
21'
26'
36'
64'
90'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
6 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Сампдория
Аталанта
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|4
|0.4
|Капуто Франческо
|3
|0.3
|Йосида Майя
|2
|0.2
|Торсби Мортен
|1
|0.1
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.1
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.1
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Габбьядини Маноло
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|5 (2)
|0.5
|Иличич Йосип
|3
|0.3
|Малиновский Руслан
|2
|0.2
|Пашалич Марио
|1
|0.1
|Муриэль Луис
|1
|0.1
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.1
|Толой Рафаэл
|1
|0.1
|Госенс Робин
|1
|0.1
|Пикколи Роберто
|1
|0.1
|Миранчук Алексей
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торсби Мортен
|6
|0
|Берешиньски Бартош
|5
|0
|Колли Омар
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Адриен Силва
|1
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|3
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Демирал Мерих
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
15
7
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
27%
2
29%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Пропущено
21
14
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
6
29%
3
21%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
19%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2
Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0
Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3
Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 9
|28
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|24 - 12
|19
|4.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|6.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 17
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 18
|13
|11.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 19
|12
|12.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|22 - 19
|12
|13.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 11
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 20
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|5.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 9
|9
|7.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|13 - 4
|8
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|12.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Аталанта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|5.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|13.
|Рома
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 7
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|18.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|20.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 1:3 Аталанта
Исход игры
Сампдория
3.6% (5)
Ничья
15.2% (21)
Аталанта
81.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
77.94% (106)
Меньше
22.06% (30)
Обе команды забьют
Да
86.76% (118)
Нет
13.24% (18)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
59.4% (82)
1:1 Ничья
9.4% (13)
1:3 Аталанта
8% (11)
0:1 Аталанта
6.5% (9)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:2 Аталанта
4.3% (6)
2:1 Сампдория
2.9% (4)
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