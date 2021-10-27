Второй тайм

96' Аталанта заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Отличная индивидуальная работа от Иличич Йосип , гол забит с изяществом.

95' Г О О О О Л - Иличич Йосип забивает с левой ноги!

95' Отличные скиллы показывает Иличич Йосип , обводя своих соперников

95' Торсби Мортен из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Экдаль Альбин делает скидку назад вдоль ворот

94' Торрегросса Эрнесто из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Фройлер Ремо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Иличич Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Иличич Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Шабо Юлиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Сампдория

91' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дрэгушин Раду из команды Сампдория

90' Пикколи Роберто имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

89' Кандрева Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

87' Де Рон Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Коопмейнерс Теун наказан за толчок Риккадо Чиерво

85' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Хорошую попытку сделал Сапата Дуван . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Сампдория

82' Удар от ворот произведет Сампдория

81' Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали

81' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Сампдория

80' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Меле Йоаким из команды Аталанта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

80' Миранчук Алексей из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Удар от ворот произведет Аталанта

78' Кандрева Антонио не смог попасть в створ ударом издали

78' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Риккадо Чиерво пробует нанести удар издали, но Хуан Муссо держит все под контролем

74' Сампдория выполняет удар от ворот.

74' Матч возобновлен

74' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Отличный пас сделал Иличич Йосип из команды Аталанта . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

73' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Малиновский Руслан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Капуто Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дрэгушин Раду из команды Сампдория

67' Отличные скиллы показывает Малиновский Руслан , обводя своих соперников

67' Аталанта выполняет удар от ворот.

67' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Тактическая замена. Колли Омар уходит с поля и его заменяет Риккадо Чиерво

64' Рефери не любит споров - именно за это Иличич Йосип сейчас получил желтую

64' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

60' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Аталанта выполняет удар от ворот.

58' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Малиновский Руслан получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Дзаппакоста Давиде из команды Аталанта пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

52' Удар от ворот произведет Сампдория

51' Малиновский Руслан не смог попасть в створ ударом издали

51' Аталанта выполняет удар от ворот.

50' Капуто Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля