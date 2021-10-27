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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
1:3
Конец матча

Стадион:
Аталанта
0'
1:0
10' Гол
Капуто Франческо
14' Желтая карточка
Паломино Хосе
1:1
17' Гол в свои ворота
Аскилдсен Кристоффер
1:2
21' Гол
Сапата Дуван
26' Желтая карточка
Торсби Мортен
29' Желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
36' Желтая карточка
Колли Омар
64' Желтая карточка
Иличич Йосип
90' Желтая карточка
Шабо Юлиан
90' Желтая карточка
Фройлер Ремо
1:3
90' Гол
Иличич Йосип
90'+6
1
Аудеро
Эмиль
19
Дрэгушин
Раду
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
2
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
16
Аскилдсен
Кристоффер
23
Габбьядини
Маноло
10
Капуто
Франческо
87
Кандрева
Антонио
1
Муссо
Хуан
15
Де
Рон
Мартен
6
Паломино
Хосе
66
Ловато
Маттео
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
18
Малиновский
Руслан
88
Пашалич
Марио
91
Сапата
Дуван
Сампдория
4-3-3
Аталанта
3-4-2-1

Ход матча

10'
Капуто Франческо
(Торсби Мортен)
1:0
14'
 
Паломино Хосе
17'
1:1
Аскилдсен Кристоффер
21'
1:2
Сапата Дуван
(Дзаппакоста Давиде)
26'
Торсби Мортен
 
29'
Аскилдсен Кристоффер
 
36'
Колли Омар
 
46'
 
Скальвини Джорджио
Паломино Хосе
57'
Шабо Юлиан
Мурру Никола
 
59'
 
Иличич Йосип
Пашалич Марио
64'
 
Иличич Йосип
65'
Киерво Риккардо
Колли Омар
 
66'
Квальярелла Фабио
Габбьядини Маноло
 
78'
 
Миранчук Алексей
Малиновский Руслан
78'
 
Пеццелла Джузеппе
Дзаппакоста Давиде
85'
Торрегросса Эрнесто
Адриен Силва
 
85'
Экдаль Альбин
Аскилдсен Кристоффер
 
87'
 
Пикколи Роберто
Сапата Дуван
90'
Шабо Юлиан
 
90'
 
Фройлер Ремо
90'
1:3
Иличич Йосип
(Миранчук Алексей)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 6 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Сампдория
Аталанта

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 4 0.4
Капуто Франческо 3 0.3
Йосида Майя 2 0.2
Торсби Мортен 1 0.1
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.1
Ауджелло Томмазо 1 0.1
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Габбьядини Маноло 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 5 (2) 0.5
Иличич Йосип 3 0.3
Малиновский Руслан 2 0.2
Пашалич Марио 1 0.1
Муриэль Луис 1 0.1
Дзаппакоста Давиде 1 0.1
Толой Рафаэл 1 0.1
Госенс Робин 1 0.1
Пикколи Роберто 1 0.1
Миранчук Алексей 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торсби Мортен 6 0
Берешиньски Бартош 5 0
Колли Омар 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Экдаль Альбин 2 0
Мурру Никола 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Адриен Силва 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Йосида Майя 1 0
Габбьядини Маноло 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Демирал Мерих 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

15
7
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
27%
2
29%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

21
14
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
6
29%
3
21%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
4
19%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2
Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0
Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3
Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Интер Милан 0:0 Заявка 10 5 4 1 24 - 12 19
4. Аталанта Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
5. Рома 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
6. Фиорентина 0:0 Заявка 10 5 1 4 13 - 12 16
7. Лацио 0:0 Заявка 10 4 3 3 19 - 17 15
8. Ювентус Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
9. Сассуоло Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
10. Эмполи 0:0 Заявка 10 4 1 5 14 - 18 13
11. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
12. Верона Заявка 10 3 3 4 22 - 19 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
14. Удинезе Заявка 10 2 5 3 12 - 14 11
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри 0:0 Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Рома 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Лацио 0:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 6 11
5. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Верона Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Интер Милан 0:0 Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
8. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Ювентус Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фиорентина 0:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
12. Кальяри 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
13. Удинезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
14. Аталанта Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сампдория Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Эмполи 0:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
18. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Интер Милан 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
5. Фиорентина 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Эмполи 0:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
7. Ювентус Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Удинезе Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
11. Сампдория Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Лацио 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
13. Рома 0:0 Заявка 5 1 1 3 8 - 7 4
14. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
16. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Верона Заявка 5 0 3 2 8 - 10 3
18. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
20. Кальяри 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Сампдория 3.6% (5)
X 15.2% (21)
Аталанта 81.2% (112)
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Прогнозы на матч Сампдория 1:3 Аталанта

Исход игры
Сампдория
3.6% (5)
Ничья
15.2% (21)
Аталанта
81.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
77.94% (106)
Меньше
22.06% (30)
Обе команды забьют
Да
86.76% (118)
Нет
13.24% (18)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
59.4% (82)
1:1 Ничья
9.4% (13)
1:3 Аталанта
8% (11)
0:1 Аталанта
6.5% (9)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:2 Аталанта
4.3% (6)
2:1 Сампдория
2.9% (4)
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