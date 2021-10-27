Дибала отыграл налево на Алекса Сандро, который смог в штрафную забраться, но защитник сыграл плотно. Пришлось отыгрывать назад, продолжается позиционное наступление хозяев.

Неплохая контратака получилась у футболистов "Сассуоло", и даже передачу низом в штрафную мы увидели, но защитник "Ювентуса" сыграл на перехвате.

Маккенни замешкался на ровном месте, в итоге отобрали мяч гости! Берарди сместился с правого фланга к штрафной площади, нанёс сильный удар в дальний угол, Перин в прыжке свою команду выручил!

Хорошая атака "Ювентуса", Мората забежал по центру под скидку Дибалы, но и Консильи вовремя из рамки вышел, в итоге неприятное столкновение получилось, но без травм, к счастью!

Начинает вновь оживать "Ювентус", уже середина первого тайма идёт. Время летит быстро!

15' Первые минуты позади, темп игры немного успокоился. Футболисты "Ювентуса" неторопливо мяч катают.

13' Да, замена нужна защитнику "Ювентуса". Покинул поле получивший повреждение Маттиа Де Шильо, вместо него появился Алекс Сандро.

12' Де Шильо сел на газон на ровном месте, и появились на поле врачи "Ювентуса".

11' Работа для Перина! Неплохой заброс в штрафную площадь "Сассуоло" на Фраттези, но голкипер "Ювентуса" из рамки выдвинулся и мяч в руки забрал.

10' Игроки "Сассуоло" получили возможность немного покатать мяч на половине поля соперника, удалось тем самым немного сбить атакующий порыв соперника.

8' Отбили мяч игроки "Сассуоло" после подачи с угла поля, а на подборе оказался Данило, но добивание с линии штрафной площади у него не получилось.

7' И вновь опасно у ворот "Сассуоло"! Рабио отыграл налево на Де Шильо, который исполнил навес на ближнюю штангу, а мяч-то полетел в девятку! Спас Консильи!

6' Мората под длинную передачу забежал из-за спины защитника, простреливал с левого фланга, но никто на этот пас не успел. Другое дело, что был офсайд у Альваро.

5' Подхватили мяч футболисты "Ювентуса" и сразу рванули в атаку со своей половины поля. Айхан правила нарушил.

4' Не таким опасным получился угловой у "Ювентуса", но вообще начало встречи остаётся за хозяевами. И прессинг высокий сразу включают подопечные Аллегри.

3' Ошибка "Сассуоло", в итоге прошла передача в штрафную площадь на Кьезу, который удар по воротам нанёс, но там был рикошет! Угловой!