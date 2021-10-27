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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Сассуоло
0' 25'
36
Перин
Маттиа
6
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
2
Де
Шильо
Маттиа
22
Кьеза
Федерико
14
Маккенни
Уэстон
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
9
Мората
Альваро
10
Дибала
Пауло
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
92
Дефрель
Грегоре
Ювентус
4-4-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

13'
Алекс Сандро
Де Шильо Маттиа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Ювентус
Сассуоло

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

17 матчей

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (1) 0.3
Локателли Мануэль 2 0.2
Мората Альваро 2 0.2
Кин Мойзе 2 0.2
Кьеза Федерико 1 0.1
Куадрадо Хуан 1 0.1
Де Лихт Маттайс 1 0.1
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.1
Бентанкур Родриго 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 4 (1) 0.4
Джуричич Филип 2 0.2
Скамачча Джанлука 2 0.2
Распадори Джакомо 1 0.1
Фраттези Давиде 1 0.1
Траоре Хамед 1 0.1
Бога Жереми 0 0
Капуто Франческо 0 0
Тольян Йереми 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Данило Луис 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Мората Альваро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Феррари Джанмарко 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Скамачча Джанлука 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1
Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3
Сассуоло
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0
Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Аталанта 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Аталанта 2:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 12 18
4. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
5. Ювентус 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 11 16
6. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
7. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Удинезе 1:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
10. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
11. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
12. Сассуоло 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Верона 0:1 Заявка 10 3 2 5 21 - 19 11
14. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
15. Сампдория 1:2 Заявка 10 2 3 5 14 - 19 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона 0:1 Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Ювентус 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
9. Удинезе 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
11. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Аталанта 2:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15. Сампдория 1:2 Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта 2:1 Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе 1:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сассуоло 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
11. Сампдория 1:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
13. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
19. Верона 0:1 Заявка 5 0 2 3 7 - 10 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 23'
    Начинает вновь оживать "Ювентус", уже середина первого тайма идёт. Время летит быстро!
  • 21'
    Хорошая атака "Ювентуса", Мората забежал по центру под скидку Дибалы, но и Консильи вовремя из рамки вышел, в итоге неприятное столкновение получилось, но без травм, к счастью!
  • Опасный момент
    19'
    Маккенни замешкался на ровном месте, в итоге отобрали мяч гости! Берарди сместился с правого фланга к штрафной площади, нанёс сильный удар в дальний угол, Перин в прыжке свою команду выручил!
  • 18'
    Неплохая контратака получилась у футболистов "Сассуоло", и даже передачу низом в штрафную мы увидели, но защитник "Ювентуса" сыграл на перехвате.
  • 16'
    Дибала отыграл налево на Алекса Сандро, который смог в штрафную забраться, но защитник сыграл плотно. Пришлось отыгрывать назад, продолжается позиционное наступление хозяев.
  • 15'
    Первые минуты позади, темп игры немного успокоился. Футболисты "Ювентуса" неторопливо мяч катают.
  • Замена
    13'
    Да, замена нужна защитнику "Ювентуса". Покинул поле получивший повреждение Маттиа Де Шильо, вместо него появился Алекс Сандро.
  • Травма, повреждение
    12'
    Де Шильо сел на газон на ровном месте, и появились на поле врачи "Ювентуса".
  • 11'
    Работа для Перина! Неплохой заброс в штрафную площадь "Сассуоло" на Фраттези, но голкипер "Ювентуса" из рамки выдвинулся и мяч в руки забрал.
  • 10'
    Игроки "Сассуоло" получили возможность немного покатать мяч на половине поля соперника, удалось тем самым немного сбить атакующий порыв соперника.
  • Угловой
    8'
    Отбили мяч игроки "Сассуоло" после подачи с угла поля, а на подборе оказался Данило, но добивание с линии штрафной площади у него не получилось.
  • 7'
    И вновь опасно у ворот "Сассуоло"! Рабио отыграл налево на Де Шильо, который исполнил навес на ближнюю штангу, а мяч-то полетел в девятку! Спас Консильи!
  • Офсайд
    6'
    Мората под длинную передачу забежал из-за спины защитника, простреливал с левого фланга, но никто на этот пас не успел. Другое дело, что был офсайд у Альваро.
  • Фол, нарушение
    5'
    Подхватили мяч футболисты "Ювентуса" и сразу рванули в атаку со своей половины поля. Айхан правила нарушил.
  • Угловой
    4'
    Не таким опасным получился угловой у "Ювентуса", но вообще начало встречи остаётся за хозяевами. И прессинг высокий сразу включают подопечные Аллегри.
  • 3'
    Ошибка "Сассуоло", в итоге прошла передача в штрафную площадь на Кьезу, который удар по воротам нанёс, но там был рикошет! Угловой!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Матч начался! С центра поля стартовали футболисты "Сассуоло". В белой форме сегодня будут действовать гости, а "Ювентус" сыграет в чёрном!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Ювентус 0:0 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Сассуоло

Исход игры
Ювентус
97.9% (139)
Ничья
1.4% (2)
Сассуоло
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (63)
Меньше
53.33% (72)
Обе команды забьют
Да
41.48% (56)
Нет
58.52% (79)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
42.3% (60)
2:1 Ювентус
25.4% (36)
3:1 Ювентус
10.6% (15)
1:0 Ювентус
8.5% (12)
3:0 Ювентус
4.9% (7)
3:2 Ювентус
1.4% (2)
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